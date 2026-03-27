La Praga, niște necunoscuți au aruncat cu sticle cu amestec inflamabil în „Casa Rusă” — o filială a Rossotrudnichestvo, care promovează interesele Kremlinului în străinătate.

Potrivit poliției cehe, incidentul a avut loc în seara zilei de 26 martie: „cineva a aruncat câteva cocktailuri Molotov în „Casa Rusă” de pe strada Na Zatorce” și a fugit. Se desfășoară o anchetă privind distrugerea proprietății altuia. Deocamdată nu este clar dacă autorul a acționat singur sau în grup.

Directorul „Casei Ruse” din Praga, Igor Girenko, a declarat pentru TASS că în total au fost aruncate în clădire șase sticle cu amestec inflamabil: trei dintre ele, care au ajuns „direct în interior”, nu au explodat. În urma atacului, au fost avariate ferestrele bibliotecii și fațada clădirii, dar nimeni nu a fost rănit, au adăugat reprezentanții Rossotrudnichestvo. Pe 27 martie, în clădire urma să aibă loc evenimentul de închidere al „Zilelor culturii ruse”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a calificat atacul drept „un act barbar”, iar Roza Chemeris, membră a Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, l-a numit „un atac terorist organizat și un semn al atitudinii ostile a Cehiei față de Rusia”.

Serviciul de Securitate și Informații (BIS) din Cehia a acuzat anterior „Casa Rusă” că este folosită de serviciile secrete ruse pentru a construi o rețea de contacte și pentru activități de spionaj. De asemenea, instituția a difuzat propagandă de război împotriva Ucrainei în interesul Kremlinului.

Rossotrudnichestvo a fost înființată prin decret prezidențial în 2008 pentru „consolidarea influenței umanitare” a Rusiei în lume, precum și pentru sprijinirea compatrioților care locuiesc în străinătate. După începerea războiului din Ucraina în 2022, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva agenției, după care „Casele Ruse” din mai multe țări europene și-au încetat activitatea parțial sau complet.

În vara anului 2025, Primakov a declarat că, în forma sa actuală, agenția, subordonată Ministerului Afacerilor Externe, „este un rudiment” și a vorbit despre necesitatea transformării acesteia într-un analog rus al agenției americane USAID, care a fost desființată. Separat, oficialul s-a plâns de bugetul, care se ridică la 5,5 miliarde de ruble, dar care este cheltuit în mare parte pentru susținerea a aproximativ 80 de reprezentanțe în peste 70 de țări.

