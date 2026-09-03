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Când ar putea avea loc prima vizită a emisarilor lui Trump în Ucraina. Zelenski: „Acest lucru este foarte important”

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Trump And Netanyahu Press Briefing.
Emisarul preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Sursa: Profimedia
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Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au confirmat că ar putea vizita Ucraina în zilele următoare, a declarat joi, 3 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.

Călătoria planificată ar marca prima vizită a celor doi reprezentanți ai SUA în Ucraina, după numeroase vizite la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin și cu alți înalți oficiali ruși. 

Potrivit liderului de la Kiev, se preconizează că Witkoff și Kushner vor face din nou o vizită la Moscova. El a afirmat că au fost stabilite date provizorii pentru vizita lor la Kiev și că partea ucraineană se pregătește pentru aceste întâlniri.

„Ne așteptăm ca reprezentanții președintelui SUA să sosească aici, la Kiev... Ne așteptăm ca întâlnirea să aibă loc în zilele următoare”, a declarat Zelenski.

„Acest lucru este foarte important. Este important ca Statele Unite să rămână implicate. Suntem pregătiți să ne întâlnim cu reprezentanții lor în Ucraina — la nivelul corespunzător și pentru discuții substanțiale”.

Washingtonul nu a făcut niciun comentariu cu privire la planurile lui Witkoff și Kushner de a vizita Ucraina.

Se preconiza ca Witkoff și Kushner să efectueze primele lor vizite în Ucraina la începutul acestei luni, dar călătoria a fost amânată, se pare pentru că Trump a dorit să-i țină pe diplomați aproape, având în vedere impasul nerezolvat cu Iranul.

Anunțul lui Zelenski vine la câteva zile după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a întâlnit cu ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, în Statele Unite, pentru a discuta planul de pace în 28 de puncte al lui Trump.

O versiune originală a planului de pace în 28 de puncte, negociat de Witkoff și de trimisul rus Kirill Dmitriev și publicat pentru prima dată în noiembrie anul trecut, impunea cerințe severe Ucrainei și a fost percepută pe scară largă ca o cerere adresată Kievului de a se preda.

Planul a fost revizuit ulterior și redus la 20 de puncte în cadrul unei serii de discuții între oficialii ucraineni și cei occidentali, însă Kremlinul a respins modificările, iar negocierile au ajuns într-un impas.

Nu este încă clar ce versiune a planului de pace a prezentat Bessent, iar un oficial ucrainean a declarat pentru Kyiv Independent că Ucraina „nu știe nimic” despre întâlnirea șefului Trezoreriei cu ministrul rus.

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Editor : A.M.G.

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