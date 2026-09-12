Live TV

Exclusiv Cât de aproape este AUR de rezultatul AfD din Germania. Emil Hurezeanu: Le lipsește racheta care împinge AfD în sus

Data actualizării: Data publicării:
george simion in curtea parlamentului
George Simion în curtea Parlamentului. Sursa foto: AUR
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Partidului AUR îi lipsesc mai multe componente pentru a avea același succes precum a avut AfD în Germania, notează Emil Hurezeanu într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24. Fostul ministru de Externe mai arată că una dintre principalele obsesii ale partidelor extremiste este retragerea din Uniunea Europeană. 

Întrebat despre partidul AUR în comparație cu AfD, Emil Hurezeanu a notat că România nu are o migrație uriașă precum Germania iar astfel formațiunea lui George Simion nu se poate folosi de acest subiect pentru a câștiga puncte electorale. 

„AUR-ului îi lipsește în România, cum să spun, racheta în două trepte care împinge AfD în sus în Germania. Noi nu avem migrație, nici legală, nici ilegală, la dimensiunile de acolo. Austriecii au încercat să ne-o pună în cârcă în 2022, când ne-au refuzat intrarea în spațiul Schengen.

Au încercat să facă valuri în jurul livratorilor străini.

Încearcă să recupereze cumva. Fără străini, a spus-o cancelarul Merz în dezbaterea foarte dramatică care a avut loc miercuri săptămâna asta, unul din șase muncitori, meșteșugari, oameni care lucrează în spitale, lucrează la azile de bătrâni, lucrează în servicii, e un cetățean străin integrat. Chiar dacă au pașaport românesc, românii sunt considerați cetățeni ai Uniunii Europene. Dar nu vă faceți nicio iluzie, AfD sau extremiștii francezi, chiar și cei austrieci, nu pot să spună încă asta. N-au ajuns la putere. Una din una din obsesiile lor este retragerea in Uniunea Europeană.

Îi lipsește migrația ca obsesie națională, cum e în Germania. Și îi lipsește suportul unui posibil scepticism față de Uniunea Europeană?”, a declarat fostul ministru.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
2026-09-01-0784
2
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
3
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
4
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
5
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge și Alessia a pierdut sarcina
Digi Sport
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge și Alessia a pierdut sarcina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
Ce poate învăța România din rezultatul alegerilor din Germania. Frica de război și diferențele sociale, principalul motor AfD
Ulrich Siegmund
Un fost actor de filme pentru adulți și politicieni cu legături neonaziste. Cine sunt noii aleși AfD din Saxonia-Anhalt
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu explică motivele pentru care parlamentari AUR ar putea vota un guvern PSD
BLNM9338 (1)
Csoma Botond spune că sunt două variante viabile pentru viitorul Guvern: UDMR „nu e de vină că PSD s-a dus către AUR”
steag tricolor profimedia-1131569932
Petrișor Peiu răspunde atacurilor privind legea tricolorului: „Dacă vreți, e de inspirație americană onorarea steagului”
Recomandările redacţiei
Harțuire sexuală
Scandal de hărțuire sexuală la o companie de stat. AMEPIP anunță că a...
omar hayssam captura
Ce urmează să se întâmple cu Omar Hayssam. Detalii despre internarea...
Vladimir-Putin-și-Volodimir-Zelenski.-Foto-Profimedia-Images-e1782538655141
Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20 din...
masini in trafic
Cât timp pierd europenii în trafic pentru a ajunge la muncă? De ce...
Ultimele știri
Primul avion Boeing 738 Max 8 a intrat în flota TAROM și a primit numele „Mircea Lucescu”. Pe ce rute va zbura
Reality-show-ul foarte popular din China, unde marele premiu este un loc de muncă. Concurenții au absolvit facultăți de prestigiu
Președintele Iranului, mesaj pentru SUA: Orientul Mijlociu „nu are nevoie de un jandarm”. Ce spune despre război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Jenant! Radu Miruță, ministrul Transporturilor, a stârnit indignare la evenimentul TAROM dedicat marelui...
Adevărul
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Val de reacții pe pagina Soranei Cîrstea, ca urmare a deciziei pe care fanii pur și simplu nu o înțeleg
Pro FM
“Chiar e cea mai frumoasă”. Ioana Ignat, apariție senzuală înainte de a urca pe scenă, în rochie mini din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
VIDEO | Penelope Cruz, în lacrimi la Veneția. Ovații de 15 minute pentru „Bunker”, filmul în care joacă...
Adevarul
„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod”. „Super El Niño” ar putea aduce o iarnă extremă în SUA. Ce se...
Newsweek
Cum verifici dacă pensia a fost calculată corect? Un avocat explică ce trebuie să urmărești
Digi FM
Vremea se schimbă radical. Ploi torențiale și vânt în jumătate de țară și răcire accentuată în Capitală până...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. Povestea actorului cu o căsnicie de peste două decenii, o carieră uriașă și o...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță