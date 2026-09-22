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Câți militari ar putea avea baza militară americană de pe teritoriul Poloniei. Unde propun polonezii să fie amplasată

Data publicării:
Militari americani
Foto: Profimedia
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Din articol
Ce spune Trump O decizie în curând? Vizită Temerile legate de securitate

Varșovia dorește o prezență militară permanentă a SUA pe teritoriul polonez pentru a contribui la respingerea amenințării din partea Rusiei.

Până la 15.000 de soldați americani ar putea fi staționați în cele din urmă în Polonia, pe măsură ce țara încearcă să găzduiască o bază militară americană permanentă, pe fondul temerilor legate de o agresiune rusă, potrivit unui viceministru al apărării, scrie TVP World.

Stanisław Wziątek a declarat luni că această cifră ar putea include între 4.000 și 5.000 de soldați americani staționați permanent în Polonia, alături de alți 10.000 până la 11.000 desfășurați prin rotație.

„Cincisprezece mii de soldați americani în Polonia înseamnă forță, capacități defensive pentru țara noastră și cooperare cu aliații”, a declarat Wziątek pentru postul de radio polonez RMF FM, adăugând că este „foarte prudent” în ceea ce privește furnizarea de detalii, deoarece „nu doar polonezii ne ascultă”.

El a adăugat că desfășurarea ar putea avea loc în etape, numărul total putând fi atins înainte de 2039.

Ce spune Trump

Declarațiile lui Wziątek vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a afirmat săptămâna trecută că se înregistrează „progrese majore” în direcția înființării unei noi baze militare americane în Polonia, calificând-o drept un potențial „pas istoric” în relațiile bilaterale.

Trump nu a precizat dacă baza propusă va găzdui trupe staționate permanent, lucru pe care Varșovia îl solicită din ce în ce mai insistent.

O decizie în curând?

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, urmează să se întâlnească miercuri, la Washington, cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, pentru discuții suplimentare privind securitatea Poloniei și prezența militară permanentă a SUA.

Săptămâna trecută, Kosiniak-Kamysz a declarat că se așteaptă o decizie cu privire la baza propusă „în următoarele săptămâni”.

Vizită

La începutul acestei luni, o delegație americană a vizitat Polonia pentru a evalua potențialele amplasamente ale bazei propuse.

Comentând cu privire la potențialul amplasament al bazei, Wziątek a spus că aceasta s-ar afla probabil în vestul Poloniei, adăugând că o astfel de locație ar face-o „mai greu de atacat”.

„Americanii vor avea ultimul cuvânt în privința amplasamentului”, a adăugat el.

Temerile legate de securitate

Polonia a propus oficial înființarea unei baze permanente a SUA în luna iunie, la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat planurile de a retrage 5.000 de soldați din Germania, țara care găzduiește cea mai mare prezență militară americană din Europa.

Discuțiile privind potențiala bază militară americană din Polonia au loc în contextul în care Washingtonul revizuiește desfășurarea a aproximativ 85.000 de soldați americani în întreaga Europă, alimentând îngrijorarea că America ar putea să-și reducă prezența pe un continent care se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate de la Războiul Rece încoace, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Aproximativ 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, deși majoritatea dintre ei își îndeplinesc misiunea în cadrul unor acorduri de rotație.

Varșovia a încercat de mult timp să obțină permanentizarea prezenței militare americane, susținând că aceasta ar consolida flancul estic al NATO și ar oferi un factor de descurajare mai credibil împotriva Rusiei.

Editor : Sebastian Eduard

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