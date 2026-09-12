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Cât timp pierd europenii în trafic pentru a ajunge la muncă? De ce sunt diferite Olanda și România, deși timpul de navetă este același

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masini in trafic
Foto: Inquam Photos / Cosmin Enache
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Cât timp petrec europenii pentru a ajunge la muncă? La nivelul întregului continent, media zilnică a navetei este de 48 de minute, dar această statistică ascunde diferențe uriașe. Euronews dă ca exemplu România și Olanda, țări în care timpul parcurs până la serviciu e același, în medie, dar diferă foarte mult distanțele parcurse.

Conform unei noi cercetări realizate de compania de gestionare a resurselor umane SD Worx, media zilnică a navetei în Europa este de 48 de minute. Dar această medie continentală maschează modul diferit în care națiunile experimentează geografia, traficul și mentalitatea angajaților.

În timp ce media europeană gravitează în jurul a trei sferturi de oră, oamenii din diferite țări trăiesc realități extrem de diferite pe drumurile și căile ferate.

Țări precum Italia și Slovenia reușesc să mențină timpul de deplasare zilnică relativ scurt, în jur de 35 de minute.

La polul opus, unele țări se apropie mult de pragul de o oră. Suedia și Irlanda înregistrează medii ridicate, de 57, respectiv 56 de minute.

Ocupând primul loc în clasamentul general, Belgia depășește oficial pragul de o oră, ajungând la 61 de minute pe zi. Acest lucru este cauzat de faptul că 13% din forța sa de muncă este formată din „super-navetiști”, conform SD Worx, care petrec două ore sau mai mult pe drum, cea mai mare rată din Europa iar 14% parcurg zilnic peste 120 de kilometri.

Datele relevă, de asemenea, diferențe fascinante în ceea ce privește motivele pentru care naveta durează atât de mult. De exemplu, în Olanda și în România naveta zilnică durează în medie tot 53 de minute, însă angajații din Olanda parcurg în medie 63 de kilometri, bazându-se pe o infrastructură eficientă pentru a parcurge distanțe lungi.

În România, angajații petrec aceeași fereastră de 53 de minute parcurgând distanțe geografice mult mai scurte, unde traficul intens și aglomerația urbană consumă foarte mult timp.

Poate cea mai interesantă concluzie a cercetării este modul în care lucrătorii gestionează psihologic timpul de deplasare.

Chiar și în Belgia, unde naveta medie depășește limita de 57 de minute pe care oamenii o consideră în general „acceptabilă”, doar 34% dintre angajați consideră acel timp ca fiind irosit.

În ciuda faptului că suportă unii dintre cei mai lungi timpi de tranzit de pe continent, cererea de muncă la distanță în rândul angajaților belgieni este de doar 32%, rămânând sub media internațională.

În întreaga Europă, naveta zilnică rămâne un mozaic de provocări de infrastructură și rutine personale, dovedind că timpul pe care îl petrecem pentru a ajunge la muncă înseamnă mult mai mult decât simpli kilometri pe o hartă. 

Editor : M.B.

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