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„Capacitatea ofensivă a Rusiei a fost anihilată”, susține fostul șef al armatei ucrainene. Avertisment pentru Europa

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Defense ministers of Ukraine and Norway convene in Kyiv
Oleksandr Sîrski, fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Demiterea lui Sîrski și conflictul cu ministrul Apărării De ce consideră Sîrski că ofensiva din Kursk a fost necesară Avertisment pentru Europa: „Renunțați la iluzia că războiul nu va ajunge la voi”

Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, susține că Ucraina a reușit să stabilizeze frontul și să oprească înaintarea trupelor ruse, după ce le-a provocat pierderi uriașe. Într-un interviu pentru BBC, generalul a explicat cum s-a schimbat situația pe câmpul de luptă și a transmis un avertisment dur aliaților europeni, pe care i-a îndemnat să se pregătească de război.

Generalul Oleksandr Sîrski a făcut aceste declarații într-un interviu exclusiv, primul de la demiterea sa spectaculoasă din funcție, în vara acestui an. El a vorbit despre înlăturarea sa de la conducerea armatei și a respins criticile celor care l-au considerat prea „de modă veche” pentru a conduce forțele armate ucrainene, tot mai avansate din punct de vedere tehnologic.

Sîrski a susținut că pierderile totale ale Moscovei în război sunt de șase ori mai mari decât cele ale Ucrainei. „Dacă îi numărăm doar pe cei morți, raportul ajunge până la 11 la unu”, a adăugat el.

Șefii serviciilor britanice de informații estimează că Rusia a pierdut aproximativ o jumătate de milion de militari uciși în Ucraina de la declanșarea invaziei pe scară largă, în 2022. În același timp, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul în SUA, estimează că până în iunie 2026 Ucraina pierduse până la 150.000 de militari uciși.

Potrivit generalului, această diferență între numărul morților, alături de progresele tehnologice și de strategia de atacare a punctelor vulnerabile ale liniilor rusești, concomitent cu limitarea înaintării inamicului în alte sectoare, explică actualul blocaj de pe front.

În primele șase luni ale anului 2026, Rusia a reușit să cucerească, în total, doar 61 de kilometri pătrați, a afirmat generalul. „Este un indiciu că linia frontului a fost stabilizată.”

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat, de asemenea, această tendință. Potrivit unuia dintre rapoartele sale recente, în septembrie 2026 Moscova a pierdut mai mult teritoriu decât a cucerit.

Demiterea lui Sîrski și conflictul cu ministrul Apărării

Sîrski a fost numit comandant-șef al armatei ucrainene în 2024. Anterior, fusese apreciat pentru apărarea Kievului la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022, și pentru conducerea contraofensivei de succes din estul regiunii Harkov, în toamna aceluiași an.

Însă președintele Volodimir Zelenski l-a demis în vara acestui an, pe fondul unui conflict major cu ministrul Apărării de la acea vreme, Mihailo Fedorov. Fedorov susținuse că, în loc să se adapteze la realitățile unui război aflat în continuă schimbare, armata condusă de Sîrski îi blocase inițiativele.

Inițial, Zelenski l-a demis pe Fedorov, după ce tensiunile dintre cei doi au devenit publice. Ulterior însă, protestele de amploare din stradă l-au determinat pe președinte să îl demită și pe Sîrski, înlocuindu-l cu generalul-maior Mihailo Drapatîi, în vârstă de 43 de ani.

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Sîrski a declarat pentru BBC că a avut „divergențe” cu Fedorov, deoarece acesta din urmă „nu a ținut cont de interesele armatei” în procesul de achiziționare a armamentului și echipamentelor.

Potrivit generalului, Fedorov a creat un „dezechilibru” în aprovizionare, acordând prioritate dronelor și neglijând echipamente esențiale pentru linia frontului, precum vehiculele terestre fără pilot, camionetele și motocicletele. Chiar și în privința dronelor existau deficiențe, a afirmat Sîrski, armata primind doar jumătate din necesarul său.

Sîrski susține, răpunzând criticilor că ar fi „învechit”, că în timpul mandatului său utilizarea dronelor a atins un nivel fără precedent, inclusiv prin atacuri în adâncimea teritoriului inamic, la peste 2.000 de kilometri în spatele liniilor rusești.

Ucraina a fost prima țară care a înființat Forțele Sistemelor Fără Pilot ca ramură distinctă a forțelor armate, în timpul mandatului său, a subliniat generalul. În prezent, potrivit acestuia, dronele sunt responsabile pentru 80% din pierderile Rusiei.

De ce consideră Sîrski că ofensiva din Kursk a fost necesară

Una dintre cele mai cunoscute operațiuni conduse de Sîrski a fost incursiunea armatei ucrainene în regiunea rusă Kursk, începută în august 2024. Operațiunea s-a încheiat în primăvara următoare cu o retragere dramatică, descrisă de unii militari drept „catastrofală”.

Sîrski insistă însă că operațiunea din Kursk a fost „o necesitate”. „În vara anului 2024, forțele ruse înaintau pe toate direcțiile principale ale frontului, având de până la șase ori mai mulți militari decât noi”, a explicat el.

Potrivit generalului, incursiunea din Kursk a perturbat ofensiva rusă și a obligat Moscova să își redistribuie trupele, oferind Ucrainei un răgaz și posibilitatea ca brigăzile sale suprasolicitate din est și sud să se refacă.

Avertisment pentru Europa: „Renunțați la iluzia că războiul nu va ajunge la voi”

Sîrski a transmis și un avertisment ferm aliaților europeni care se îndoiesc că Rusia ar putea avea ambiții teritoriale dincolo de Ucraina. El i-a sfătuit pe partenerii europeni să înceapă încă de acum pregătirile pentru război și să „renunțe la orice iluzie că acesta nu va ajunge” la ei.

Generalul consideră, de asemenea, că războiul din Ucraina va deveni și mai dependent de tehnologie. Pe câmpul de luptă vor fi folosiți tot mai mulți roboți, sisteme automatizate și tehnologii bazate pe inteligență artificială (AI). „Chiar și armele obișnuite sunt dotate acum cu sisteme de control bazate pe inteligență artificială, pentru a le spori capacitățile”, a afirmat el.

Aceste tehnologii pot oferi o nouă utilitate armelor convenționale, precum tancurile. Atât Rusia, cât și Ucraina se află în prezent într-o cursă pentru dezvoltarea unor „sisteme de protecție activă” destinate apărării vehiculelor blindate, a explicat Sîrski.

Cu toate acestea, generalul a insistat că „rolul omului va rămâne decisiv pe câmpul de luptă, deoarece oamenii vor trebui să controleze aceste sisteme”.

Editor : M.I.

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