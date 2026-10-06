Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina. Datele prezentate la nivelul UE de către Eurostat

Numărul cetățenilor ruși care dețin permise de ședere valabile și autorizații de ședere permanentă în țările Uniunii Europene a crescut cu 105 mii de la începutul războiului din Ucraina. La sfârșitul anului 2021, 771,8 mii de ruși dețineau astfel de documente, iar până la sfârșitul anului 2025, numărul acestora a ajuns la 876,6 mii. Numărul total a crescut cu 13,6%, conform datelor Eurostat, citate de Volna.

Cel mai mare număr de ruși cu permis de ședere și drept de ședere permanentă se află în Germania — 218 mii de persoane. Urmează Spania (116,8 mii), Estonia (78,4 mii), Franța (66,8 mii), Italia (50,5 mii), Cipru (44,8 mii) și Cehia (36,4 mii). Cel mai mic număr de ruși cu permis de ședere temporară și permanentă este înregistrat în România — 1,5 mii, Croația — 1,7 mii și Malta — 1,9 mii.

În ultimii patru ani, diaspora rusă s-a extins cel mai mult în țările cu climă caldă. Numărul rușilor cu permise de ședere în Spania a crescut cu 44,4 mii de persoane (cu 61%). În Cipru, creșterea a fost de 26,8 mii, numărul rușilor cu permis de ședere temporară și permanentă crescând de 2,5 ori. Creșterea în Franța a fost de 13,7 mii (o creștere de 25%), iar în Portugalia — de 13,5 mii de ruși (o creștere de 3,5 ori). În unele țări, numărul rușilor cu permise de ședere a scăzut. În Letonia, acesta s-a redus cu 14,9 mii de persoane, în Estonia — cu 9 mii, iar în Cehia — cu 7,8 mii.

În afara UE, principalele destinații ale emigrației ruse au fost Turcia, Georgia, Kazahstan, Serbia și Armenia. În Turcia, la data de 11 iunie 2026, 75,9 mii de cetățeni ruși dețineau permise de ședere valabile. Această cifră este cu jumătate mai mică decât nivelul maxim înregistrat la începutul anului 2023, când numărul acestora depășea 154 mii. În Georgia, după anunțarea mobilizării, s-au mutat aproximativ 70.000 de ruși, mulți dintre ei rămânând în țară. În Kazahstan, la 1 martie 2026, locuiau permanent 97.500 de cetățeni ai Federației Ruse, iar alți 9.600 dețineau permise de ședere temporară. În Serbia, la sfârșitul anului 2025, 61.900 de ruși dețineau permise de ședere temporară sau permanentă, în timp ce înainte de război numărul acestora era sub 5.000. Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne din Armenia, în decembrie 2025, 43.500 de cetățeni ruși aveau dreptul la ședere legală.

Editor : A.R.