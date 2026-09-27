Cazul femeii de 87 de ani evacuate provoacă revoltă în Spania. Sanchez promite măsuri: „Maricarmen, am un mesaj pentru tine”

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că guvernul lucrează „contra cronometru” la un nou decret privind locuințele, după ce cazul lui Maricarmen a amplificat protestele față de criza locuințelor din Spania. Manifestanți care cer măsuri mai ferme de protecție împotriva evacuărilor și-au instalat o tabără cu aproximativ 100 de corturi în Puerta del Sol din Madrid, unde li s-a alăturat duminică și regizorul Pedro Almodóvar, care a descris situația drept „insuportabilă”.

Premierul spaniol Pedro Sánchez i-a răspuns duminică lui Maricarmen, la o zi după ce femeia de 87 de ani, evacuată săptămâna aceasta din locuința sa din Madrid, i-a cerut direct să intervină. Vorbind la un miting al Partidului Socialist (PSOE) la Getafe, Sánchez a promis că guvernul său lucrează „contra cronometru” pentru a prezenta marți un nou decret privind locuințele în Consiliul de Miniștri, transmite Euronews.

„Maricarmen, am un mesaj pentru tine”, a spus el, descriind criza locuințelor drept „o chestiune de umanitate”, care depășește diferențele politice. El a cerut, de asemenea, grupurilor parlamentare să facă „un ultim efort” pentru aprobarea decretului în Congres.

Declarațiile sale au venit în timp ce protestatarii au petrecut prima noapte într-o tabără instalată în piața Puerta del Sol din Madrid. Sánchez nu s-a referit direct la protest.

Maricarmen, evacuată din apartamentul în care locuise timp de șapte decenii, înregistrase sâmbătă un mesaj video în care îi cerea premierului să adopte o legislație care să împiedice alte persoane să treacă prin „ceea ce mi s-a întâmplat mie”.

Pensionara a fost scoasă pe targă din locuința sa din cartierul Retiro din Madrid și se află în continuare în spital. Cazul său a devenit un punct central al protestelor tot mai ample provocate de criza locuințelor din Spania.

Urbagestión, fondul de investiții care deține imobilul în care se afla fosta sa locuință, a fost criticat de activiștii din cartier. Primăria Madridului a respins oferta fondului referitoare la apartament și a inițiat propriile demersuri de mediere.

Între timp, în coaliția de guvernare din Spania au apărut divergențe cu privire la modul în care ar trebui soluționat cazul. Partidul de stânga Sumar a cerut exproprierea proprietății, astfel încât Maricarmen să se poată întoarce acasă. Ministrul Félix Bolaños a respins însă propunerea, argumentând că aceasta nu are o „încadrare clară” în Constituția Spaniei.

Pablo Bustinduy, ministru din partea Sumar, a replicat că partidul său va continua să susțină exproprierea, în pofida opoziției partenerului socialist de coaliție.

Tabără instalată spontan în Puerta del Sol din Madrid

Manifestanții au instalat aproximativ 100 de corturi în aglomerata piață Puerta del Sol din Madrid, după ce zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă pentru a cere reducerea costurilor locuințelor și o protecție mai puternică pentru chiriași.

În tabără, protestatarii au organizat ateliere pentru realizarea de pancarte, cursuri de yoga și mese comune, deși nu este clar cât timp intenționează să rămână acolo.

Organizatorii spun că tabăra a apărut spontan, însă manifestații de solidaritate au fost deja anunțate și în alte orașe spaniole, printre care Burgos, León, Córdoba și Almería.

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar, laureat al premiului Oscar, a vizitat duminică tabăra pentru a-și exprima sprijinul față de protestatari și a descris criza locuințelor din țară drept „insuportabilă”.

„Maricarmen este picătura care a umplut paharul”, a declarat Almodóvar, în vârstă de 76 de ani, pentru postul public spaniol RTVE. „Este absolut insuportabil ca societatea spaniolă să mai aibă această problemă chiar și pentru încă o zi. Iar politicienii trebuie să o rezolve, pentru că ei sunt cei care ne guvernează”, a adăugat el.

Protestele au scos la iveală și divergențele politice privind răspunsul guvernului. Formațiunea de stânga Podemos a avertizat împotriva diluării măsurilor propuse în domeniul locuințelor în timpul negocierilor, în timp ce Partidul Popular, aflat în opoziție, a acuzat guvernul că „o folosește pe Maricarmen pentru a face politică”.

Ce pregătește Guvernul Sanchez

Guvernul intenționează să aprobe decretul privind locuințele în ședința de marți a Consiliului de Miniștri, după negocierile purtate în weekend pentru obținerea unui sprijin parlamentar suficient. Surse guvernamentale s-au declarat optimiste că se poate ajunge la un acord.

Printre măsurile despre care se relatează că sunt negociate cu Junts se numără restricții privind evacuarea chiriașilor din proprietățile deținute de fonduri de investiții și propuneri care să împiedice aceste fonduri să achiziționeze noi proprietăți rezidențiale.

Chiar dacă guvernul va aproba decretul, nu există însă nicio garanție că protestatarii vor părăsi Puerta del Sol. Sindicatul Chiriașilor a avertizat deja că va accepta doar un pachet ambițios de măsuri privind locuințele, nu o versiune diluată în urma negocierilor cu Junts.

Manifestațiile din acest weekend din celebra piață madrilenă au fost comparate cu protestele istorice din mișcarea 15-M, începute la 15 mai 2011. Atunci, membrii mișcării „indignaților” au ocupat Puerta del Sol timp de 28 de zile consecutive, inspirând manifestații similare în întreaga Spanie și în alte țări.

Mișcarea a apărut pe fondul nemulțumirii larg răspândite față de consecințele crizei financiare globale, printre care evacuările, șomajul, măsurile de austeritate și corupția.

Politologul și editorialista Estefanía Molina consideră că actualele proteste reflectă agravarea crizei locuințelor din Spania. În 2011, „oamenii protestau pentru că nu își puteau cumpăra un apartament”, a declarat ea pentru televiziunea spaniolă. „Astăzi, protestul este despre faptul că nu îți mai permiți nici măcar să închiriezi o cameră în casa altcuiva”, a adăugat Molina.

Editor : M.I.