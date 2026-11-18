Medicii din Germania se numără printre profesioniștii cu cele mai mari venituri din țară, iar salariile pot depăși 180.000 de euro brut anual în cazul celor care ocupă funcții de conducere în spitale. Diferențele sunt însă considerabile, atât în funcție de specializare, cât și de experiența profesională. Oftalmologii, cardiologii și radiologii se numără printre medicii cu cele mai mari câștiguri, potrivit unei analize publicate de revista germană Focus, pe baza datelor platformei de evaluare a angajatorilor Kununu.

Potrivit analizei, salariul mediu brut al unui medic din Germania este de aproximativ 88.500 de euro pe an, echivalentul a 7.375 de euro lunar.

Prin comparație, salariul mediu anual raportat de angajații germani pe platforma Kununu este de aproximativ 52.800 de euro. Astfel, medicii câștigă în medie cu 35.700 de euro mai mult pe an decât angajații din celelalte domenii incluse în comparație.

Datele provin din declarațiile salariale colectate de Kununu și nu reprezintă o statistică oficială pentru întreaga populație a medicilor din Germania.

Care sunt medicii cel mai bine plătiți în Germania

Diferențele dintre specializările medicale pot ajunge la zeci de mii de euro anual.

Conform analizei Focus, oftalmologia se află printre specializările cu cele mai mari salarii, cu un venit mediu brut anual de aproximativ 123.600 de euro, respectiv 10.300 de euro lunar.

Pe următoarea poziție dintre specializările evidențiate se află cardiologia, cu un salariu mediu anual de 117.800 de euro, echivalentul a aproximativ 9.817 euro lunar.

Radiologia, dermatologia, anesteziologia, ginecologia și psihiatria se numără, de asemenea, printre specializările în care salariile medii depășesc 100.000 de euro brut pe an.

În schimb, medicii specializați în medicină internă câștigă în medie aproximativ 80.900 de euro anual, adică 6.742 de euro lunar.

Medicina internă este și una dintre cele mai populare specializări în rândul medicilor germani.

Cât câștigă un medic la început de carieră

Salariile sunt ridicate încă din primii ani de activitate, dar cresc semnificativ odată cu experiența și avansarea profesională.

Potrivit datelor Kununu, colectate din aproape 2.000 de declarații salariale, medicii aflați la începutul carierei câștigă în medie 68.300 de euro brut anual, echivalentul a aproximativ 5.692 de euro pe lună.

Există și diferențe între salariile raportate de femei și bărbați. Medicii de sex masculin au declarat un venit mediu anual de aproximativ 71.600 de euro, în timp ce femeile au raportat 64.900 de euro.

Diferența este de 6.700 de euro pe an, adică aproximativ 9,4% din salariul mediu raportat de bărbați. Datele nu arată însă în ce măsură această diferență este influențată de specializare, vechime sau funcția ocupată.

Medicii șefi pot încasa peste 15.000 de euro brut pe lună

Pe măsură ce avansează în carieră, medicii pot ocupa funcții cu responsabilități administrative și de coordonare.

Un medic primar cu atribuții de coordonare,câștigă în medie aproximativ 128.700 de euro brut anual, respectiv 10.725 de euro lunar.

La conducerea unei secții sau a unui departament medical se află medicul șef, responsabil atât pentru activitatea medicală, cât și pentru organizarea echipei și managementul departamentului. Salariul mediu al unui medic aflat într-o asemenea funcție ajunge la aproximativ 180.100 de euro brut anual, echivalentul a 15.008 euro pe lună.

Acestea sunt medii raportate, nu limite salariale. Veniturile individuale pot fi mai mari sau mai mici.

Ce salarii sunt prevăzute în contractele colective din spitale

Datele din analiza Focus pot fi comparate cu grilele salariale oficiale aplicabile medicilor din spitalele municipale germane.

Potrivit contractului colectiv TV-Ärzte/VKA, valabil în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2026, salariile lunare brute de bază sunt următoarele:

Valorile reprezintă salariile de bază, fără veniturile suplimentare provenite din gărzi, muncă de noapte sau alte sporuri.

Cât câștigă medicii care au propriile cabinete

Medicii care aleg să își deschidă un cabinet pot obține venituri mai mari, însă trebuie să suporte și costurile de funcționare.

Potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei, în iulie 2026, un cabinet medical a înregistrat în anul 2024 venituri medii de 854.000 de euro.

Cheltuielile medii au fost de 516.000 de euro, iar rezultatul net al activității cabinetului, înaintea anumitor obligații ale proprietarilor, a ajuns la 338.000 de euro.

Totuși, această sumă nu trebuie confundată cu salariul medicului. Ea reprezintă rezultatul economic al întregului cabinet, care poate avea mai mulți medici și angajați, și nu include toate cheltuielile personale sau profesionale ale proprietarilor.

De altfel, jumătate dintre cabinetele medicale au avut un asemenea rezultat de cel mult 232.000 de euro anual.

Salarii mari, dar și un volum ridicat de muncă

Câștigurile importante sunt însoțite de un program de lucru solicitant.

Potrivit unui sondaj realizat de organizația profesională Marburger Bund, citat de Focus, 49% dintre medicii angajați afirmă că se simt frecvent suprasolicitați.

Mai mult, 28% declară că iau în calcul renunțarea la activitatea de îngrijire directă a pacienților.

Programul mediu de lucru ajunge la 49 de ore săptămânal, în timp ce 17% dintre medici lucrează cel puțin 60 de ore pe săptămână.

Deficitul de personal, volumul mare de documente administrative și gărzile reprezintă unele dintre principalele probleme ale sistemului medical german.

Cât durează pregătirea unui medic în Germania

Accesul la profesia medicală presupune un proces de pregătire îndelungat.

Studiile universitare de medicină durează șase ani și trei luni, iar după obținerea dreptului de liberă practică urmează pregătirea pentru specializare, care se întinde, în funcție de domeniu, pe încă cinci sau șase ani.

Concurența pentru admitere este ridicată. În anul universitar 2024–2025, aproximativ 33.000 de candidați au solicitat un loc la facultățile de medicină din Germania, dar numai 10.300 au fost admiși.

Aproape șapte din zece candidați nu au obținut, astfel, un loc.

Pe lângă admiterea pe baza rezultatelor școlare, Germania oferă și căi alternative de acces, inclusiv programe în cadrul cărora viitorii medici se angajează să lucreze pentru o anumită perioadă în regiuni rurale care se confruntă cu deficit de personal medical.

În aceste condiții, profesia de medic rămâne una dintre cele mai bine remunerate din Germania, dar salariile cele mai mari sunt obținute, în general, după mulți ani de studii, specializare și experiență profesională.

Salarii nete

De menționatn că o dată că cifrele de mai sus sunt cele brute, supuse impozitării.

Pentru un medic angajat într-un spital din Germania, cu 100.000 de euro brut anual, fără gărzi și alte sporuri incluse, salariul net ar fi de aproximativ 4.836 de euro lunar în 2026 (58.000 de euro net, anual).

Important: în Germania, sporurile pentru gărzile efectuate, munca de noapte, duminică și sărbători pot modifica semnificativ venitul net. Unele sunt impozabile integral, în timp ce altele beneficiază de scutiri fiscale.

1. Cât rămâne dintr-un salariu brut de 100.000 €?

Presupunem că medicul este necăsătorit, fără copii, are peste 23 de ani, este încadrat în clasa fiscală I, nu plătește impozit bisericesc și este asigurat în sistemul public de sănătate. Folosim contribuția suplimentară medie de asigurări medicale pentru 2026.

Așadar, medicul plătește efectiv aproximativ 23.593 € impozite și 18.377 € contribuții sociale pe an. Rata totală a reținerilor este de aproximativ 42%.

De reținut că mulți medici germani contribuie la fonduri profesionale de pensii (Versorgungswerk) în locul sistemului general. Exemplul de mai sus folosește contribuția standard de pensie și nu acoperă particularitățile fiecărui fond profesional.

2. Ce sporuri poate primi în plus?

În spitalele municipale germane, contractul colectiv TV-Ärzte/VKA prevede următoarele majorări pentru anumite tipuri de muncă:

Aceste procente se aplică bazei orare stabilite în contractul colectiv, nu neapărat salariului orar individual. Sporurile nu se cumulează automat în toate situațiile.

Gărzile (Bereitschaftsdienst) au un sistem separat de remunerare, care ține cont de categoria medicului, nivelul de activitate din gardă și orele de noapte. De exemplu, începând din iunie 2026, un medic specialist din spitalele municipale are tarife de bază pentru gărzi de aproximativ 43,83–46,64 € pe oră, la care se aplică regulile de evaluare a timpului și sporurile specifice.

Editor : Sebastian Eduard