Live TV

Cât de tare a zdruncinat atacul armat din Cracovia miracolul siguranței cotidiene din Polonia (Analiză TVP World)

Data publicării:
Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia, 7 noiembrie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Normalitatea extraordinară a Poloniei Ce face posibilă siguranța Polonezii au tot mai multe arme Politica tragediei Ce schimbă atacul din Cracovia

Prosperitatea Poloniei a lărgit paleta de alegeri a cetățenilor săi, în timp ce nivelul scăzut al infracționalității cu violență le-a oferit încrederea de a se bucura de aceste opțiuni. Masacrul de sâmbătă din Cracovia a adus în prim-plan una dintre cele mai remarcabile și mai puțin apreciate realizări ale Poloniei: siguranța cotidiană pe care oamenii ei au ajuns să o considere de la sine înțeleasă, scrie TVP World într-o analiză.

Până când atacatorul a murit la spital, luni dimineață, șase persoane fuseseră ucise în centrul istoric al orașului, trei membri ai propriei sale familii fuseseră găsiți morți, iar un editorialist al cotidianului conservator Rzeczpospolita deja proclamase „sfârșitul brutal al unei ere în care Polonia era considerată o insulă de siguranță”.

Desigur, este ușor de înțeles de ce editorialistul a recurs la un astfel de limbaj, deoarece șocul este real, însă acest lucru confundă o lovitură dată încrederii națiunii cu prăbușirea fondului pe care se sprijin[ această încredere, observă TVP World.

Dacă anchetatorii confirmă că atacatorul a acționat singur și că atacul său nu se înscrie într-o tendință mai largă, atunci discursul despre sfârșitul unei ere pur și simplu nu rezistă, de vreme ce fundamentele care au făcut Polonia sigură (nivelul scăzut de violență cotidiană și rata scăzută a crimelor) rămân neatinse.

Iar aceste fundamente merită mult mai mult credit decât primesc de obicei. Polonezii sunt pe bună dreptate mândri de miracolul lor economic obținut cu greu, de economia de peste un trilion de dolari și de prosperitatea în creștere, mai scris sursa citată.

Autorul analizei argumentează că siguranța este multiplicatorul esențial, elementul care transformă prosperitatea în libertate, de vreme ce, fără ea, polonezii ar avea mijloacele de a se bucura de țara lor, dar nu și libertatea de a o face.

Normalitatea extraordinară a Poloniei

Când iei în considerare de unde a plecat Polonia, realizarea pare de-a dreptul improbabilă. Polonia a trecut prin Holocaust, uciderea în masă sub ocupație și patru decenii de dictatură comunistă, iar mai apoi prin gangsterismul anilor '90, când asasinatele la comandă și mașinile-capcană erau prezențe constante în știrile de seară.

Distanța parcursă este enormă, iar sondajele de opinie confirmă acest lucru. Centrul de cercetare a opiniei publice CBOS a constatat în aprilie că 89% dintre polonezi consideră că țara lor este un loc sigur în care să trăiască, 97% își privesc propriul cartier ca fiind sigur și liniștit, iar 62% nu se tem că ar putea deveni victime ale infracțiunilor.

Iar aceasta nu este doar o impresie, de vreme ce, conform datelor UNODC, rata omuciderilor din Polonia a scăzut de la 2,39 la 100.000 de locuitori în 1994 (vârful valului de infracționalitate post-comunistă), la 0,68 în 2022 - o scădere de peste două treimi.

Ce face posibilă siguranța

Acest sentiment de siguranță oferă enorm de mult, deși nimic din toate acestea nu apare în statisticile PIB-ului. El îmbracă forma mersului pe jos spre casă noaptea fără frică, a copilului lăsat să meargă singur cu bicicleta la școală și a drumului cu tramvaiul parcurs fără a calcula cine stă pe scaunul de vizavi, potrivit analizei TVP World.

Poate că cea mai mare măsură a acestei realizări este faptul că polonezii s-au obișnuit într-atât de mult cu ea, încât abia dacă îi mai acordă atenție.

Până acum, Piața Centrală din Cracovia a fost cea mai pură expresie a acestui fapt - un spațiu public în care rezidenții și vizitatorii deopotrivă pleacă de la premisa că nu li se va întâmpla nimic.

De aceea a fost deosebit de tulburător când, în semn de doliu pentru victime, celebrul semnal de trompetă de la Biserica Sfânta Maria, care domină Piața Centrală, a amuțit timp de 12 ore. Potrivit serviciului de pompieri, a fost prima astfel de întrerupere din 1939, anul în care Germania nazistă a invadat Polonia.

Polonezii au tot mai multe arme

Dacă există un fundament care s-ar putea schimba, acesta este relația Poloniei cu armele de foc, care s-a modificat considerabil de când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina i-a încurajat pe tot mai mulți polonezi să se înarmeze.

În 2020, Polonia avea aproximativ 235.000 de permise de port-armă active și 588.000 de arme înregistrate. Până la sfârșitul anului 2025, aceste cifre crescuseră la aproape 412.000 de permise și peste un milion de arme de foc.

Numărul permiselor este mai mare decât cel al posesorilor individuali, deoarece o singură persoană poate deține mai multe. În cazul de la Cracovia , atacatorul deținea un permis pentru două arme, iar procurorii spun că el și tatăl său erau autorizați pentru 11 arme împreună, ceea ce arată cât de rapid poate acumula o singură gospodărie un arsenal privat.

Legislația introdusă în 2023 a facilitat, de asemenea, obținerea armelor de foc pentru protecție personală de către anumiți militari și cadre din serviciile militarizate.

Între timp, un audit publicat în luna mai de Curtea Supremă de Control din Polonia (NIK) a identificat deficiențe în sistemul de licențiere, în special în ceea ce privește monitorizarea continuă a aptitudinilor medicale și psihologice ale posesorilor de arme.

Nimic din toate acestea nu demonstrează că creșterea numărului de arme deținute a făcut Polonia mai violentă, deși ridică cu siguranță semne de întrebare cu privire la măsura în care supravegherea a ținut pasul cu numărul tot mai mare de arme aflate în mâini private, arat[ autorul analizei.

Este puțin probabil ca această dezbatere să rămână una pur tehnică pentru mult timp, deoarece, cu doar șase săptămâni înainte de masacru, președintele Karol Nawrocki a inaugurat un poligon de tragere și a lansat un apel la „o discuție publică privind accesul responsabil la armele de foc în Polonia”.

Președintele s-a plâns că doar aproximativ 1% dintre polonezi au acces la arme și știu cum să le folosească, comparativ cu până la 30% în Finlanda sau Elveția, adăugând că se numără „din fericire” printre ei.

Indiferent de concluziile anchetei, accesul la arme pare acum destinat să devină una dintre cele mai acute linii de falie din politica poloneză în perioada premergătoare alegerilor din 2027.

Politica tragediei

Tomasz Sakiewicz, care conduce postul de televiziune de dreapta TV Republika, a susținut că rezervele de poliție fuseseră relocate la Varșovia din cauza confruntării privind Tribunalul Constituțional - o afirmație care s-a potrivit greu cu viteza documentată a reacției poliției din Cracovia, unde ofițerii au deschis focul asupra atacatorului la doar trei minute de la primul apel de urgență.

Ministra Culturii, Marta Cienkowska, din guvernul lui Donald Tusk, a mers mai departe, trimitând o plângere Consiliului Național al Audiovizualului cu privire la modul în care postul a reflectat evenimentele din Cracovia, instituția deschizând între timp o procedură în acest sens.

Între timp, ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, s-a aflat sub valul de critici al opoziției din cauza primelor sale referiri la posibile simpatii de extremă dreaptă ale atacatorului, deși anchetatorii nu au stabilit încă un mobil definitiv.

Există întrebări pe deplin legitime legate de intervenția poliției, licențierea armelor de foc și posibila radicalizare a atacatorului, însă clasa politică din Polonia are un obicei vechi de a transforma tragediile naționale într-o întrecere privind arătatul cu degetul și superioritatea morală - una în care până și denunțarea celor care exploatează decesele devine parte din aceeași luptă, mai scrie publicația citată.

Ce frapează este cât de puțin seamănă ostilitatea implacabilă din politica poloneză cu viața de zi cu zi dintr-o țară în care oamenii, în general, conviețuiesc în pace.

Unii politologi polonezi susțin că polarizarea este în mare parte fabricată la vârf de liderii de partid, pentru care un electorat divizat este un electorat mobilizat.

„Polarizarea afectivă nu este o simplă reflectare a diferențelor de opinie”, explică Marta Żerkowska-Balas de la Universitatea SWPS, coautoare a studiului „Starea Polarizării 2026”.

Studiul nu a identificat vreo falie ideologică profundă în niciuna dintre cele 13 teme analizate, și totuși 69% dintre polonezi cred că țara lor este profund divizată, iar 43% dau vina pe politicieni în general.

Alegătorii o asimilează destul de ușor - având în vedere că doar unul din patru s-ar împrieteni acum cu cineva din tabăra opusă, aproximativ jumătate din ponderea înregistrată cu un an în urmă -, însă acesta este un produs livrat de sus, nu vocea unei națiuni deja scindate în două tabere ireconciliabile.

Acest lucru contează pentru siguranță, deoarece liniștea de pe străzile Poloniei se sprijină pe un țesut social pe care războiul politic nu a reușit, până acum, să îl destrame, iar cei 97% care se simt în siguranță în propriul cartier provin, prin definiție, din ambele tabere.

Ce schimbă atacul din Cracovia

Autorul analizei mai punctează că încă nu se știe dacă acțiunile atacatorului reflectă un tipar emergent, un eșec al sistemului de autorizare sau o atrocitate izolată.

Tot el se arată convins că masacrul a zdruncinat percepția de sine a țării, cel puțin în ziare și în studiourile TV, dar acest lucru nu demonstrează de la sine că riscul de fond al polonezilor de a fi victime ale unor violențe grave a crescut.

Până luni, Piața Centrală era din nou plină de oameni, ceea ce sugerează că polonezii obișnuiți s-ar putea să aibă o perspectivă diferită de cea a comentatorilor din presă.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
2
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Președintele rus Vladimir Putin.
3
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
4
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
ovidiu vanghele
5
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
Digi Sport
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Paratroopers assigned to the 3rd Brigade Combat Team, 82nd Airborne Division train with Polish Allies using a UH-60 Black Hawk during cold load training in Bircza, Poland, March 15, 2022. The 82nd Airborne Division, based out of Fort Bragg, N.C., is
SUA ar putea construi o bază militară permanentă în Polonia. Pentagonul a dat undă verde, dar decizia finală îi aparține lui Trump
Anders Breivik la tribunal, in costum, pzait d egardieni
Autorul atacului armat din Cracovia a accesat site-uri despre criminalul în masă norvegian Anders Breivik
x1
Polițiștii care au oprit ucigașul din Cracovia au fost decorați de către președinte: „Sacrificiu de sine excepțional”
steaguri rusia ucraina sua abu dhabi negocieri pace
UE, divizată cu privire la rolul Europei în viitoarele discuții dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi
tusk si Nawrocki profimedia-1151251476
Preşedintele Nawrocki şi premierul Tusk, adversari politici, au participat la un marş al tăcerii în memoria victimelor atacului armat
Recomandările redacţiei
drone ucrainene in depozit
Nicușor Dan, despre dronele produse împreună cu Ucraina: „Principala...
florin manole face declaratii
Ce spune ministrul Muncii despre negocierile pentru mărirea...
nicusor dan inquam octav ganea
Comentariul lui Nicușor Dan despre blana de șinșilă de la botezul...
florin manole octav ganea
Ce bani primesc pensionarii în decembrie și cât ar putea crește...
Ultimele știri
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Când se deschide Târgul de Crăciun din Sibiu: Unde poți vedea roata panoramică și „liftul fermecat”. Ce noutăți sunt pregătite în 2026
Nicușor Dan nu înțelege nemulțumirea societății față de întâlnirea oficialilor români cu Kimberly Guilfoyle la restaurantul Isoletta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pe care Universul le favorizează pe 11 noiembrie
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
Au început negocierile! Dan Nistor e gata să plece de la U Cluj și să semneze cu clubul care vrea să devină o...
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Andrei Vochin avertizează: „Fotbalul românesc pierde copii acasă. Viitorul naționalei trebuie căutat și...
Adevărul
Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea...
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
Pro FM
Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand înainte ca el să fie condamnat pentru viol. A părăsit-o printr-un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir
Newsweek
Casa de pensii, obligată să ofere mai mulți bani unor pensionari cu grupe de muncă. „Nu căutați scuze!”
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu ai timp să mergi la sală de trei ori pe săptămână? Un studiu arată cum poți obține rezultate asemănătoare...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...