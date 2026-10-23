Cât ar costa Polonia și, posibil, România, găzduirea unei baze militare americane permanente: suma uriașă dezvăluită de Varșovia

Vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al apărării, a estimat vineri că găzduirea unei baze militare americane permanente pe teritoriul Poloniei, cu un efectiv de 5.000 de soldaţi şi în jur de 20.000 de persoane în plus, inclusiv membri ai familiilor şi angajaţi, ar fi de peste 3,8 miliarde de euro, relatează EFE.

Costul amplasării bazei în Polonia „va depăşi cu siguranţă 15 miliarde de zloţi (3,8 miliarde de euro), dar va depinde de nivelul de implicare a SUA”, a declarat ministrul Kosiniak-Kamysz într-un interviu pentru portalul economic WNP.pl, scrie Agerpres.

O decizie asemănătoare ar putea să o ia și România, scria Bloomberg acum câteva zile.

Totodată, ministrul polonez a exprimat disponibilitatea ţării sale de a accelera procesul de instalare a bazei SUA în Polonia.

„Suntem gata. Avem mai multe locuri pregătite, suntem dispuşi să construim infrastructurile şi deja am asigurat fondurile”, a spus el.

Kosiniak-Kamysz a explicat că, pe lângă baza militară americană, cealaltă "decizie importantă crucială pentru apărarea noastră" este "transferul către Europa al capacităţilor de producţie a rachetelor Patriot", cu referire la sistemul PAC-3 MSE, cel mai avansat sistem de interceptare, a cărui producţie europeană depinde în continuare de SUA.

Ministrul a asigurat că instalarea unei baze americane "ar însemna construirea unui oraş nou cu locuinţe, şcoli şi servicii" şi a confirmat că cele patru amplasamente posibile evaluate - toate situate la vest de râul Vistula, la decizia Washingtonului - sunt Wrocław, Poznan, Bydgoszcz şi Szczecin.

Kosiniak-Kamysz a adăugat că Pentagonul va primi rapoartele tehnice în noiembrie, iar Casa Albă urmează să adopte o decizie finală în decembrie 2026.

Negocierile cu privire la baza SUA au fost impulsionate la 3 iunie a.c., când Kosiniak-Kamysz a trimis o propunere oficială secretarului american al apărării, Pete Hegseth, după promisiunea preşedintelui american, Donald Trump, de a trimite 5.000 de soldaţi suplimentari în Polonia.

Ulterior, pe 23 septembrie 2026, preşedintele polonez, Karol Nawrocki, a afirmat că proiectul „Fort Trump” era „confirmat” în urma vizitei unor consultanţi americani veniţi să evalueze starea infrastructurilor din Polonia.

Denumirea „Fort Trump” a fost sugerată iniţial în 2018 de către fostul preşedinte polonez, Andrzej Duda.

Conform unei declaraţii făcute pe 2 octombrie de adjunctul ministrului polonez al apărării, Cezary Tomczyk, în prezent, în Polonia sunt desfăşuraţi - prin rotaţie - aproximativ 7.000 de soldaţi americani.

Editor : Sebastian Eduard