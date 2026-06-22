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Care sunt șansele Ucrainei de a depăși R. Moldova pe drumul către UE. La unele capitole Chișinăul pare a avea un ușor avans

Data publicării:
Ukraine și Moldova steaguri
Foto: Profimedia
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Din articol
Lista de repere Diferențe

Săptămâna care a trecut a fost cu adevărat istorică pentru Ucraina și Moldova în ceea ce privește viitorul lor european. Luni, la Luxemburg, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu ambele țări în cadrul primului grup tematic, „Fundamentele”.

Conform European Pravda, se poate aștepta în curând un alt progres important în procesul de aderare. Conform acordurilor preliminare, pe 14 iulie, UE intenționează să deschidă la Bruxelles celelalte cinci grupuri de negocieri.

Deși Kievul s-a străduit până acum să mențină o legătură strânsă între Ucraina și Moldova pe drumul lor către aderarea la UE, după deschiderea tuturor grupurilor de negocieri, procesul va deveni din ce în ce mai mult unul de competiție. Cu alte cuvinte, ar putea avea loc o „decuplare” chiar și fără o decizie formală a UE de a separa cele două trasee.

Ritmul reformelor și momentul aderării devin acum aspecte direct competitive pentru Ucraina și Moldova. Cele două țări pot ajunge la linia de sosire fie împreună, fie separat.

Orice țară care va demonstra un ritm mai susținut al reformelor va avea șanse mai mari să avanseze și, eventual, să adere la UE ca parte a grupului de frunte al candidaților. În schimb, încetinirea ritmului reformelor sau simpla imitare a acestora ar duce, probabil, la rămânerea în urma statului vecin.

Aceasta este principala schimbare care va avea loc odată cu deschiderea tuturor grupurilor de negocieri, ceea ce s-ar putea întâmpla pe 14 iulie.

Lista de repere

Luni, odată cu decizia de a deschide negocierile, Ucraina a primit „poziția comună” a statelor membre ale UE cu privire la progresele sale în alinierea la legislația UE și la cerințele de aderare în toate domeniile acoperite de primul grup de negocieri.

Cea mai valoroasă parte a documentului este lista de repere, criteriile pe baza cărora va fi evaluată pregătirea Ucrainei pentru aderarea la UE. La începutul acestui an, European Pravda publicase o listă de repere obținută din surse proprii.

Odată cu deschiderea primului grup tematic, această listă a devenit oficială și nu va mai fi modificată pe parcursul negocierilor. Criteriile de referință au rămas neschimbate, cu excepția unei singure adăugiri: la cererea Ungariei, documentul include acum o referire la planul de acțiune al guvernului privind minoritățile.

Moldova a primit, la rândul său, propriile criterii de referință, precum și poziția comună a UE.

Documentele referitoare la Moldova și Ucraina conțin atât secțiuni similare, uneori chiar identice, cât și domenii în care criteriile stabilite pentru Ucraina sunt substanțial mai ample.

Acest lucru nu înseamnă că UE impune standarde mai stricte Ucrainei.

Diferențe

Motivul este că, în anumite domenii, Moldova înregistrează pur și simplu rezultate mai bune. Nu cu mult mai bune – diferența se ridică la aproximativ 10 la sută în termeni de volum –, dar este totuși vizibilă. Prin urmare, Ucraina se confruntă cu un număr mai mare de sarcini care trebuie îndeplinite pentru a asigura conformitatea cu cerințele UE în anumite sectoare.

Datorită încercărilor anterioare de a simula conformitatea cu cerințele UE, Uniunea Europeană a impus Ucrainei condiții mai detaliate în ceea ce privește statul de drept.

De exemplu, Ucraina trebuie să reformeze procedurile de selecție a judecătorilor la Curtea Supremă, să restabilească participarea experților independenți desemnați de partenerii internaționali la selecția membrilor Comisiei de Înaltă Calificare a Judecătorilor și să accelereze procesul de verificare a judecătorilor în funcție și de certificare a procurorilor.

În același timp, sistemul de combatere a corupției din Ucraina primește o evaluare semnificativ mai bună din partea UE decât cel al Moldovei.

Cu toate acestea, în ceea ce privește prevenirea corupției, situația este inversă.

Statele membre ale UE au stabilit, de asemenea, criterii diferite pentru evaluarea Ucrainei și a Moldovei în domeniul drepturilor omului.

Într-un domeniu, cel al drepturilor minorităților naționale, există chiar un precedent în care situația Ucrainei este, probabil, mai bună, însă cerințe mai stricte sunt impuse Ucrainei, mai degrabă decât Moldovei, din cauza solicitărilor guvernului maghiar.

Cu toate acestea, în ciuda anumitor diferențe între situațiile lor respective, Ucraina și Moldova se află în prezent aproximativ la același nivel de aliniere la legislația UE și la cerințele de aderare.

Editor : Sebastian Eduard

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