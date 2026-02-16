Live TV

Video&Foto Carnavalul din Germania transformă liderii lumii în personaje de satiră: Putin, Trump și Epstein, ținte ale ironiilor

Data actualizării: Data publicării:
Rosenmontagszug in Duesseldorf
Carnavalul din Germania. Sursa: Profimedia
Din articol
„Totul e mai frumos cu confetti”

De la Donald Trump la Vladimir Putin, nimeni nu este în siguranță atunci când germanii sărbătoresc carnavalul cu care alegorice din Dusseldorf, cunoscute pentru satirizarea politicienilor. Însă președintele rus nu este amuzat: sculptorul Jacques Tilly, designerul principal al carelor alegorice pentru paradă, are un dosar deschis la Moscova, fiind acuzat de răspândirea de informații false despre armata rusă, potrivit France24.

Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia
Deschide galeria foto

Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia | Poza 1 din 6
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia | Poza 2 din 6
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia | Poza 3 din 6
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia | Poza 4 din 6
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia | Poza 5 din 6
Care alegorice la carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia
Carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia | Poza 6 din 6
Carnavalul din Dusseldorf. Sursa: Profimedia
,

„Umorul poate răni și afecta în mod cert persoanele vizate”, a declarat el pentru AFP în decembrie, promițând că toate carele alegorice politice pentru parada de luni vor fi la fel de „absurde și satirice” ca întotdeauna.

Tilly, care a fost informat despre dosarul de la Moscova prin intermediul activiștilor pro-democrație ruși din vestul Germaniei, a recunoscut că este prima dată când e acuzat de o instanță de judecată pentru operele sale.

Lucrările anterioare ale lui Tilly pentru carnaval îl înfățișează pe Putin făcând baie în sânge, precum și pe liderul rus în spatele gratiilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Creațiile artistului din acest an includ o figurină din papier-mâché, reprezentând președintele rus lovit în cap de un bufon cu fața pictată, pe care scrie „satiră”, precum și o reprezentare a celebrului infractor sexual Jeffrey Epstein în rolul diavolului, cu textul „toată lumea îi protejează pe făptași” și „toată lumea ignoră victimele”.

Inclusiv cancelarul german Friedrich Merz și controversatul președinte american au fost satirizați.

Una dintre creațiile lui Tilly pentru carnavalul din Dusseldorf îi înfățișează pe Trump și Putin împreună, ospătându-se cu o femeie blondă mică, marcată cu „Europa”.

O altă creație îi înfățișează pe Merz și pe liderul bavarez Markus Soeder călare pe un schelet cu volan, marcat cu „motor cu ardere internă”, o referință la eforturile lor de a convinge Uniunea Europeană să dilueze interdicția planificată pentru 2035 privind astfel de mașini.

„Totul e mai frumos cu confetti”

Carele alegorice reflectă o tradiție frumoasă a germanilor, de obicei rezervați, care se distrează în cadrul festivalului inițial creștin, deși – chiar și în timpul carnavalului – temele politice serioase și importante fac adesea obiectul distracției.

„Carnavalul înseamnă muzică proastă, oameni beți și o atmosferă plăcută”, a declarat pentru AFP Frederik Held, un om de știință în domeniul sportului în vârstă de 30 de ani, care locuiește în Frankfurt.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Totul e mai frumos cu confetti”, a adăugat el în timp ce se îndrepta spre Mainz, situat în apropiere, pentru a participa la o paradă.

Cea mai mare paradă va avea loc la Koln, considerat în mod tradițional capitala carnavalului în Germania. Organizatorii din orașul vestic au pregătit 300.000 de buchete de flori și 300 de tone de dulciuri. Ambele sunt aruncate de pe carele alegorice care trec prin centrul orașului.

Mariana Leshkovych, membră a grupului de susținere pro-Ucraina Blue Yellow Cross, a declarat pentru AFP că este important să se susțină libertatea de exprimare.

„Suntem aici, la Koln, pentru a reprezenta acest lucru, pentru a susține umorul și critica față de cei aflați la putere, deoarece ne-am dori ca toate acestea să continue în Ucraina”, a afirmat ea.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump mark carney
Cum construiește Carney o mega-alianță comercială anti-Trump: premierul Canadei, vârf de lance în discuțiile dintre UE și alte 12 state
trump
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Trump, fără a deveni membră
Japan's money. Financial settlements in Japan, financial analysis, tax calculation, risk costs, business project. Japanese yen. close up
Japonia a evitat la limită recesiunea tehnică în 2025, sub presiunea tarifelor impuse de Donald Trump
Vladimir Putin.
„Putin este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari
Bondi House Judiciary 2/11/26
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, anunță că „toate” dosarele Epstein au fost făcute publice, enumerând peste 300 de nume importante
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pentru cine vor scădea taxele și impozitele, după decizia Coaliției...
"Hustle" (2022)
Actorul american Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani
lideri coalitie guvernare
Coaliția a decis cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări...
militari ucraineni trag lovituri de tun
Cea mai puternică contraofensivă ucraineană din 2023 încoace, după ce...
Ultimele știri
Eclipsa inelară de Soare pe 17 februarie 2026: Un fenomen astronomic rar. Unde va putea fi văzut „inelul de foc”
„Este pură naivitate”. Ce crede președintele ceh despre un acord de pace în Ucraina: avertismentul lui Petr Pavel despre război
Patria mamă întinde lațul: rușii din Kazahstan simt mâna rece a Moscovei într-o serie de expulzări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Dosarul Iohannis: Șeful ANAF, acuzat că vrea să pună presiune pe judecătorii. Contre dure cu avocatul...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Gică Hagi, mesaj de ultimă oră din partea naționalei României: „Nu va fi ușor!”
Adevărul
Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online