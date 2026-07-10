Care sunt marile rute de imigrație ilegală în UE: Frontex anunță o scădere cu 37% a numărului de migranți în primele 6 luni din 2026

Numărul trecerilor ilegale ale frontierei către Uniunea Europeană a continuat să scadă în primele şase luni ale anului 2026, numărul cazurilor detectate înregistrând o scădere de 37% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, transmite, vineri, Frontex. Principala rută de intrare în UE este prin centrul și estul Mării Mediterane. Peste 1.000 de oameni au murit de la începutul anului încercând să ajungă în Europa pe mare.

Conform datelor preliminare colectate de Frontex - Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, au fost înregistrate peste 49.000 de treceri ilegale ale frontierelor UE, în primele şase luni din 2026.

„Această scădere reflectă cooperarea susţinută cu ţările partenere şi măsurile preventive luate în principalele state de plecare, care continuă să reducă numărul ambarcaţiunilor care pornesc spre Europa. În prima jumătate a anului a intrat în vigoare şi Pactul UE privind migraţia şi azilul, care introduce un proces unic şi standardizat de verificare la frontierele externe ale UE. Ofiţerii Frontex sprijină statele membre în etapele-cheie ale noului proces, inclusiv stabilirea naţionalităţii persoanelor care sosesc, colectarea datelor biometrice şi verificarea documentelor”, arată, vineri, agenţia, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Directorul executiv al Frontex, Hans Leijtens, afirmă că tot mai puţine ambarcaţiuni pornesc spre Europa.

„În spatele fiecărei cifre se află o persoană, iar oamenii continuă să-şi piardă viaţa pe mare. Ofiţerii noştri rămân pe teren, la frontierele externe, sprijinind statele membre şi contribuind la salvarea de vieţi omeneşti”, a declarat Hans Leijtens.

Costul uman rămâne ridicat

Deşi potrivit statisticilor, numărul total al sosirilor ilegale continuă să scadă, costul uman rămâne ridicat.

„Potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, aproape 1.300 de persoane şi-au pierdut viaţa în Marea Mediterană de la începutul acestui an. Fiecare dintre aceste decese ne reaminteşte riscurile pe care oamenii sunt obligaţi să şi le asume”, au transmis oficialii Frontex.

Potrivit acestora, reţelele de traficanţi continuă să îi trimită pe mare în ambarcaţiuni supraaglomerate şi improprii navigaţiei, indiferent de condiţii.

Agenţia apreciază că ”situaţia din Orientul Mijlociu rămâne o sursă de incertitudine pentru peisajul migraţional al UE”, întrucât conflictul a provocat strămutarea unui număr mare de persoane.

„Cu 3.800 de ofiţeri prezenţi la frontierele externe ale UE, Frontex continuă să sprijine autorităţile naţionale în protejarea frontierelor Europei şi salvarea vieţilor pe mare”, a transmis Frontex.

Cele mai active rute

Marea Mediterană de Est a fost cea mai aglomerată rută în primele şase luni ale anului, cu peste 16.600 de traversări înregistrate, o scădere de 20 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Coridorul dintre Libia şi Creta a rămas cel mai activ pe această rută, reprezentând mai mult de jumătate din totalul detectărilor, devansând frontierele terestre cu Turcia şi sosirile în insulele din Marea Egee. Se preconizează că sosirile pe coridoarele maritime din Libia şi Turcia vor continua să crească pe măsură ce condiţiile meteorologice se vor îmbunătăţi în timpul verii”, arată raportul Frontex.

În Marea Mediterană Centrală s-au înregistrat aproximativ 14.300 de sosiri, mai puţin de jumătate din totalul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

„Libia a rămas principalul punct de plecare, unde reluarea confruntărilor dintre grupările armate în oraşul de coastă Al-Zawiya a subliniat fragilitatea situaţiei de securitate de-a lungul coastei de vest”, a mai transmis Frontex.

Principalele naţionalităţi detectate au fost cele din Bangladesh, Somalia şi Sudan.

Marea Mediterană de Vest a fost singura rută majoră care a înregistrat o creştere, cu aproximativ 7.900 de detectări, în creştere cu 17 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

„Algeria a rămas principala ţară de plecare, iar Insulele Baleare au fost destinaţia cea mai vizată, reprezentând aproape jumătate din totalul sosirilor pe această rută. Această creştere reflectă o schimbare a rutelor de trafic de persoane, întrucât controalele mai stricte din Maroc şi de pe rutele vecine din Africa de Vest şi din Marea Mediterană Centrală au determinat o redirecţionare a plecărilor către coastele algeriene”, arată specialiştii agenţiei europene.

Potrivit acestora, ruta din Africa de Vest a înregistrat aproximativ 3.700 de cazuri, ceea ce reprezintă cea mai accentuată scădere dintre toate rutele, de 67%.

Măsurile preventive puse în aplicare de Mauritania şi, mai recent, de Senegal şi Gambia, în cooperare cu Spania şi UE, au redus semnificativ plecările.

„Fluxul rămâne însă volatil: condiţiile maritime favorabile au determinat o creştere sezonieră a plecărilor către Insulele Canare, iar incertitudinea politică din Senegal ar putea spori presiunea migratorie în lunile următoare”, arată specialiştii.

Potrivit acestora, încercările de ieşire către Regatul Unit prin Canalul Mânecii, care includ atât persoanele care au ajuns în Regatul Unit, cât şi cele împiedicate să plece, au scăzut cu 44%, ajungând la aproximativ 18.400.

„Se preconizează că acordul dintre Regatul Unit şi Franţa, semnat în aprilie, va consolida şi mai mult patrulele de-a lungul coastei franceze în lunile următoare”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Editor : B.E.