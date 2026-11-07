„Capacitate complet nouă și inovatoare”. Misiunea secretă a Europei de a construi rachete spațiale cu „rază de acțiune nelimitată”

O companie germană de tehnologie dezvoltă o armă spațiu-sol cu ​​„rază de acțiune globală nelimitată” care ar putea, teoretic, să lovească orice țintă din Rusia, dezvăluie The Times.

Cunoscută sub numele de sistem de lovire orbitală de precizie (Pods), arma constă dintr-un proiectil convențional care ar fi lansat de pe un satelit în interiorul unui vehicul de reintrare ecranat pentru a preveni arderea din cauza frecării atmosferice, în timpul căderii.

„Capacitatea complet nouă și inovatoare” este concepută de Atmos Space Cargo, care are sediul lângă granița cu Franța, în sud-vestul Germaniei.

Firma a fost inițial fondată pentru a ajuta clienții să lanseze transporturi în spațiu, în scopuri precum cercetarea biomedicală sau producția experimentală, și să le aducă înapoi în siguranță.

Sebastian Klaus, directorul executiv al companiei, veteran al forțelor speciale germane, a declarat că firma sa a început să lucreze la aplicații militare după invazia rusă la scară largă a Ucrainei din 2022. Revenirea președintelui Trump în funcție anul trecut „a schimbat sentimentul de sprijin” din partea Statelor Unite, a adăugat el.

Deși încă într-un stadiu incipient, proiectul nu este nicidecum atât de extravagant pe cât ar putea părea. În septembrie, Armata americană a anunțat pentru prima dată că are „arme de control spațial pe orbită”, fără a oferi mai multe detalii despre sistemele pe care le-a staționat pe sateliții săi.

În urmă cu două săptămâni, forțele aeriene americane au dezvăluit, de asemenea, că au testat capacitatea de a transporta mărfuri pe distanțe mari prin spațiu cu o rachetă de lansare și un vehicul de reintrare. Asta face parte dintr-un program secret cunoscut sub numele de Starfall, dezvoltat de conglomeratul american SpaceX pentru a plasa până la o tonă de echipament militar oriunde pe planetă. Mai multe startup-uri americane mai mici construiesc tehnologii rivale în același stil.

Armatele occidentale presupun, pe scară largă, că Beijingul și Moscova încearcă să achiziționeze sisteme similare.

Colonelul Chris Castle, comandant adjunct al forțelor spațiale americane din Europa și Africa, a declarat la conferința de securitate de la Berlin din această săptămână că Rusia și China sunt „active” în dezvoltarea de „lucruri periculoase”, cum ar fi rachetele sol-spațiu care distrug sateliți și sistemele „co-orbitale” bazate pe sateliți, care pot distruge alți sateliți.

Un comandant militar european de rang înalt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a declarat că monitorizează tehnologia germană Pods cu interes, deși cu unele rezerve. „Nu aș exclude această posibilitate”, a spus sursa. „Dacă ai vehiculul de reintrare, atunci este doar o chestiune de ce sarcină utilă pui acolo.”

Klaus a afirmat că următorul pas este asigurarea unui partener mai important în industria de apărare, cum ar fi MBDA, cel mai mare producător de rachete din Europa. Acest lucru ar ajuta compania nu doar să își extindă producția de la stadiul de prototip, ci și să rezolve mai multe probleme „politice și juridice” complicate legate de armă.

MBDA, o companie multinațională, se află, de asemenea, în centrul planurilor comune britanico-germane din cadrul acordului bilateral de apărare Trinity House, pentru dezvoltarea a două noi arme de lovire de precizie la mare adâncime, cu raze de acțiune de peste 1.900 de kilometri, o rachetă de croazieră la joasă altitudine și un vehicul de alunecare hipersonic de mare altitudine. Se consideră că planul satelitului Pods nu face parte în prezent din pachetul Trinity House.

Guido Brendler, vicepreședinte senior la MBDA, a declarat că producătorul analizează „capacitățile spațiale”, dar trebuie să efectueze încă o „analiză operațională” pentru a stabili dacă astfel de sisteme sunt fezabile din punct de vedere tehnic și au sens.

Cu toate acestea, există obstacole semnificative în calea acestei tehnologii. Primul este că tabuul privind staționarea armelor în spațiu este deosebit de puternic în Europa. În ultimii ani ai Războiului Rece, SUA au elaborat planuri pentru arme exotice bazate pe sateliți, cum ar fi „tijele divine”, care ar fi lansat tije de tungsten către ținte de la suprafață, sau „pietricele strălucitoare”, minusculi sateliți kamikaze care s-ar fi prăbușit în rachetele balistice ale inamicului. Însă, acestea nu au depășit niciodată stadiul inițial, iar orice încercare de a implementa un astfel de concept s-ar putea dovedi controversată din punct de vedere politic.

Ofițerul militar european de rang înalt a spus: „O întrebare deschisă este: cine ar folosi un sistem ca acesta?”

Apoi, există incertitudini juridice. În prezent, operațiunile pe orbită și dincolo de aceasta sunt reglementate teoretic de Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, care interzice amplasarea focoaselor nucleare și a armelor de distrugere în masă în spațiu. Uniunea Europeană și multe dintre statele sale membre elaborează propriile legi spațiale armonizate, dar acestea nu au intrat încă în vigoare.

De asemenea, nu este clar dacă o rachetă spațiu-sol s-ar dovedi viabilă din punct de vedere tehnic sau o alternativă rezonabilă din punct de vedere economic la armele clasice de lovire la mare adâncime. O sursă militară a remarcat că traiectoria sa de zbor ar putea fi relativ ușor de detectat și de urmărit de către statele inamice.

Totuși, conceptul este o dovadă a unei schimbări profunde în disponibilitatea NATO de a lua în considerare în mod deschis atacuri în adâncul teritoriului rus în cazul în care Moscova ar lansa un război împotriva alianței. De-a lungul anilor, mulți aliați au achiziționat o gamă largă de arme de atac de mare precizie, cum ar fi sisteme de lansare multiplă de rachete, rachete de croazieră Jassm și drone de atac cu rază lungă de acțiune mai noi. Până de curând, însă, aliații erau în general precauți în a preciza scopul strategic al acestor rachete.

Se pare că situația s-a schimbat după ce generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO, a folosit un discurs ținut luna trecută la Varșovia pentru a prezenta o versiune simplificată a „teoriei victoriei” sale într-un război defensiv. Strategia „blochează, respinge, sparge”, a spus el, „dacă este necesar, [implică distrugerea] forțelor inamice și a sistemului operațional de luptă care este desfășurat împotriva noastră”.

Generalul Ingo Gerhartz, șeful forțelor comune germane ale NATO din Brunssum, care supraveghează apărarea Europei Centrale și de Est, inclusiv Polonia și statele baltice, a declarat pentru The Times:

„Ceea ce s-a schimbat cu adevărat - și cred că trebuie să explicăm acest lucru societăților noastre - este că nu putem descuraja, mai ales prin mijloace convenționale, doar prin blocarea [unui atac inamic]. Uitați-vă doar la rata de producție a dronelor [rusești] cu reacție, a rachetelor de croazieră, a rachetelor balistice. Nu ne putem apăra 100% împotriva lor. Loviturile de mare precizie ne pot oferi timp, ca să spunem așa, pentru a descuraja inamicul, pentru că putem [impune] anumite costuri și, în același timp, în paralel, construim toate celelalte capabilități pentru a ne apăra, în cel mai bun caz, 100%. Acesta este un lucru puțin nou în ecuație.”

Brendler a spus că aceasta este o „nouă categorie” de doctrină defensivă, care trece de la apărarea reactivă antiaeriană și antirachetă la țintirea activă a sistemului de luptă al inamicului, inclusiv a unităților de producție militare.

„Încercam să tragem în săgeata care era trasă spre noi”, a spus el. „Acum, de fapt, încercăm să tragem în arcaș... dar acum ceea ce s-a schimbat este să tragem și în forja care produce de fapt săgeata.”

Editor : Ș.R.