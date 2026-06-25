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Video Canicula face ravagii în Europa: cel puțin 212 morți în Spania, mii de școli închise în Franța, iar valul de căldură avansează spre est

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o femeie in stropitori de apa in spania
Val de caniculă în Spania, Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cele mai fierbinți zile de iunie din istoria Spaniei Mii de școli închise în Franța

Valul de căldură extremă care a lovit Europa face tot mai multe victime. În Spania, autoritățile au raportat cel puțin 212 decese asociate caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că ultimele zile au fost cele mai fierbinți din luna iunie înregistrate vreodată în țară. Situația rămâne critică și în Franța, unde temperaturile urcă din nou spre 40 de grade, iar valul de căldură se extinde către estul continentului.

Ministerul Sănătății din Spania a publicat un bilanț provizoriu care indică 212 decese atribuite temperaturilor extreme, în a patra zi consecutivă de caniculă severă. Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește, pe măsură ce sunt centralizate datele din teritoriu.

Pe lângă victimele provocate direct de căldură, autoritățile spaniole au raportat și cel puțin 20 de persoane care s-au înecat în mare sau în râuri, în timp ce încercau să se răcorească.

Cele mai fierbinți zile de iunie din istoria Spaniei

Meteorologii spanioli spun că zilele de luni și marți au fost cele mai călduroase zile de iunie înregistrate vreodată în țară. Temperatura medie la nivel național a fost cu 7,1°C peste valorile normale pentru această perioadă, comparativ cu datele înregistrate din 1950 până în prezent.

În multe regiuni, temperaturile maxime au depășit 45°C, iar media maximelor la nivel național a trecut de 38°C. Nici nopțile nu au adus răcoare, temperaturile rămânând constant peste 25°C.

Meteorologii spun, însă, că temperaturile încep să revină treptat la normal în mai multe zone, inclusiv în Madrid, unde valorile sunt acum cu aproximativ 10°C mai mici decât în zilele precedente.

Mii de școli închise în Franța

Meteorologii francezi au emis avertizări cod roșu și cod portocaliu pentru aproape întreg teritoriul, în condițiile în care temperaturile sunt așteptate să atingă din nou pragul de 40°C.

Autoritățile franceze au decis închiderea a aproximativ 3.600 de școli, în timp ce serviciile de urgență raportează o creștere cu 10% a solicitărilor față de perioadele obișnuite.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua să afecteze aproape întreg continentul și se va extinde în zilele următoare și în estul Europei.

Citește și: Valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Meteorologii anunță cât va dura episodul de caniculă

Editor : Ș.A.

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