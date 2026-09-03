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Capacitatea UE de a se apăra împotriva unei invazii rămâne sub semnul întrebării: „Există în continuare dificultăți majore”

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Foto: Getty Images
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Capacitatea UE de a răspunde la o invazie străină până în 2030 rămâne sub semnul întrebării din cauza dependenței continue de SUA și a sistemelor de apărare naționale fragmentate, potrivit unui raport al auditorului său oficial, relatează The Guardian.

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a afirmat că UE era mult mai bine pregătită decât înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, dar că atingerea obiectivului său privind pregătirea în domeniul apărării până la sfârșitul deceniului va fi dificilă.

„Asigurarea pregătirii în domeniul apărării în UE până în 2030 rămâne o provocare”, a declarat Marek Opiola, membru al Curții de Conturi a UE, care a condus analiza politicii de apărare a UE publicată joi. „Există în continuare dificultăți majore, precum sistemele naționale fragmentate sau blocajele industriale. De asemenea, continuăm să ne bazăm pe Statele Unite”.

Într-o declarație acordată sursei citate, el a subliniat că UE ar putea „încă să înregistreze progrese semnificative” dacă ar majora substanțial cheltuielile pentru apărare și ar extinde rapid producția de muniție. 

Între 2020 și 2025, statele membre ale UE au majorat cheltuielile pentru apărare cu 79%, ca răspuns la amenințarea rusă și ca efort tardiv de a îndeplini obiectivele NATO privind cheltuielile. În noiembrie 2024, UE și-a îndeplinit angajamentul de a furniza Ucrainei 1 milion de cartușe – cu opt luni întârziere față de termenul stabilit.

Anul trecut, UE și-a stabilit obiectivul privind gradul de pregătire în domeniul apărării până în 2030, după ce serviciile de informații au avertizat că Rusia ar putea fi pregătită să declanșeze un război de amploare în Europa în jurul acelei perioade.

Autoritatea de supraveghere financiară a blocului a declarat că au trebuit depășite dificultăți majore pentru a atinge acest obiectiv, definit de un auditor de rang înalt ca „deținerea autonomiei strategice” și „capacitatea de a susține în mod independent un război de intensitate ridicată”. Auditorul a afirmat că UE este mai bine pregătită decât în 2019, când a fost efectuată o evaluare similară, dar a avertizat că fragmentarea industriilor naționale de apărare și „cooperarea insuficientă” dintre guvernele UE contribuie la riscul de dublare a cheltuielilor sau la existența unor lacune persistente în ceea ce privește capacitățile militare.

Un exemplu elocvent al acestei disfuncționalități – deși nu este menționat în raport – este decizia Franței și a Germaniei de a renunța la un proiect în valoare de 100 de miliarde de euro pentru construirea unui avion de vânătoare comun, deoarece companiile coordonatoare nu au reușit să rezolve disputele legate de conducere și control.

Raportul a evidențiat o posibilă tensiune între nevoile pe termen scurt de pe câmpul de luptă și politica „Buy European” (Cumpărați produse europene), care vizează reducerea dependenței de furnizorii străini. Între februarie 2022 și iunie 2023, 78% din achizițiile în domeniul apărării efectuate de guvernele statelor membre ale UE au provenit din afara blocului, iar numai SUA au reprezentat 63 % din acestea, potrivit unui studiu citat de Curtea de Conturi Europeană (CCE).

Auditorul a afirmat că achizițiile din SUA au crescut după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, „ceea ce era de înțeles, deoarece UE trebuia să găsească resurse disponibile rapid”. Oficialul a adăugat că se observau „primele semne de îmbunătățire a situației respective”, deși auditorii nu dispuneau de date complete pentru a trage concluzii.

UE a stabilit cerințe conform cărora cheltuielile comune în domeniul apărării ar trebui să aducă beneficii industriilor naționale de apărare sau celor din țările strâns asociate, precum Ucraina și Norvegia. Cu toate acestea, s-au acordat anumite flexibilități în cazurile în care Europa nu este în măsură să producă la timp bunuri esențiale.

După o vară brutală marcată de atacuri mortale cu rachete și drone rusești, Ucraina a solicitat săptămâna aceasta o derogare de la regulile de achiziții publice „Buy European” pentru a cumpăra interceptoare Patriot fabricate în SUA, folosind împrumutul de sprijin al UE în valoare de 90 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Ucraina a solicitat finanțare „în valoare de câteva miliarde de euro” pentru apărarea aeriană, inclusiv pentru sistemele de apărare aeriană Patriot.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că solicitarea Ucrainei privind rachetele de interceptare Patriot „ar necesita o derogare” de la normele care impun un conținut european majoritar în achizițiile militare efectuate în cadrul împrumutului. „Decizia finală aparține statelor membre și, desigur, sperăm că această derogare va fi acordată în curând”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Auditorul a afirmat că, uneori, „ar putea fi justificat” să se apeleze la furnizori externi „atunci când există o nevoie urgentă pe termen scurt”. Acesta a adăugat: „Chiar dacă achiziționați ceva ce nu aveți la dispoziție la nivel intern, [ar trebui] să aveți întotdeauna un plan privind modul în care să dezvoltați acea capacitate esențială pe termen lung în cadrul Uniunii Europene”.

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Editor : A.M.G.

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