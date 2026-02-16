De la Donald Trump la Vladimir Putin, nimeni nu este în siguranță atunci când germanii sărbătoresc carnavalul cu care alegorice din Dusseldorf, cunoscute pentru satirizarea politicienilor. Însă președintele rus nu este amuzat: sculptorul Jacques Tilly, designerul principal al carelor alegorice pentru paradă, are un dosar deschis la Moscova, fiind acuzat de răspândirea de informații false despre armata rusă, potrivit France24.

„Umorul poate răni și afecta în mod cert persoanele vizate”, a declarat el pentru AFP în decembrie, promițând că toate carele alegorice politice pentru parada de luni vor fi la fel de „absurde și satirice” ca întotdeauna.

Tilly, care a fost informat despre dosarul de la Moscova prin intermediul activiștilor pro-democrație ruși din vestul Germaniei, a recunoscut că este prima dată când e acuzat de o instanță de judecată pentru operele sale.

Lucrările anterioare ale lui Tilly pentru carnaval îl înfățișează pe Putin făcând baie în sânge, precum și pe liderul rus în spatele gratiilor.

Creațiile artistului din acest an includ o figurină din papier-mâché, reprezentând președintele rus lovit în cap de un bufon cu fața pictată, pe care scrie „satiră”, precum și o reprezentare a celebrului infractor sexual Jeffrey Epstein în rolul diavolului, cu textul „toată lumea îi protejează pe făptași” și „toată lumea ignoră victimele”.

Inclusiv cancelarul german Friedrich Merz și controversatul președinte american au fost satirizați.

Una dintre creațiile lui Tilly pentru carnavalul din Dusseldorf îi înfățișează pe Trump și Putin împreună, ospătându-se cu o femeie blondă mică, marcată cu „Europa”.

O altă creație îi înfățișează pe Merz și pe liderul bavarez Markus Soeder călare pe un schelet cu volan, marcat cu „motor cu ardere internă”, o referință la eforturile lor de a convinge Uniunea Europeană să dilueze interdicția planificată pentru 2035 privind astfel de mașini.

„Totul e mai frumos cu confetti”

Carele alegorice reflectă o tradiție frumoasă a germanilor, de obicei rezervați, care se distrează în cadrul festivalului inițial creștin, deși – chiar și în timpul carnavalului – temele politice serioase și importante fac adesea obiectul distracției.

„Carnavalul înseamnă muzică proastă, oameni beți și o atmosferă plăcută”, a declarat pentru AFP Frederik Held, un om de știință în domeniul sportului în vârstă de 30 de ani, care locuiește în Frankfurt.

„Totul e mai frumos cu confetti”, a adăugat el în timp ce se îndrepta spre Mainz, situat în apropiere, pentru a participa la o paradă.

Cea mai mare paradă va avea loc la Koln, considerat în mod tradițional capitala carnavalului în Germania. Organizatorii din orașul vestic au pregătit 300.000 de buchete de flori și 300 de tone de dulciuri. Ambele sunt aruncate de pe carele alegorice care trec prin centrul orașului.

Mariana Leshkovych, membră a grupului de susținere pro-Ucraina Blue Yellow Cross, a declarat pentru AFP că este important să se susțină libertatea de exprimare.

„Suntem aici, la Koln, pentru a reprezenta acest lucru, pentru a susține umorul și critica față de cei aflați la putere, deoarece ne-am dori ca toate acestea să continue în Ucraina”, a afirmat ea.

