Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți”

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei este în curs de elaborare și va fi gata „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.

Informația vine la doar câteva săptămâni după ce, pe 23 octombrie, a fost aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

Pachetul, prezentat de Comisia Europeană pe 19 septembrie, vizează băncile rusești, veniturile din energie și rețelele implicate în eludarea restricțiilor existente impuse ca urmare a războiului pe scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei. UE impune restricții și platformelor de criptomonede și băncilor din Rusia și din alte țări care facilitează eludarea sancțiunilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liderul ucrainean a declarat că Kievul va propune ca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni să vizeze „persoanele juridice și fizice ruse care încă profită de resursele energetice”.

„Vor fi, de asemenea, noutăți cu privire la răpitorii copiilor ucraineni – acest lucru trebuie să fie întâmpinat cu o presiune cu adevărat globală. Și, desigur, trebuie să existe și o presiune substanțial crescută asupra tuturor schemelor care permit producția militară rusă. Acest lucru este vital”, a mai spus președintele Ucrainei.

Amintim că Austria, Ungaria și Slovacia au blocat acordul timp de câteva săptămâni.

În cursul zilei de 9 noiembrie, biroul lui Zelenski a anunțat că Kievul a impus noi sancțiuni împotriva a opt înalți oficiali ai Kremlinului, printre care și trimisul special Kirill Dmitriev, precum și împotriva a cinci edituri rusești, pentru crime împotriva Ucrainei și a ucrainenilor.

Sancțiunile au fost în mare parte o reacție la recentele sancțiuni impuse de Rusia oficialilor ucraineni, în special prim-ministrului Ucrainei, Iulia Svîrîdenko.

Citește și:

Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ)

Austria s-a răzgândit și nu va mai bloca al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei

Editor : A.M.G.