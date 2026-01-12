Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin. Anunțul Comisiei Europene

O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin, evocată recent de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni, nu este încă pe agendă, a declarat luni o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

'Nu suntem încă acolo', a răspuns purtătoarea de cuvânt Paula Pinho, întrebată despre această eventualitate.

'Dar, la un moment dat, sperăm că vor exista astfel de discuţii care vor permite în sfârşit să se ajungă la pace în Ucraina', a completat ea, transmite AFP, potrivit Agerpres.

'Din nefericire, nu vedem niciun semn care să indice faptul că preşedintele Putin se angajează în astfel de discuţii', a adăugat ea.

Atât Macron, cât şi Meloni au apreciat că ar fi utilă reluarea dialogului cu preşedintele rus, şefa guvernului italian sugerând numirea unui emisar special al UE pentru Ucraina în acest scop.

În opinia Giorgiei Meloni, aceasta 'ar permite de a face sinteza, de a vorbi pe o singură voce' dat fiind că, 'de la debutul negocierilor, vorbesc voci numeroase, există formate numeroase'.

Întrebată despre ideea avansată de Roma, purtătoarea de cuvânt a Comisiei de la Bruxelles a refuzat orice 'speculaţie' pe acest subiect.

