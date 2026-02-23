Cât va costa reconstrucția Ucrainei după război: Un nou raport internațional indică estimări fără precedent

Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la aproape 500 de miliarde de euro în următorii zece ani, potrivit unui raport comun al Guvernului de la Kiev, Băncii Mondiale, Uniunii Europene și ONU. Suma echivalează cu aproximativ trei PIB-uri ale Ucrainei din 2025, iar cele mai afectate sectoare sunt locuințele, transporturile și energia.

Reconstrucţia postbelică a Ucrainei este estimată la peste 500 de miliarde de euro, în următorii zece ani, arată un raport comun al Kievului, Băncii Mondiale (BM), Uniunii Europene (UE) şi ONU, publicat luni, relatează AFP.

„Costrurile reconstrucţei continuă să crească şi sunt estimate acum la 587,7 miliarde de dolari într-un orizont de zece ani, edică echivalentul a trei PIB-uri ale Ucrainei în 2025”, se arată în raport.

Aceste document, care estimează anual pagubele produse în Ucraina de la începutul invaziei ruse în 2022, este pregătit împreună de BM, Guvernul ucrainean, Comisia Europeană (CE) şi ONU.

Cele mai afectate sectoare sunt locuinţele, transporturile şi energia, se arată în raport, care acoperă cele 46 de luni de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, şi până în decembrie 2025. Pagubele şi nevoile se concentrează în regiuni sitiuate în apropierea frontului şi în marile zone urbane ucrainene, se arată în raport.

Cele mai importante nevoi se concentrează pe termen lung în sectorul transporturilor cu 82 de miliarde de euro, în sectorul energetic cu 77 de miliarde de euro, locuinţelor cu 77 de miliarde de euro, comerţul şi industria cu 54 de miliarde de euro şi agricultura cu 47 de miliarde de euro.

Regiunile Doneţk (est), Harkov (nord-est) - în care se concentrează luptele - necesită eforturi importante de reconstrucţie. La Kiev, cu trei milioane de locuitori şi cu o suprafaţă mai mică decât a Berlinului, reconstrucţia este evalută la peste 15 miliarde de dolari, în contextul în care capitala este vizată frecvent de atacuri ruse cu dronă şi rachetă. Consecinţele umane, socio-economice şi de mediu ale invaziei ruse urmează să fie resimţite „timp de generaţii”, subliniază autorii raportului.

Aliaţii din Occident ai Ucrainei au deblocat ajtoare financiare, militare şi umanitare - în valoare de peste 400 de miliarde de dolari - de la începutul invaziei ruse, potrivit Institutului german Kiel. Pentru moment, Ucraina alocă cea mai mare parte a acestor fonduri efortului de război şi menţineri economiei pe linia de plutire.

UE a aprobat în decembrie un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei în perioada 2026-2027, cea mai mare parte fiind destinată apărării, însă Ungaria se opune acestui ajutor.

Citește și La patru ani de război, Ungaria blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Cel de-al 20-lea pachet nu poate fi adoptat

Citește și Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei

Editor : M.I.