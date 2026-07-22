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Caniculă extremă în Europa: Franța a înregistrat 5.764 de decese suplimentare în timpul valului de căldură

Data publicării:
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Caniculă în Europa. Sursa: Profimedia
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Franța a înregistrat peste 5.700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie, au anunțat autoritățile, în timp ce mai multe zone din sudul Europei se confruntă cu un nou episod de temperaturi extreme.

Cu 5.764 de decese excedentare consemnate, jumătate dintre acestea în doar trei zile (25-27 iunie), episodul de caniculă extremă înregistrat în perioada 17 iunie - 2 iulie a cauzat în Franța o supramortalitate care nu s-a mai înregistrat de la canicula istorică din 2003, a anunțat miercuri Agenția sanitară franceză, citată de AFP și Agerpres.

Această creștere bruscă a mortalității „din orice cauză”, pe care nu o putem încă pune cu certitudine pe seama caniculei, a fost constatată în cazul „tuturor claselor de vârstă începând de la 15 ani”, cu o „creștere marcată după 45 de ani”, fenomen pe care Santé publique France (SpF) îl cataloghează drept „inedit”.

Această perioadă caniculară, „de o precocitate” și „o durată inedite”, mai intensă decât cea din august 2003, care a traumatizat țara, cauzând 15.000 de decese, a afectat aproape toată populația Franței (98,5%), în 92 de departamente, într-o „perioadă încă importantă pentru activități școlare și profesionale”, potrivit SpF.

Cel puțin 3.719 decese suplimentare, reprezentând aproape două treimi din această supramortalitate, au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârste de peste 75 de ani, categoria cea mai vulnerabilă în timpul valurilor de căldură.

Canicula s-a dovedit, de asemenea, mortală pentru grupa de vârstă 45-64 de ani, cu 979 de decese, echivalentul unei creșteri de 55% în comparație cu mortalitatea anticipată pentru această perioadă a anului, în lipsa unor evenimente excepționale.

Aceste date, care în acest moment sunt „neconsolidate”, în așteptarea unui bilanț definitiv la toamnă, confirmă puternicul impact sanitar al episodului de caniculă. Potrivit autorităților franceze, excesul de mortalitate înregistrat în perioada 17 iunie - 2 iulie a fost de 36%.

Valul de căldură din iunie a afectat o mare parte a Europei, iar oamenii de știință avertizează că schimbările climatice provocate de activitatea umană cresc frecvența și intensitatea episoadelor de caniculă, secetă și incendii de vegetație. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel mondial.

Acestor 5.764 de decese suplimentare li se adaugă cele 300 de decese excedentare „din orice cauză”, recenzate în perioada primei canicule din acest an, 24-28 mai, mai precoce, dar mai scurtă și mai puțin intensă decât cea din iunie.

Spre comparație, anul trecut, autoritățile franceze au înregistrat 5.722 de decese suplimentare din orice cauză pe întreaga perioadă a verii, iar bilanțul final al agenției sanitare a atribuit 5.700 de decese expunerii la caniculă. În cazul actualului episod de căldură extremă, autoritățile subliniază că bilanțul este provizoriu și că nu se poate afirma deocamdată cu certitudine că excesul de mortalitate a fost cauzat direct de caniculă.

Editor : Ș.A.

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