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Cât ar putea dura restaurarea Complexului mănăstiresc Lavra Pecerska din Kiev, bombardat de ruşi. La ce sumă sunt estimate pagubele

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Lavra Perceska
Foto: Profimedia

Lucrările de restaurare ale Catedralei Adormirii de la Kiev şi ale celebrei Mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska care o înconjoară, avariate într-un atac rus, ar putea dura aproximativ doi ani, estimează directorul complexului, relatează AFP.

„Potrivit estimărilor specialiştilor noştri, în condiţii optime, lucrările de reparare şi restaurare ar putea dura aproximativ doi ani", a anunţat directorul acestui ansamblu arhitectural - clasat în Patrimoniul UNESCO - Maksîm Ostapenko.

Potrivit lui Ostapenko, pagubele sunt evaluate în prezent la aproximativ 500 de milioane de grivne (aproape zece milioane de euro), iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în zilele următoare.

„Studiem posibilitatea de a relua vizitarea siturilor Lavrei Peşterilor (...), pentru că aceste simboluri culturale să continue să trăiască", a adăugat el într-o conferinţă de presă, în faţa Catedralei Adormirii, al cărei acoperiş a fost incendiat şi avariat.

În noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne ruseşti cu rachete şi drone în Ucraina s-au soldat cu cel puţin 11 morţi.

În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperişul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska , înfiinţată în secolul al XI-lea, ale cărei cupole aurite străjuiesc fluviul Nipru.

Potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, Rusia a vizat „în mod deliberat”, cu două drone, „partea oraşului” în care se află această mănăstire.

Serviciile ucrainene de Securitate (SBU) au anunţat că au recuperat fragmente ale unei drone ruseşti de tip Gheran-2 de la locul impactului.

Ministrul rus al Apărării a dezminţit că a vizat catedrala - care are totodată o puternică importanţă religioasă în Rusia - şi a dat asigurări că lăcaşul a fost atins de o rachetă de fabricaţie americană de tip Patriot, trasă de apărarea antiaeriană ucraineană.

Ministrul ucrainean al Culturii, Tetiana Berejna, a denunţat aceste ultime atacuri drept „unul dintre cele mai importante atacuri împotriva culturii şi patrimoniului cultural ucrainean” de la începutul lor, în 2022, de când au fost atinse 13 monumente şi situri în întreaga ţară.

Editor : Sebastian Eduard

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