Carlos Mazon, liderul regiunii spaniole Valencia, și-a dat demisia la un an de la inundațiile soldate cu peste 220 de morți

Carlos Mazon, președintele regiunii Valencia din estul Spaniei, a cedat furiei publice și presiunii politice și și-a dat demisia din cauza gestionării defectuoase a inundațiilor mortale care au ucis 229 de oameni în zonă în urmă cu puțin peste un an, relatează The Guardian.

Mazon, membru al Partidului Popular (PP), a rămas în funcție în ciuda solicitărilor de demisie care i-au fost adresate după ce s-a aflat că a petrecut mai mult de trei ore luând masa cu un jurnalist, în timp ce inundațiile loveau și oamenii se înecau în casele, garajele și mașinile lor.

Refuzul său de a demisiona a provocat o serie de demonstrații masive în Valencia, multe dintre ele sub sloganul: „Noroi pe mâinile noastre, sânge pe ale lui”. Un sondaj recent a arătat că 75% dintre valencieni consideră că Mazon ar trebui să demisioneze.

Dar luni, Mazon a cedat în fața inevitabilului și a anunțat că va renunța la funcția de președinte regional.

Acesta insistase anterior că „nu există niciun guvern în lume care să dispună de mijloacele necesare pentru a modifica, opri sau evita un episod de ploi torențiale care ajung să depășească recordurile istorice de precipitații într-o anumită zonă, la un moment dat”.

El a mai spus că a fost la curent cu evoluția situației prin telefon, în timp ce lua prânzul cu jurnalista Maribel Vilaplana.

Dar furia față de răspunsul administrației sale la criză – nu în ultimul rând faptul că alerta de urgență nu a fost trimisă pe telefoanele mobile ale oamenilor decât după ora 20:00 în ziua inundațiilor – a atins apogeul miercurea trecută, la slujba de comemorare a victimelor, ținută la Valencia.

Mazón a participat la slujba organizată cu ocazia împlinirii unui an de la dezastru, unde a fost întâmpinat cu strigăte precum „criminal”, „laș” și „ar trebui să fii în închisoare”.

Mai devreme în acea zi, el recunoscuse că „au fost lucruri care ar fi trebuit să funcționeze mai bine”.

O anchetă a Congresului privind evenimentele din 29 octombrie 2024 este în curs de desfășurare, la fel și o anchetă condusă de un judecător din Valencia pentru a stabili dacă există dovezi ale unor infracțiuni de omor din imprudență și vătămare corporală, cauzate de neglijență, care ar fi putut duce la decese care ar fi putut fi evitate.

Vilaplana a dat publicității o declarație în care confirmă că prânzul a început la ora 15:00 și a durat până la ora 18:30 sau 18:45, dar a afirmat că nu era la curent cu gravitatea situației care se desfășura în regiune.

„La un moment dat în timpul mesei, președintele a început să primească apeluri care ne-au întrerupt în repetate rânduri conversația”, a spus ea. „Eu am rămas în restaurant, fără să știu nimic despre aceste comunicări. Nu am pus întrebări, nu am participat și nici măcar nu am aflat despre conținutul lor, iar președintele nu mi-a exprimat niciodată vreo îngrijorare în legătură cu ele.”

Jurnalistul urmează să depună mărturie în fața judecătorului din Valencia luni.

Mazon a declarat inițial că a ajuns la sediul centrului de criză, sau Centrul de Coordonare Operațională Integrată (Cecopi), după ora 19:00 în acea zi. Alerta a fost trimisă în cele din urmă la ora 20:11, moment în care majoritatea victimelor se înecaseră deja.

Mazon a clarificat ulterior că nu a ajuns la Cecopi decât la ora 20:28 – la aproape 20 de minute după emiterea avertismentului tardiv –, dar a afirmat că nu și-a schimbat versiunea asupra evenimentelor. „Nu înțeleg de ce ar trebui să-mi schimb versiunea”, a spus el. „Evident, ora 20:28 este după ora 19:30. Acesta este un fapt.”

Rămâne neclar ce a făcut Mazon între sfârșitul prânzului și sosirea sa la centrul de control.

Editor : A.M.G.