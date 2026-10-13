Cartelurile de droguri din America Latină se extind în Europa, inclusiv în România. Ce dezvăluie o investigație The Guardian

O amplă investigație realizată de The Guardian dezvăluie amploarea extinderii rețelelor criminale latino-americane în Europa, unde acestea au stabilit legături strânse cu organizațiile mafiote locale. Carteluri și grupări criminale din mai multe țări ale Americii Latine sunt active în cel puțin 12 state europene, inclusiv România.

O investigație desfășurată timp de patru luni de publicația britanică The Guardian arată că intensificarea traficului de cocaină către Europa este direct legată de extinderea rețelelor criminale din America Latină pe continent, unde acestea au stabilit legături strânse cu organizațiile criminale locale.

Investigația, bazată pe consultarea unor baze de date, pe informații furnizate de poliție și serviciile de informații, precum și pe interviuri cu judecători, procurori și experți din opt țări, arată că organizații criminale și facțiuni din Columbia, Brazilia, Ecuador, Venezuela, Mexic și Statele Unite sunt active în cel puțin 12 țări europene.

Între 2014 și 2024, cantitatea de cocaină confiscată a crescut cu 471%, iar autoritățile au destructurat tot mai multe laboratoare locale în care erau procesate substanțe derivate din cocaină.

De la cartelurile mexicane la mafia braziliană

Printre grupările identificate se numără cartelul mexican Sinaloa și cartelul Jalisco Noua Generație (CJNG), organizația mafiotă Clan del Golfo, gruparea de gherilă ELN și facțiunile disidente ale FARC din Columbia, precum și organizațiile braziliene Primeiro Comando da Capital (PCC, Primul Comandament al Capitalei) și Comando Vermelho (CV, Comandamentul Roșu).

Pe listă se mai află organizația venezueleană Tren de Aragua și bandele Barrio 18 și MS-13, originare din Statele Unite, dar prezente pe scară largă și în El Salvador, Honduras, Guatemala și, într-o măsură mai mică, în Mexic.

Aceste organizații și-au consolidat prezența în Spania, Portugalia, Țările de Jos, Belgia și Franța, iar activitățile lor au fost semnalate și în Germania, România, Croația și Slovacia. Inițiativa Globală împotriva Criminalității Organizate Transnaționale (GI-TOC) include pe această listă și Bulgaria.

„Asistăm la un fenomen nou, prin prezența grupărilor latino-americane în regiuni în care nu exista anterior o infrastructură pentru activitățile lor”, a declarat Daniel Brombacher, politolog și director al Observatorului pentru Europa din cadrul GI-TOC. „Acest fenomen nu se mai limitează la țările care reprezentau în mod tradițional porți de intrare”.

„Operațiuni recente ale poliției au descoperit laboratoare de metamfetamină conduse de mexicani în sudul Franței, în nord-estul Poloniei și în Brandenburg, la sud de Berlin. Grupările latino-americane apar și în România și Bulgaria, de-a lungul rutei balcanice”, a mai declarat el.

Mafia braziliană ar opera în 16 țări europene

Autoritățile și experții din America Latină sugerează că lista țărilor în care operează aceste organizații ar putea fi mult mai lungă. Un raport nepublicat al Parchetului din São Paulo, bazat parțial pe date furnizate de Agenția Braziliană de Informații (Abin) și consultat de The Guardian, arată, de exemplu, că PCC, în prezent cea mai mare organizație criminală din Brazilia, operează în 16 țări europene. Printre acestea se numără Regatul Unit, Irlanda, Islanda, Serbia, Suedia, Elveția și Turcia.

Suspiciunile că organizațiile criminale și cartelurile latino-americane încearcă să se stabilească în Europa nu sunt noi. Încă din anii 1980, organizații criminale columbiene precum cartelurile Cali și Medellín aveau puncte de sprijin în regiuni spaniole precum Galicia.

În 2013, un raport Europol avertiza asupra extinderii acestor organizații. Însă ceea ce observă autoritățile în prezent este un fenomen de o amploare cu totul diferită.

Un raport Europol publicat anul acesta arată că „rețelele criminale latino-americane considerate printre cele mai periculoase s-au stabilit și în UE, de unde coordonează operațiuni care afectează Uniunea Europeană. Acest lucru este valabil în special pentru rețelele criminale mobile implicate în infracțiuni organizate contra patrimoniului”.

Producția de cocaină a crescut de patru ori în ultimul deceniu

Problema a devenit tot mai vizibilă în ultimii zece ani. În această perioadă, producția de droguri din America Latină a crescut de aproximativ patru ori, atingând un nivel record de circa 4.100 de tone în 2024. Această evoluție a urmat unor creșteri de până la 35% înregistrate la începutul deceniului.

În prezent, Columbia produce mai multă cocaină decât în perioada în care țara era dominată de celebrul traficant de droguri Pablo Escobar. Aproape întreaga cantitate de cocaină produsă la nivel mondial, precum și numeroase substanțe asociate, provin din America Latină, în special din Columbia.

„Principalele organizații sunt cartelul Sinaloa și cartelul Jalisco (CJNG) din Mexic; Comando Vermelho și PCC din Brazilia; Clan del Golfo și diferite facțiuni ale FARC din Columbia; Los Lobos și Los Choneros din Ecuador; și Tren de Aragua din Venezuela”, explică Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor la Universitatea Autonomă din Coahuila, Mexic, și expert în criminalitate organizată.

Raportul mondial privind drogurile din 2026, publicat de Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), arată că producția globală de cocaină s-a situat în 2024 între 3.800 și 4.700 de tone, de peste patru ori mai mult decât în 2014.

America de Sud rămâne principalul centru de producție, suprafața cultivată cu coca atingând un nivel record de 385.000 de hectare în ultimul deceniu, de trei ori mai mare decât în 2014.

Europa a devenit o piață esențială pentru organizațiile criminale pentru că oferă marje de profit mai mari decât Statele Unite. De la începutul acestui deceniu, polițiile europene au confiscat cantități de droguri mai mari decât autoritățile americane, iar datele indică faptul că Europa reprezintă în prezent aproximativ un sfert din consumul mondial.

Europol a raportat recent că, dintre cele 731 de rețele criminale considerate cele mai periculoase și active în Europa, 149 au legături cu organizații din America Latină. Dintre acestea, 67 au membri latino-americani, iar 22 sunt alcătuite în principal din persoane originare din America Latină.

Editor : M.I.