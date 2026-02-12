Care sunt statele care au contribuit cel mai mult la cumpărarea de arme americane pentru Kiev

Alona Hetmanchuk, ambasadorul Ucrainei la NATO, a enumerat țările care au contribuit cel mai mult la achiziționarea de arme americane extrem de necesare pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană, în cadrul mecanismului Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Conform European Pravda, Hetmanchuk a confirmat că distribuția asistenței acordate Ucrainei între statele membre NATO este inegală, mai multe țări importante acoperind o parte disproporționat de mare din costuri.

„Principalul contribuitor la PURL este Norvegia. Al doilea donator ca mărime este Olanda, urmată de Germania. Alte trei țări se află foarte aproape în clasament – Canada, Suedia și Danemarca”, a declarat ea, vorbind jurnaliștilor la Bruxelles înaintea unei reuniuni ministeriale a NATO, la care a fost invitată să participe și Ucraina.

Potrivit lui Hetmanchuk, aceste state importante și-au exprimat îngrijorarea cu privire la distribuirea echitabilă a contribuțiilor financiare, care rămâne o provocare pentru finanțarea programului. Cu toate acestea, ele rămân dispuse să continue să sprijine Ucraina.

Citește și

SUA vor ceda două posturi de comandă NATO europenilor, parte a schimbării echilibrului alianței. Posturi primite la schimb de americani

„Aceste șase țări de top constituie, de fapt, coloana vertebrală a finanțării PURL. Și alte țări au adus contribuții semnificative. Aceste țări înțeleg clar că, prin neacordarea sprijinului pentru PURL, ar pedepsi doar Ucraina – civilii din spatele frontului, care îndură frigul extrem sub atacuri neîncetate, și trupele ucrainene care apără linia frontului”, a explicat diplomatul.

Se așteaptă ca și alte țări să se alăture achiziției de arme americane pentru forțele armate ale Ucrainei încă din această săptămână.

Alianța și-a revizuit complet rolul în asistarea Ucrainei, 80% din arme fiind acum furnizate Kievului prin canalele NATO.

Până acum, 25 de țări participă la PURL: 23 dintre ele sunt membre NATO, celelalte sunt Noua Zeelandă și Australia.

Citește și

Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale

Editor : Sebastian Eduard