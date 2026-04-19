Care sunt țările care blochează zborul lui Robert Fico spre Moscova pentru a participa la parada lui Putin

Robert Fico, premierul slovac.

Planurile premierului slovac Robert Fico de a participa la parada de 9 mai de la Moscova se lovesc de decizia a trei state baltice de a închide spațiul aerian, într-un context diplomatic deja tensionat între Rusia și Occident.

Estonia, Letonia şi Lituania i-au refuzat premierului slovac, Robert Fico, permisiunea de survol pentru a călători în Rusia cu ocazia comemorărilor celui de-Al Doilea Război Mondial din luna mai, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Fico nu va primi din nou permisiunea de a utiliza spaţiul aerian estonian pentru un zbor spre Moscova pentru a participa la parada din 9 mai”, a anunţat duminică ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, calificând comemorările drept „un eveniment menit să glorifice agresorul”.

Într-un videoclip publicat sâmbătă pe Facebook, Fico a afirmat că Letonia şi Lituania nu i-au acordat permisiunea de le folosi spaţiul aerian. Iniţial, nu a existat o confirmare oficială din partea autorităţilor de la Riga sau Vilnius.

În fiecare an, pe 9 mai, Rusia celebrează Ziua Victoriei, marcând 80 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa. Statele baltice, care se învecinează cu Rusia, au închis şi anul trecut spaţiul aerian pentru liderii care călătoreau la Moscova pentru aceste comemorări, inclusiv pentru Fico - care, alături de preşedintele sârb Aleksandar Vucic, a fost printre puţinii invitaţi europeni.

Fico îşi anunţase deja intenţia de a participa din nou în acest an la evenimentul comemorativ de la Moscova. Într-o postare pe Facebook de acum două săptămâni, el a spus că intenţionează să participe la trei evenimente internaţionale, precum şi la depunerea tradiţională de coroane la memorialul de război Slavin din Bratislava.

Primul dintre acestea ar fi memorialul fostului lagăr de concentrare de la Dachau, în Germania, pentru care nu a oferit încă o dată. Moscova urmează pe 9 mai, apoi Normandia în iunie, pentru aniversarea Debarcării Aliaţilor din 1944.

El a declarat că doreşte „să aducă un omagiu tuturor celor care au luptat împotriva fascismului şi celor care au fost victimele acestuia şi au îndurat suferinţe incredibile”. Liderul slovac a criticat în repetate rânduri statele occidentale pentru neparticiparea la comemorările de la Moscova şi a cerut separarea conflictelor actuale de memoria comună.

Tsahkna a afirmat că niciunei ţări nu ar trebui să i se permită să folosească spaţiul aerian estonian pentru a consolida relaţiile cu Rusia, atât timp cât Moscova continuă să încalce normele internaţionale şi îşi menţine agresiunea împotriva Ucrainei.

Estonia şi celelalte două state baltice sunt parteneri apropiaţi ai Ucrainei, care se apără de peste patru ani împotriva unei invazii ruse pe scară largă.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Estonia, Letonia şi Lituania au fost ocupate alternativ de Uniunea Sovietică şi Germania. După încheierea războiului, acestea au rămas parte a Uniunii Sovietice până în 1991. Prin urmare, majoritatea estonienilor, letonilor şi lituanienilor nu consideră ziua de 9 mai drept o zi a victoriei asupra Germaniei naziste, ci începutul unei noi ocupaţii sovietice a ţărilor lor.

