Germania va face „tot ce îi stă în putință” pentru a se asigura că gazoductele Nord Stream din Rusia nu vor fi repuse în funcțiune, a declarat un ministru al cabinetului de la Berlin. Traseul de peste 1.200 de kilometri de pe fundul Mării Baltice, anterior un simbol al dependenței Europei de Moscova pentru combustibili fosili, a devenit în mare parte inoperabil în septembrie 2022, din cauza unei serii de explozii subacvatice, pe care Berlinul le-a atribuit unei echipe de sabotori ucraineni. Cu toate acestea, Guvernul german a realizat în secret un raport privind fezabilitatea tehnică a reluării furnizării de gaze, scrie The Times.

Raportul a concluzionat că trei dintre cele patru conducte au fost deteriorate și apoi corodate de apa de mare până la punctul în care repararea lor ar fi extrem de dificilă și costisitoare. Cu toate acestea, s-a constatat că singura conductă intactă, Strand B a Nord Stream 2, ar putea fi teoretic reactivată în orice moment, cu doar câteva formalități legale.

Personalități de dreapta, inclusiv politicieni proeminenți din cadrul partidului de guvernământ Uniunea Creștin-Democrată (CDU), au cerut ca acest pas să fie făcut dacă Rusia încheie un acord de pace în Ucraina, iar Occidentul începe să își relaxeze sancțiunile.

Întrucât Germania se bazează încă foarte mult pe gaze și a fost afectată de o serie de șocuri de aprovizionare care au culminat cu criza din Strâmtoarea Ormuz, analiștii cred că presiunea politică și corporativă de a resuscita cel puțin conducta Nord Stream 2 s-ar putea dovedi în cele din urmă irezistibilă.

Katherina Reiche, ministrul Energiei și Finanțelor din partea CDU, nu a exclus în mod direct acest scenariu, dar a subliniat sprijinul ferm al Berlinului pentru Ucraina.

„Nu am niciun interes să văd pe cineva [Rusia] care a bombardat până la ruină un vecin european profitând în același timp de acest lucru”, a afirmat ea. „Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că [o revenire a Nord Stream] nu se materializează.”

Germania se confruntă cu unele dintre cele mai mari prețuri la energie pentru gospodării din Europa. După ce a permis ca ultimele sale trei reactoare nucleare să expire în 2023, și-a concentrat în general speranțele pe extinderea energiei electrice eoliene și solare, centralele electrice pe gaz asigurând „sarcina de bază”.

Reiche a spus că abandonarea energiei atomice a fost „foarte clar o greșeală” și că Germania trebuie să ia în considerare revenirea la aceasta cu o nouă generație de reactoare modulare mici (SMR).

Această tehnologie emergentă, constând în reactoare miniaturale cu o putere cuprinsă între 5% și 30% din producția unei centrale nucleare obișnuite, este cea mai avansată în China și Statele Unite, dar este inovatoare și în Europa.

Criticii susțin că este puțin probabil ca SMR-urile să fie viabile din punct de vedere economic și riscă să devină o țintă ușoară pentru teroriști sau puteri ostile. Cu toate acestea, Reiche a spus că acestea oferă o flexibilitate mai mare decât reactoarele clasice și ar putea fi, de asemenea, mai sigure.

„Electrificarea rapidă a economiilor noastre și, în special, descoperirea avansată a inteligenței artificiale, determină cererea de cantități uriașe de energie”, a spus ea. „Dacă nu vrem să satisfacem această cerere cu cărbune, într-un mod care dăunează climei, atunci energia nucleară devine indispensabilă. Toate economiile majore se bazează pe energia nucleară pentru a furniza ceea ce aceste tehnologii au nevoie cel mai urgent”, a completat ministrul.

Reiche, care s-a întors în politica din prima linie acum un an, după un deceniu ca manager în sectorul energetic, se confruntă cu publicitate negativă.

Unii lideri de afaceri germani își exprimă frustrarea față de faptul că, în ciuda experienței sale corporatiste și a ideologiei pieței libere, ea nu a făcut mai mult pentru a debloca economia țării, aflată în continuă scădere. Luna trecută, ea a prezentat o prognoză actualizată care prevedea o creștere a PIB-ului de doar 0,5% în acest an, după o jumătate de deceniu de recesiune și stagnare.

Pe de altă parte, unii funcționari publici se plâng de ceea ce ei caracterizează drept un stil de management nepăsător și o prejudecată către gaz în detrimentul alternativelor cu zero emisii de carbon, cum ar fi bateriile electrice.

Ministerul său propune punerea în funcțiune a unor centrale electrice pe gaz cu o capacitate de 10 GW, echivalentul a aproximativ o duzină de instalații, și finanțarea acestora printr-o taxă suplimentară pe facturile de electricitate.

Publicația Der Spiegel a relatat recent că Reiche a comandat pe ascuns un dosar cu argumente în favoarea extinderii capacității de producere a gazelor de la unul dintre cei mai influenți lobbyiști din domeniul gazelor din Germania. Apoi, ea a examinat mailurile a 27 de membri ai personalului, în încercarea de a identifica sursa scurgerii de informații din ministerul său.

Reiche a negat orice abatere. Ea insistă că este dedicată obiectivului Germaniei de a atinge zero emisii nete până în 2045. Cu toate acestea, a spus că, dacă s-ar permite ca schimbările către energia verde să continue să crească, țara sa riscă „să piardă atât baza industrială, cât și sprijinul public”.

„Nu putem permite ca aceste costuri deja ridicate ale tranziției să crească și mai mult”, a spus ea. „Costurile globale ale energiei în Europa sunt de câteva ori mai mari decât cele din Statele Unite sau China. Prin urmare, unele companii nu aleg Germania pentru următoarele lor investiții.”

O inițiativă a ministerului condus de Reiche, care va fi urmărită îndeaproape și de alte state, este un plan de eliminare a plăților către noii operatori de energie eoliană și solară atunci când li se ordonă să își reducă producția în zonele în care rețeaua electrică este congestionată.

Această „compensație pentru reducerea furnizării de energie electrică” a devenit din ce în ce mai costisitoare, pentru că energia eoliană și solară au reprezentat o pondere din ce în ce mai mare în mixul energetic.

