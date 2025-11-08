Live TV

Cât va trebui să cheltuiască Europa ca să îi oprească pe Vladimir Putin și noul său „imperiu al răului”

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin
Suma de care Ucraina va avea nevoie în următorii patru ani este de aproape două ori mai mare decât cele peste 200 de miliarde de dolari pe care Europa le-a furnizat Kievului de la începutul războiului. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ucraina și-a mărit bugetul pentru apărare cu 20% în fiecare an pentru a ține pasul cu Rusia Armele cruciale în lupta contra Rusiei pe care doar SUA le poate furniza Ucrainei

„Istoria ne învață că războaiele încep atunci când guvernele cred că prețul agresiunii este unul mic”, a spus fostul președinte american Ronald Reagan cu câțiva ani înainte de prăbușirea „imperiului răului”, Uniunea Sovietică. Astăzi, Europa se confruntă cu o amenințare externă similară din partea Rusiei, se arată într-o analiză The Economist care a calculat costul pe care țările europene vor trebui să îl plătească pentru a nu-i permite Moscovei să distrugă Ucraina și unitatea alianței NATO.

The Economist a calculat că Ucraina va avea nevoie de aproximativ 389 de miliarde de dolari sub formă de ajutoare financiare și militare în următorii patru ani ca să se poată apăra, să își mențină economia pe linia de plutire și să îi provoace Rusiei pierderi destul de mari încât Vladimir Putin să înțeleagă că nu poate câștiga un război de lungă durată.

Diferența față de scenariul din anii '80, când Statele Unite și-au mărit drastic bugetul pentru apărare ca să contracareze Uniunea Sovietică, este că acum Europa va trebui să suporte aproape toate aceste cheltuieli fără ajutorul Americii, care, sub conducerea lui Donald Trump, se îndepărtează de o alianță ce a păstrat pacea în Europa timp de 70 de ani.

Suma de care Ucraina va avea nevoie în perioada 2026-2029 este de aproximativ două ori mai mare decât cele 206 miliarde de dolari pe care Europa le-a furnizat Kievului de când războiul a început, în 2022. În aceeași perioadă, America a livrat arme și ajutoare financiare de 133 de miliarde de dolari.

Altfel spus, costul susținerii Ucrainei fără America pentru ceilalți membri NATO va trebui să crească de la 0,2% din PIB la 0,4%.

Ucraina și-a mărit bugetul pentru apărare cu 20% în fiecare an pentru a ține pasul cu Rusia

Pentru țările europene, felul în care vor răspunde acestei provocări va determina cât de mult își doresc să obțină „autonomie strategică”, ceea ce ar însemna că pot acționa pentru a-și susține propriile interese de politică externă fără să depindă de SUA... sau China.

Guvernul Ucrainei are un buget direct pentru apărare de aproximativ 65 de miliarde de dolari pe an și cheltuie alte 73 de miliarde pentru toate celelalte servicii guvernamentale, potrivit firmei de investiții Dragon Capital de la Kiev.

volodimir-zelenski-obuze-fabrică
Ajutoarele financiare și militare de sute de miliarde de dolari i-au permis Ucrainei să nu cedeze în fața atacurilor neîncetate ale Rusiei, dar costurile vor continua să crească. Foto: Profimedia Images

Ucraina obține venituri anuale de aproape 90 de miliarde de dolari, având un deficit bugetar de 50 de miliarde. În plus, se bazează pe arme donate de țările aliate, precum rachete din SUA și sisteme de apărare antiaeriană din Europa, care anul acesta au costat 40 de miliarde de dolari.

Acești bani au fost suficienți pentru ca Ucraina să reziste (cu greu) încă un an în fața atacurilor neîncetate ale Rusiei, însă Kievul a fost nevoit să mărească cheltuielile pentru apărare cu 20% în fiecare an pentru a rămâne la două treimi din valoarea bugetului pentru apărare al Rusiei, care continuă să crească.

Totuși, un oficial important de la Kiev a spus că suma pe care Rusia o cheltuie de fapt pentru a putea continua războiul ar fi de peste două ori mai mare decât bugetul oficial.

Armele cruciale în lupta contra Rusiei pe care doar SUA le poate furniza Ucrainei

Europa va trebui să livreze arme și muniție de 181 de miliarde de dolari Ucrainei. America i-a furnizat Kievului echipamente militare în valoare de 75 de miliarde de dolari în timpul administrației Biden. Acum, însă, Trump a oprit ajutorul militar direct, dar nu și sprijinul crucial în domeniul serviciilor de informații și al comunicațiilor.

Țările europene vor trebui să continue să finanțeze Ucraina chiar și în cazul în care războiul se încheie, pentru ca forțele Kievului să își refacă stocurile de muniție și echipamentele militare necesare descurajării unui nou atac al armatei lui Putin.

Ironia sorții face că o mare parte din acești bani ar trebui să ajungă în SUA, într-o perioadă în care Europa și-a propus să își dezvolte propria industrie de armament pentru a nu mai depinde de armele americane.

Problema este că există anumite echipamente militare cruciale pe care doar America le poate furniza.

Sistemul de apărare antiaeriană franco-italian SAMP/T nu este la fel de bun la doborârea rachetelor balistice precum sistemul american Patriot. Mai mult, Europa nu are un echivalent autohton al sistemului HIMARS, care lansează rachete de mare precizie, sau al rachetelor de croazieră Tomahawk, care au o rază de acțiune mai mare decât rachetele europene.

Totuși, Europa știe ce are de făcut și a găsit curajul să acționeze. „Europa pare că s-a activat și că ia în serios amenințarea Rusiei”, a spus și Vladislav Rașcovan, membru al consiliului executiv al Fondului Monetar Internațional care reprezintă Ucraina și alte 15 țări. „Este o problemă care privește și Europa, nu doar Ucraina.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
1
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin...
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
maneliti muisti
3
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
SIM card
4
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
5
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face...
femeie pe jos si frunze de toamnă
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor...
Un medic scrie o rețetă la birou.
Cum va funcționa platforma informatică a asigurărilor de sănătate...
inmormantare
Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, la...
Ultimele știri
Momentul în care un elicopter se lovește de o stâncă înainte de a se prăbuși, în Daghestan: cinci oameni au murit
Donald Trump vrea ca un stadion din Washington să-i poarte numele. Karoline Leavitt: „Ar fi un nume frumos”
Ademenite în Rusia cu locuri de muncă în hoteluri, trimise în fabrici de drone: Malawi își caută tinerele. „Nu putem păstra tăcerea”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati-rusi-in uniforma
„Nu se pune problema niciunei mobilizări”: noua strategie a lui Putin pentru a proteja infrastructura din Rusia de atacurile ucrainene
the national flag of moldova
Republica Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia, Belarus sau Armenia, printre statele vizate
mark rutte nato 4
Rutte, către Putin: „Războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată şi nu trebuie purtat”. Mesajul NATO pentru civilii occidentali
European Union leaders' summit in Brussels
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”
sistem merops
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor testat acum de Armata Română
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Adevărul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Playtech
Cât durează succesiunea? Durata depinde de doi factori
Digi FM
VIDEO Moment special realizat de suporterii Stelei, la înmormântarea lui Emeric Ienei. O bucată din gazonul...
Digi Sport
Gluma făcută de turci, după ce Ianis Hagi a marcat golul carierei
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Părul cărunt ar putea fi arma secretă a corpului tău împotriva cancerului
Newsweek
În ce județe sunt cele mai mari pensii și cele mai mici? Diferențe de 1.900 lei. Contează vechimea și grupele?
Digi FM
Vladimir Putin, pus în dificultate de întâlnirea cu o fetiță de 11 ani. Tatăl ei a murit în războiul din...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...