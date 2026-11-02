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Câți bani ar urma să aducă taxele pe coletele mici aplicate Shein şi Temu la bugetul UE

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Foto: Profimedia Images
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Taxele impuse de Uniunea Europeană coletelor mici care intră în blocul comunitar, şi care vizează în primul rând platformele chineze precum Shein şi Temu, ar putea aduce şase miliarde de euro pe an la bugetul UE, în perioada 2028-2034, potrivit unui document intern al Comisiei Europene consultat vineri de Reuters.

Această estimare subliniază amploarea măsurilor luate de Europa pentru a limita afluxul de articole ieftine achiziţionate de pe platforme de comerţ electronic din afara UE, şi care provin, în mare parte, din China.

Anul trecut, în UE au intrat aproximativ 5,8 miliarde de colete cu o valoare mai mică de 150 de euro, o creştere de 26% faţă de anul precedent. Comisia Europeană estimează că, în majoritatea cazurilor, valoarea declarată a acestor mărfuri a fost sub nivelul real, cu scopul de a evita plata taxelor vamale.

Începând cu 1 noiembrie, UE va introduce o taxă suplimentară de doi euro pentru coletele mici, majorând astfel costurile per colet, după ce o taxă de trei euro a fost introdusă de la începutul lunii iulie.

PDD Holdings, compania care deţine Temu, a declarat în luna august că această măsură va avea un "impact considerabil" asupra unor segmente ale activităţii sale, fără a oferi însă cifre concrete. La rândul său, Shein realizează aproximativ o treime din veniturile sale în Europa iar vânzările companiei în această regiune scăzuseră deja înainte de introducerea taxelor, pe fondul majorării preţurilor şi al reducerii cheltuielilor cu publicitatea.

Eurodeputatul Dirk Gotink, care coordonează reformele vamale la nivelul UE, a explicat că noua taxă de doi euro vizează combaterea unui "model de afaceri extrem de toxic, bazat pe importuri din China, de mică valoare şi neconforme cu reglementările". "Noile veniturile generate astfel ne oferă oportunitatea şi mijloacele necesare pentru a remedia decenii de subinvestiţii, punând la dispoziţia autorităţilor vamale europene resursele de care au nevoie pentru a proteja eficient piaţa noastră unică", a declarat Dirk Gotink, citat de Agerpres.

Estimarea citată de Reuters ia în calcul o scădere preconizată a numărului de colete cu valori mici care intră în UE, întrucât Bruxelles-ul anticipează că retailerii îşi vor adapta activitatea la noile măsuri.

Aceste taxe impuse de UE urmează unor măsuri similare adoptate anul trecut de Statele Unite, care au eliminat regimul de scutire de taxe vamale pentru comenzile online, ca răspuns la îngrijorările legate de concurenţa neloială şi de produsele nesigure.

Comisia estimează că aproximativ 90% din taxele colectate vor merge la bugetul UE, iar 10% către statele membre. Totuşi, acest raport s-ar putea modifica dacă statele membre vor insista să reţină o parte mai mare din încasări, în contextul negocierilor în curs privind bugetul pentru perioada 2028-2034. În prezent, statele membre UE reţin 25% din aceste taxe.

Giganţii chinezi din domeniul comerţului electronic au început deja să se adapteze. AliExpress, deţinut de gigantul chinez Alibaba, a anunţat că îşi extinde capacităţile de depozitare locală ca răspuns la noile taxe, avertizând însă că acestea vor afecta gospodăriile cu venituri mici din Europa şi vor "accentua criza costului vieţii".

Potrivit unor capturi de ecran consultate de Reuters, Temu a oferit unor cumpărători un discount pentru a contracara aceste taxe, un demers care subliniază eforturile de a atenua şocul preţurilor pentru consumatorii obişnuiţi să comande bijuterii de trei euro sau rochii de cinci euro.

La rândul său, Shein a declarat că prioritatea sa este menţinerea unor preţuri "competitive", alături de servicii de livrare mai rapide şi mai comode.

Editor : A.P.

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