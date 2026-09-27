Live TV

Cazul femeii de 87 de ani evacuate provoacă revoltă în Spania. Sanchez promite măsuri: „Maricarmen, am un mesaj pentru tine”

Data publicării:
Hundreds Of People Are Camping Out In The Center Of Madrid, Es - 27 Sep 2026
Manifestanții au instalat aproximativ 100 de corturi în aglomerata piață Puerta del Sol din Madrid. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Tabără instalată spontan în Puerta del Sol din Madrid Ce pregătește Guvernul Sanchez

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că guvernul lucrează „contra cronometru” la un nou decret privind locuințele, după ce cazul lui Maricarmen a amplificat protestele față de criza locuințelor din Spania. Manifestanți care cer măsuri mai ferme de protecție împotriva evacuărilor și-au instalat o tabără cu aproximativ 100 de corturi în Puerta del Sol din Madrid, unde li s-a alăturat duminică și regizorul Pedro Almodóvar, care a descris situația drept „insuportabilă”.

Premierul spaniol Pedro Sánchez i-a răspuns duminică lui Maricarmen, la o zi după ce femeia de 87 de ani, evacuată săptămâna aceasta din locuința sa din Madrid, i-a cerut direct să intervină. Vorbind la un miting al Partidului Socialist (PSOE) la Getafe, Sánchez a promis că guvernul său lucrează „contra cronometru” pentru a prezenta marți un nou decret privind locuințele în Consiliul de Miniștri, transmite Euronews.

„Maricarmen, am un mesaj pentru tine”, a spus el, descriind criza locuințelor drept „o chestiune de umanitate”, care depășește diferențele politice. El a cerut, de asemenea, grupurilor parlamentare să facă „un ultim efort” pentru aprobarea decretului în Congres.

Declarațiile sale au venit în timp ce protestatarii au petrecut prima noapte într-o tabără instalată în piața Puerta del Sol din Madrid. Sánchez nu s-a referit direct la protest.

Maricarmen, evacuată din apartamentul în care locuise timp de șapte decenii, înregistrase sâmbătă un mesaj video în care îi cerea premierului să adopte o legislație care să împiedice alte persoane să treacă prin „ceea ce mi s-a întâmplat mie”.

Pensionara a fost scoasă pe targă din locuința sa din cartierul Retiro din Madrid și se află în continuare în spital. Cazul său a devenit un punct central al protestelor tot mai ample provocate de criza locuințelor din Spania.

Urbagestión, fondul de investiții care deține imobilul în care se afla fosta sa locuință, a fost criticat de activiștii din cartier. Primăria Madridului a respins oferta fondului referitoare la apartament și a inițiat propriile demersuri de mediere.

Între timp, în coaliția de guvernare din Spania au apărut divergențe cu privire la modul în care ar trebui soluționat cazul. Partidul de stânga Sumar a cerut exproprierea proprietății, astfel încât Maricarmen să se poată întoarce acasă. Ministrul Félix Bolaños a respins însă propunerea, argumentând că aceasta nu are o „încadrare clară” în Constituția Spaniei.

Pablo Bustinduy, ministru din partea Sumar, a replicat că partidul său va continua să susțină exproprierea, în pofida opoziției partenerului socialist de coaliție.

Tabără instalată spontan în Puerta del Sol din Madrid

Manifestanții au instalat aproximativ 100 de corturi în aglomerata piață Puerta del Sol din Madrid, după ce zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă pentru a cere reducerea costurilor locuințelor și o protecție mai puternică pentru chiriași.

În tabără, protestatarii au organizat ateliere pentru realizarea de pancarte, cursuri de yoga și mese comune, deși nu este clar cât timp intenționează să rămână acolo.

Organizatorii spun că tabăra a apărut spontan, însă manifestații de solidaritate au fost deja anunțate și în alte orașe spaniole, printre care Burgos, León, Córdoba și Almería.

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar, laureat al premiului Oscar, a vizitat duminică tabăra pentru a-și exprima sprijinul față de protestatari și a descris criza locuințelor din țară drept „insuportabilă”.

„Maricarmen este picătura care a umplut paharul”, a declarat Almodóvar, în vârstă de 76 de ani, pentru postul public spaniol RTVE. „Este absolut insuportabil ca societatea spaniolă să mai aibă această problemă chiar și pentru încă o zi. Iar politicienii trebuie să o rezolve, pentru că ei sunt cei care ne guvernează”, a adăugat el.

Protestele au scos la iveală și divergențele politice privind răspunsul guvernului. Formațiunea de stânga Podemos a avertizat împotriva diluării măsurilor propuse în domeniul locuințelor în timpul negocierilor, în timp ce Partidul Popular, aflat în opoziție, a acuzat guvernul că „o folosește pe Maricarmen pentru a face politică”.

Ce pregătește Guvernul Sanchez

Guvernul intenționează să aprobe decretul privind locuințele în ședința de marți a Consiliului de Miniștri, după negocierile purtate în weekend pentru obținerea unui sprijin parlamentar suficient. Surse guvernamentale s-au declarat optimiste că se poate ajunge la un acord.

Printre măsurile despre care se relatează că sunt negociate cu Junts se numără restricții privind evacuarea chiriașilor din proprietățile deținute de fonduri de investiții și propuneri care să împiedice aceste fonduri să achiziționeze noi proprietăți rezidențiale.

Chiar dacă guvernul va aproba decretul, nu există însă nicio garanție că protestatarii vor părăsi Puerta del Sol. Sindicatul Chiriașilor a avertizat deja că va accepta doar un pachet ambițios de măsuri privind locuințele, nu o versiune diluată în urma negocierilor cu Junts.

Manifestațiile din acest weekend din celebra piață madrilenă au fost comparate cu protestele istorice din mișcarea 15-M, începute la 15 mai 2011. Atunci, membrii mișcării „indignaților” au ocupat Puerta del Sol timp de 28 de zile consecutive, inspirând manifestații similare în întreaga Spanie și în alte țări.

Mișcarea a apărut pe fondul nemulțumirii larg răspândite față de consecințele crizei financiare globale, printre care evacuările, șomajul, măsurile de austeritate și corupția.

Politologul și editorialista Estefanía Molina consideră că actualele proteste reflectă agravarea crizei locuințelor din Spania. În 2011, „oamenii protestau pentru că nu își puteau cumpăra un apartament”, a declarat ea pentru televiziunea spaniolă. „Astăzi, protestul este despre faptul că nu îți mai permiți nici măcar să închiriezi o cameră în casa altcuiva”, a adăugat Molina.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
1
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie...
Pensie minimă 2026. Inquam Photos Octav Ganea
2
Care este pensia minimă în 2026 dacă ai cotizat 15 ani. De ce suma primită poate fi...
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
3
Mai mulți senatori americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
4
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sánchez inaugurates the first meeting of the AI Expert Panel at Congress
Pedro Sánchez susține o femeie la conducerea ONU: „După 80 de ani, este corect”. Premierul spaniol s-a declarat „politician feminist”
87-year-old woman evicted from Madrid home after 70 years
Criza locuințelor din Spania: Ciocniri cu poliţia la Madrid, după evacuarea dramatică a unei chiriaşe în vârstă de 87 de ani
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Recepția lui Donald Trump la New York fără Pedro Sanchez: programul care a schimbat planurile premierului spaniol
blocuri aninoasa
Calvarul a zeci de familii din Aninoasa, rămase fără case după cutremurele din 2023, ia sfârșit. Cum arată noile locuințe
Recomandările redacţiei
Kimberly Guilfoyle
Scandalul ambasadoarei SUA. Cristian Diaconescu avertizează asupra...
drone rusesti
Mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Aviația a ridicat două...
Inteligență Artificială
Panica legată de Inteligența Artificială se răspândește la nivel...
muresan grindeanu
Siegfried Mureșan, replică pentru Sorin Grindeanu în scandalul cu...
Ultimele știri
„Amprenta ascunsă” a FIV în ADN. Ce au descoperit cercetătorii la copiii concepuți prin fertilizare in vitro
Un guvern AfD ar putea primi acces la secrete NATO. Berlinul caută o soluție pentru a proteja informațiile sensibile
America se pregătește pentru războiul potrivit, dar în spațiul greșit. Regiunea esențială într-o mișcare a Chinei contra Taiwanului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din...
Fanatik.ro
Stadionul Cotroceni a revenit la viață: oină pe arena din Parcul cu Platani, planurile BNR
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Sabrina Voinea, Adelina Ionescu și Maria Ceplinschi: cele trei gimnaste române în finalele Cupei Mondiale...
Adevărul
Dosar de mită de 450.000 de euro la Gheorgheni. Doi directori, arestați în cazul unui proiect energetic
Playtech
Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un...
Digi FM
Și-a luat cei trei copii și s-a mutat în Tenerife, dar visul a durat doar două luni. De ce s-a întors...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima luptă în cușcă dintre un polițist și un deținut s-a încheiat după doar 57 de secunde
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova locuiesc în „buncărul miliardarilor”. Cum arată locul în care își cresc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Toți îl invidiau pentru fizicul din "Baywatch", dar Zac Efron își supunea corpul unui stres imens: "Nu eram...
Adevarul
Peiu, despre cei peste 280 de parlamentari care l-au demis pe Bolojan: „Guilfoyle nu se află printre ei”
Newsweek
Avertisment de la ministrul de finanțe pentru pensionari. „2027 e mai greu”. Ce spune de creșterea pensiilor
Digi FM
Protest fără precedent în școlile din România! De ce merg elevii îmbrăcați în negru la ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă dacă nu-ți schimbi periuța de dinți la timp. Acest lucru poate dăuna danturii la fel ca...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Entuziasm uriaș al fanilor. Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut furori la San Sebastian. Ea a arătat...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...