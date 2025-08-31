Casa Albă crede că Europa împiedică, în secret, sfârșitul războiului din Ucraina: „Unii continuă să opereze într-un tărâm de basm”

Înalți oficiali ai Casei Albe cred că unii lideri europeni susțin public efortul președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce în culise încearcă să anuleze progresele făcute la summitul din Alaska, potrivit Axios.

La două săptămâni după summitul dintre președintele Trump și președintele rus Vladimir Putin, s-au înregistrat puține progrese clare în direcția încheierii războiului. Consilierii frustrați ai lui Trump susțin că vina ar trebui să cadă pe aliații europeni, nu pe Trump sau chiar pe președintele rus Vladimir Putin.

Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni, despre care susțin că presează Ucraina să aștepte concesii teritoriale nerealiste din partea Rusiei.

Axios a aflat că sancțiunile pe care SUA îndeamnă Europa să le adopte împotriva Rusiei includ o încetare completă a tuturor achizițiilor de petrol și gaze - plus tarife secundare din partea UE pentru India și China, similare cu cele deja impuse Indiei de către SUA.

„Europenii nu au dreptul să prelungească acest război și să încurajeze așteptări nerezonabile, așteptându-se totodată ca America să suporte costul”, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe pentru Axios. „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, va depinde de ei. Dar vor smulge fără speranță înfrângerea din ghearele victoriei.”

Europenii îl presează pe Zelenski să aștepte o „înțelegere mai bună” - o abordare maximalistă care a exacerbat războiul, susține cercul apropiat al lui Trump.

Oficialii americani cred că britanicii și francezii sunt mai constructivi. Dar se plâng că alte țări europene importante vor ca SUA să suporte costul integral al războiului, fără a se implica ele în acest joc.

„A ajunge la o înțelegere este o artă a posibilului”, a spus înaltul oficial. „Dar unii dintre europeni continuă să opereze într-un tărâm de basm care ignoră faptul că e nevoie de doi pentru a dansa tango.”

Și Kremlinul susţine că puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina şi că Rusia îşi va continua operaţiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale rus, duminică, că „partida europeană a războiului” continuă să împiedice eforturile SUA şi Rusiei în Ucraina.

După summiturile sale cu Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a spus în repetate rânduri că următorul pas trebuie să fie un summit Putin-Zelenski. Până acum, rușii au refuzat.

În același timp, ucrainenii au respins orice discuție privind posibile concesii teritoriale, cu excepția cazului în care rușii se vor alătura negocierilor.

Trump a fost vizibil frustrat de situație în timpul ședinței de cabinet de marți. „Toată lumea are atitudine. Sunt doar prostii”, a spus el.

Atacurile aeriene masive ale Rusiei asupra Kievului, plus atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, semnalează în continuare că pacea nu se apropia.

„Poate că ambele părți ale acestui război nu sunt pregătite să-l încheie singure. Președintele își dorește ca acesta să se termine, dar liderii acestor două țări au nevoie ca acesta să se termine și trebuie să își dorească și ei să se termine”, a declarat joi Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Axios că Trump ia în considerare serios retragerea eforturilor diplomatice până când una sau ambele părți vor începe să dea dovadă de mai multă flexibilitate.

„Vom sta degeaba și vom privi. Îi vom lăsa să se lupte o vreme și vom vedea ce se întâmplă”, a spus oficialul.

Unii oficiali americani au început să-i vadă pe liderii europeni ca pe un obstacol major, în ciuda faptului că Trump a avut o întâlnire amicală cu aceștia și cu Zelenski în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

De cealaltă parte, un înalt oficial european implicat în discuțiile cu SUA privind războiul dintre Ucraina și Rusia și-a exprimat surprinderea față de criticile SUA. Acesta a fost nedumerit de sugestia că liderii europeni joacă un joc cu Trump și altul pe la spatele lui, spunând că astfel de lacune nu există în realitate. Oficialul a mai spus că țările europene lucrează deja la un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei.

Vineri, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, s-au întâlnit la New York. Cei doi au discutat despre o posibilă întâlnire Zelenski-Putin, iar Iermak l-a invitat pe Witkoff într-o primă vizită la Kiev, dar nu s-au înregistrat progrese semnificative, a declarat o sursă apropiată întâlnirii.

