Live TV

Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisie Europene

Data actualizării: Data publicării:
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
UE vrea un zid anti-drone care să-i protejeze spațiul aerian. Foto: Profimedia

Comisia Europeană doreşte ca aşa-numitul "zid anti-drone" din estul Europei să fie deplin operaţional până la sfârşitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, conform unei foi de parcurs prezentate joi ca parte a unei campanii de consolidare a apărării europene până în 2030, relatează Reuters.

Bruxelles-ul îşi motivează propunerile, incluse într-o "foaie de parcurs" a politicii de apărare a UE, prin temerile alimentate de războiul din Ucraina că Rusia ar putea ataca un membru al blocului comunitar în următorii ani şi prin apelurile preşedintelui american Donald Trump către UE de a face mai mult pentru propria sa securitate.

"Pericolul nu va dispărea nici măcar atunci când se va termina războiul în Ucraina. Este clar că trebuie să ne consolidăm apărarea în faţa Rusiei", a susţinut şefa diplomaţiei UE, estona Kaja Kallas.

Comisia consideră că, dintre propunerile sale, două "proiecte emblematice" sunt deosebit de urgente, respectiv "zidul anti-drone", redenumit acum "European Drone Defence Initiative" (Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor) şi "Eastern Flank Watch", care îşi propune să consolideze frontierele estice ale UE în spaţiul terestru, aerian şi maritim.

Bruxelles-ul şi-a fixat drept obiectiv ca ambele proiecte să dispună de o capacitate iniţială până la sfârşitul anului viitor, cel de apărare anti-dronă să fie deplin operaţional un an mai târziu, iar cel de supraveghere a flancului estic la sfârşitul anului 2028.

Comisia Europeană a propus de asemenea un aşa-numit scut aerian european (European Air Shield) ca soluţie de apărare împotriva rachetelor şi a altor ţinte aeriene, precum şi un scut spaţial european "European Space Shield", menit să protejeze instalaţiile şi serviciile spaţiale.

Nu este însă clar în ce vor consta concret toate aceste iniţiative, sub aspect tehnic, operaţional, financiar etc. Sistemul de detectare a dronelor ar putea avea la bază instalaţii tereste sau amplasate pe sateliţi. Liderii celor 27 de state membre ale UE vor decide dacă aprobă propunerile şi vor conveni asupra conducerii proiectelor ce vor fi validate.

Foaia de parcurs propusă de Comisia Europeană urmăreşte de asemenea crearea unei "pieţe autentice" pentru apărare în întreaga UE, cu standarde armonizate care să permită industriei militare să producă mai mult şi mai rapid. Pentru a stimula investiţiile militare, planul mai are în vedere simplificarea pieţei europene a apărării, mobilizarea de finanţări publice şi private şi crearea unei zone de mobilitate militară până în 2027.

Comisia Europeană a inclus în aceeaşi foaie de parcurs şi menţinerea sprijinului "ferm" pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Aplicarea acestei foi de parcurs "ne va consolida industriile de apărare, va accelera producţia şi va menţine sprijinul nostru de lungă durată pentru Ucraina", a estimat într-un comunicat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comentând propunerile Bruxelles-ului, comandantul forţelor terestre franceze, generalul Pierre Schill, a atras atenţia că relevanţa "zidului anti-drone" rămâne să fie demonstrată şi a subliniat că nu există o "soluţie universală" împotriva dronelor.

Această iniţiativă are meritul de a evidenţia o "voinţă clară (a europenilor) de a răspunde potenţialelor atacuri şi ameninţări", dar "relevanţa acestui demers va fi judecată în funcţie de detalii şi de viteza de desfăşurare", explică generalul francez, potrivit AFP, el avertizând că încă sunt multe întrebări fără răspuns legate de aşa-numitul zid anti-drone. "Va fi un zid etanş de-a lungul miilor de kilometri ai frontierei (de est a) NATO? Va combina mijloacele de detectare cu cele de distrugere în profunzime? Va fi concentrat pe anumite puncte?", a enunţat el câteva dintre aceste întrebări.

Privind în ansamblu, "apărarea exclusiv printr-un zid este sortită eşecului, întrucât lasă atacatorului iniţiativa şi îl obligă pe cel aflat în defensivă să fie puternic peste tot", explică de asemenea comandantul forţelor terestre franceze. Dacă "în vechea bătălie a sabiei şi armurii, sabia era în avantaj, acum dronele sunt cele care prevalează asupra apărării. Nu am găsit soluţia perfectă împotriva dronelor, aceasta este o realitate", aşadar răspunsul nu poate fi un singur instrument, ci mai degrabă o combinaţie de mijloace, precum lasere, drone interceptoare şi chiar echipamente de război electronic pentru bruiaj, a concluzionat generalul francez.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
3
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
ben hodges profimedia-0478130954
4
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Digi Sport
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura...
ccr curtea constitutionala
Înalta Curte a atacat la CCR legea privind plata pensiilor private...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
Ultimele știri
Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta azi înainte de întâlnirea lui cu Volodimir Zelenski
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ODAmaD00NDAmaGFzaD05NDMwZmQ3MzZkZTgzMTU2NjUyZWRlN2VkYzRmNDIzNA==.thumb
Adina Vălean a primit Ordinul de Merit al Ucrainei
tancuri, ue
Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie
pizza, mancare aruncata la gunoi
Românii, campioni europeni la risipa alimentară. 2,5 milioane de tone de mâncare sunt aruncate la gunoi, anual, în țara noastră
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o amenințare persistentă în viitorul previzibil”
1_Întrevedere bilaterală a ministrului apărării cu omologul spaniol
Ministrul Apărării, discuții cu omologul spaniol. Moșteanu „apreciază participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO în România”
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență. Ce servicii sunt gratuite
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”