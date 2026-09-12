Partidului AUR îi lipsesc mai multe componente pentru a avea același succes precum a avut AfD în Germania, notează Emil Hurezeanu într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24. Fostul ministru de Externe mai arată că una dintre principalele obsesii ale partidelor extremiste este retragerea din Uniunea Europeană.

Întrebat despre partidul AUR în comparație cu AfD, Emil Hurezeanu a notat că România nu are o migrație uriașă precum Germania iar astfel formațiunea lui George Simion nu se poate folosi de acest subiect pentru a câștiga puncte electorale.

„AUR-ului îi lipsește în România, cum să spun, racheta în două trepte care împinge AfD în sus în Germania. Noi nu avem migrație, nici legală, nici ilegală, la dimensiunile de acolo. Austriecii au încercat să ne-o pună în cârcă în 2022, când ne-au refuzat intrarea în spațiul Schengen.

Au încercat să facă valuri în jurul livratorilor străini.

Încearcă să recupereze cumva. Fără străini, a spus-o cancelarul Merz în dezbaterea foarte dramatică care a avut loc miercuri săptămâna asta, unul din șase muncitori, meșteșugari, oameni care lucrează în spitale, lucrează la azile de bătrâni, lucrează în servicii, e un cetățean străin integrat. Chiar dacă au pașaport românesc, românii sunt considerați cetățeni ai Uniunii Europene. Dar nu vă faceți nicio iluzie, AfD sau extremiștii francezi, chiar și cei austrieci, nu pot să spună încă asta. N-au ajuns la putere. Una din una din obsesiile lor este retragerea in Uniunea Europeană.

Îi lipsește migrația ca obsesie națională, cum e în Germania. Și îi lipsește suportul unui posibil scepticism față de Uniunea Europeană?”, a declarat fostul ministru.

Editor : I.B.