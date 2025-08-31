Live TV

Casa Albă crede că Europa împiedică, în secret, sfârșitul războiului din Ucraina: „Unii continuă să opereze într-un tărâm de basm”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1029621150
Imagini de la întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Foto: Profimedia Images

Înalți oficiali ai Casei Albe cred că unii lideri europeni susțin public efortul președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce în culise încearcă să anuleze progresele făcute la summitul din Alaska, potrivit Axios.

La două săptămâni după summitul dintre președintele Trump și președintele rus Vladimir Putin, s-au înregistrat puține progrese clare în direcția încheierii războiului. Consilierii frustrați ai lui Trump susțin că vina ar trebui să cadă pe aliații europeni, nu pe Trump sau chiar pe președintele rus Vladimir Putin.

Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni, despre care susțin că presează Ucraina să aștepte concesii teritoriale nerealiste din partea Rusiei.

Axios a aflat că sancțiunile pe care SUA îndeamnă Europa să le adopte împotriva Rusiei includ o încetare completă a tuturor achizițiilor de petrol și gaze - plus tarife secundare din partea UE pentru India și China, similare cu cele deja impuse Indiei de către SUA.

„Europenii nu au dreptul să prelungească acest război și să încurajeze așteptări nerezonabile, așteptându-se totodată ca America să suporte costul”, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe pentru Axios. „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, va depinde de ei. Dar vor smulge fără speranță înfrângerea din ghearele victoriei.”

Europenii îl presează pe Zelenski să aștepte o „înțelegere mai bună” - o abordare maximalistă care a exacerbat războiul, susține cercul apropiat al lui Trump.

Oficialii americani cred că britanicii și francezii sunt mai constructivi. Dar se plâng că alte țări europene importante vor ca SUA să suporte costul integral al războiului, fără a se implica ele în acest joc.

„A ajunge la o înțelegere este o artă a posibilului”, a spus înaltul oficial. „Dar unii dintre europeni continuă să opereze într-un tărâm de basm care ignoră faptul că e nevoie de doi pentru a dansa tango.”

Și Kremlinul susţine că puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina şi că Rusia îşi va continua operaţiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale rus, duminică, că „partida europeană a războiului” continuă să împiedice eforturile SUA şi Rusiei în Ucraina.

După summiturile sale cu Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a spus în repetate rânduri că următorul pas trebuie să fie un summit Putin-Zelenski. Până acum, rușii au refuzat.

În același timp, ucrainenii au respins orice discuție privind posibile concesii teritoriale, cu excepția cazului în care rușii se vor alătura negocierilor.

Trump a fost vizibil frustrat de situație în timpul ședinței de cabinet de marți. „Toată lumea are atitudine. Sunt doar prostii”, a spus el.

Atacurile aeriene masive ale Rusiei asupra Kievului, plus atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, semnalează în continuare că pacea nu se apropia.

„Poate că ambele părți ale acestui război nu sunt pregătite să-l încheie singure. Președintele își dorește ca acesta să se termine, dar liderii acestor două țări au nevoie ca acesta să se termine și trebuie să își dorească și ei să se termine”, a declarat joi Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Axios că Trump ia în considerare serios retragerea eforturilor diplomatice până când una sau ambele părți vor începe să dea dovadă de mai multă flexibilitate.

„Vom sta degeaba și vom privi. Îi vom lăsa să se lupte o vreme și vom vedea ce se întâmplă”, a spus oficialul.

Unii oficiali americani au început să-i vadă pe liderii europeni ca pe un obstacol major, în ciuda faptului că Trump a avut o întâlnire amicală cu aceștia și cu Zelenski în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

De cealaltă parte, un înalt oficial european implicat în discuțiile cu SUA privind războiul dintre Ucraina și Rusia și-a exprimat surprinderea față de criticile SUA. Acesta a fost nedumerit de sugestia că liderii europeni joacă un joc cu Trump și altul pe la spatele lui, spunând că astfel de lacune nu există în realitate. Oficialul a mai spus că țările europene lucrează deja la un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei.

Vineri, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, s-au întâlnit la New York. Cei doi au discutat despre o posibilă întâlnire Zelenski-Putin, iar Iermak l-a invitat pe Witkoff într-o primă vizită la Kiev, dar nu s-au înregistrat progrese semnificative, a declarat o sursă apropiată întâlnirii.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
4
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Digi Sport
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de două...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din...
camere radar viteza pod braila
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt...
ID87289_INQUAM_Photos_George_Calin
Când începe Rabla 2025. Anunțul ministrului Mediului. 200 de milioane...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre numirile șefiile serviciilor: Când o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota
Kremlinul susţine că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina și anunță că va continua atacurile
Polenul de ambrozie sufocă România. Efecte resimțite chiar și de persoanele fără alergii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alegători la o secție de votare din New York pentru alegerile prezidențiale din SUA.
Trump spune că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice. Vrea să limiteze votul prin corespondență
donald trump
Trump vrea să aibă controlul asupra Rezervei Federale: Independenţa băncii centrale americane e în cel mai mare pericol din istorie
Xi Jinping și Vladimir Putin
Putin merge în China, într-o vizită „fără precedent”. Ce va încerca liderul rus să obțină de la Xi Jinping, în contextul războiului
soldați ruși pe motociclete în Ucraina
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Rishi Sunak And Tech Giant Elon Musk Hold Live Chat During AI Safety Summit
„Partidul America” al lui Elon Musk a fost sortit eșecului: de ce nicio formațiune politică nouă nu reușește să prindă rădăcini în SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a dezvăluit ce sfat a primit de la mătușa ei cu câteva săptămâni înainte de nuntă: „Chiar a spus...
Cancan
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de...
Adevărul
România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi...
Playtech
De ce sucul de roșii are un gust mai bun în avion. Nu ți se pare, chiar există o explicație științifică
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
Ofertă de 15 milioane de euro + plata datoriilor de 30 de milioane de euro pentru cumpărarea lui CFR Cluj...
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în...
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie