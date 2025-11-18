Live TV

Capitala Germaniei, transformată în teren de antrenament pentru armată: „Activitățile se desfășoară în condiții stricte de securitate”

soldati germani
Soldați din Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Forțele militare germane desfășoară un exercițiu de cinci zile de pregătire pentru războiul urban în Berlin, exersând scenarii de intervenție de urgență în capitală, pe fondul schimbărilor din peisajul securității europene după invazia Rusiei în Ucraina, relatează Euronews.

Batalionul de gardă al Bundeswehr a lansat duminică exercițiul „Bollwerk Bärlin III” în mai multe locații, printre care stația de metrou Jungfernheide, terenul de antrenament al poliției din Ruhleben și o fostă fabrică chimică din Rüdersdorf.

Armata germană a invocat războiul Rusiei împotriva Ucrainei ca motiv pentru necesitatea unei pregătiri sporite în domeniul apărării.

Soldații au exersat scenarii de luptă urbană, securizarea infrastructurii critice, combaterea sabotorilor și evacuarea personalului rănit. Forțele germane au exersat, de asemenea, lupta în tuneluri la stația Jungfernheide, marți, înainte de răsărit.

Echipele de securitate, inclusiv lunetiștii, au ocupat poziții în timpul exercițiilor, însă muniția reală a fost înlocuită cu muniție oarbă pentru a asigura siguranța publicului.

„Batalionul de gardă își îndeplinește misiunea principală în Berlin în caz de apărare”, a declarat Bundeswehr. „Toate activitățile se desfășoară în condiții stricte de securitate și în coordonare cu autoritățile din Berlin.”

Vehiculele militare care transportă trupe prin oraș pot provoca scurte perturbări ale traficului, iar transportul public ar putea suferi întârzieri minore, fără suspendarea completă a serviciilor, potrivit operatorului de transport BVG.

Separat, exercițiul de antrenament Marshal Power 2025 din Bavaria s-a soldat cu rănirea unui soldat, după ce poliția a deschis focul din greșeală în timpul manevrelor din Erding.

Ministrul de interne al Bavariei, Joachim Herrmann, a declarat că ofițerii au răspuns la un apel de urgență și au tras focuri de avertisment, determinând soldații să riposteze cu focuri cu gloanțe oarbe. Poliția a ripostat cu muniție reală, rănind un militar.

Procurorii și poliția criminală de stat investighează incidentul, care a avut loc în momentul în care poliția credea aparent că exercițiul nu începuse încă.

Bundeswehr a descris Marshal Power 2025 ca fiind unul dintre cele mai complexe exerciții interne, axat pe scenariul de apărare națională al Germaniei.

Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare”

Reacția Rusiei după ce Germania a declarat că Moscova ar putea ataca NATO în 2029: „Nu mai există nicio îndoială”

