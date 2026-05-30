Cazurile de gonoree și sifilis au atins niveluri record în Europa. Ce explicații dau specialiștii

Complicații grave Chlamydia, în scădere

Infecțiile cu transmitere sexuală sunt în creștere în toată Europa, ratele de sifilis și gonoree atingând niveluri record în 2024, potrivit celor mai recente cifre.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a raportat peste 106.000 de cazuri de gonoree în Europa în 2024, în creștere cu 4,3% față de anul precedent și cu peste 300% față de 2014. Aceasta a fost cea mai mare rată înregistrată de când agenția a început monitorizarea ITS în 2009, scrie Politico.

Cifrele nu arată mai bine nici în cazul altor infecții. Aproape 46.000 de cazuri de sifilis au fost raportate în 2024, o creștere de 8% față de 2023 și mai mult decât dublul ratei din 2015.

Complicații grave

„Netratate, aceste infecții pot provoca complicații grave, precum dureri cronice și infertilitate și, în cazul sifilisului, probleme cardiace sau ale sistemului nervos”, a declarat Bruno Ciancio, expert în boli transmisibile și prevenibile prin vaccinare la ECDC.

Europa se luptă să țină sub control infecțiile cu transmitere sexuală, numărul acestora crescând în ultimii 10 ani. Acest lucru s-a datorat, în parte, îmbunătățirilor în ceea ce privește testarea și supravegherea, dar și schimbărilor în comportamentele sexuale, tinerii făcând alegeri mai riscante, cum ar fi renunțarea la utilizarea prezervativelor.

Cifrele au arătat, de asemenea, că infecțiile în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu bărbați reprezintă mai mult de jumătate din totalul cazurilor de gonoree și sifilis.

Creșterea numărului de cazuri de sifilis este asociată și cu o creștere a cazurilor de sifilis congenital, când infecția se transmite de la o mamă însărcinată la nou-născut. Infecțiile netratate prezintă riscuri grave, care pot pune viața în pericol, inclusiv avort spontan, naștere de copil mort, naștere prematură și decesul nou-născutului.

Aceasta este „probabil una dintre cele mai îngrijorătoare constatări ale datelor din 2024”, a declarat Otilia Mårdh, responsabil științific pentru HIV, infecții cu transmitere sexuală și hepatită virală la ECDC.

Numărul cazurilor aproape s-a dublat între 2023 și 2024, de la 78 la 140, atingând cea mai mare rată înregistrată în Europa de când ECDC a început supravegherea ITS.

Chlamydia, în scădere

Chlamydia, deși rămâne cea mai frecventă ITS din regiune, și-a continuat ușoara tendință descendentă, cu peste 213.000 de cazuri confirmate în 2024, în scădere față de aproape 231.000 în 2023.

ECDC avertizează că sunt „necesare urgent” măsuri specifice pentru a preveni răspândirea în continuare a acestor infecții. „Fără măsuri decisive, tendințele actuale vor continua probabil, agravând consecințele negative asupra sănătății și accentuând inegalitățile în ceea ce privește accesul la îngrijiri medicale”, se menționează în raport.

