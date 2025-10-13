Când va ajunge Nicolas Sarkozy după gratii: anunțul procurorilor. Este primul fost președinte al unei țări UE care merge la închisoare

Procurorii francezi i-au comunicat luni fostului președinte francez Nicolas Sarkozy că trebuie să se prezinte la o închisoare din Paris pe 21 octombrie, pentru a începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani pentru acceptare ilegală de fonduri din partea fostului lider libian Muammar Gaddafi, cu scopul a-și finanța campania prezidențială din 2007, anunță France24.

Sarkozy își va ispăși pedeapsa la închisoarea Sante din Paris, în așteptarea apelului, a raportat AFP, citând surse apropiate procesului.

Procuratura Financiară Națională i-a comunicat lui Sarkozy detaliile detenției sale, în cadrul unei scurte întâlniri oficiale, luni după-amiază. Sarkozy a părăsit tribunalul la scurt timp după aceea.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, neagă acuzațiile și a calificat verdictul drept „un scandal”.

Liderul Franței între 2007 și 2012, Sarkozy a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie. Fostul președinte a făcut imediat apel împotriva condamnării sale, un nou proces fiind așteptat în următoarele luni.

El este primul lider francez din perioada postbelică și primul fost șef al unui stat membru al Uniunii Europene care va executa o pedeapsă cu închisoarea.

Se preconizează măsuri de securitate suplimentare, Sarkozy putând fi plasat într-o unitate pentru deținuți vulnerabili sau ținut în izolare.

Odată arestat, avocații săi pot solicita curții de apel eliberarea sa, dar el va rămâne în arest până când se va decide altfel.

În timpul procesului, procurorii au susținut că Sarkozy și colaboratorii săi, acționând cu autoritatea și în numele său, au încheiat o înțelegere cu Gaddafi în 2005 pentru a finanța ilegal campania sa electorală prezidențială victorioasă de doi ani mai târziu.

Anchetatorii cred că, în schimb, Gaddafi a primit promisiunea că va fi ajutat să-și refacă imaginea internațională, după ce Occidentul a acuzat Tripoli de bombardarea unui avion în 1988 deasupra Lockerbie, Scoția, și a altuia deasupra Nigerului în 1989, ucigând sute de pasageri.

Hotărârea instanței l-a găsit vinovat de conspirație criminală, judecătoarea Nathalie Gavarino afirmând că infracțiunile erau de o „gravitate excepțională”.

Editor : C.A.