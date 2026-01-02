Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou

Locuitorii din Crans-Montana - care are distincţia de a fi nu doar o atracţie populară pentru schiori, ci şi pentru jucătorii de golf - sunt în stare de şoc după incendiul din noaptea de Anul Nou, în urma căruia au murit cel puțin 40 de oameni. Mulţi dintre localnici aveau cunoştințe printre victime, iar unii au spus că au fost norocoşi că nu au fost ei înşişi acolo.

Sute de oameni au stat în tăcere la locul tragediei, unde au mers să-şi prezinte omagiile victimelor, joi seară. Elveţia a ordonat, de asemenea, ca drapelul naţional să fie arborat în bernă timp de cinci zile, în semn de doliu.

„Crezi că eşti în siguranţă aici, dar asta se poate întâmpla oriunde. Erau oameni ca noi”, a spus Piermarco Pani, un tânăr de 18 ani care, la fel ca mulţi alţii din oraş, cunoştea bine barul, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Zeci de oameni au lăsat flori sau au aprins lumânări pe un altar improvizat în capătul drumului care duce la barul pe care poliţia l-a închis. Unii au plâns, alţii s-au îmbrăţişat în linişte.

În spatele cordonului, cadavrele unor victime zăceau încă în bar, a declarat poliţia, care s-a angajat să lucreze non-stop pentru a-i identifica pe toţi cei care au murit în flăcări.

Kean Sarbach, în vârstă de 17 ani, a declarat că a vorbit cu patru persoane care au scăpat din bar, unele cu arsuri, şi că acestea i-au spus că flăcările s-au răspândit foarte repede.

Elisa Sousa, în vârstă de 17 ani, a spus că trebuia să fie acolo, dar a ajuns să petreacă seara la o reuniune de familie.

„Şi, sincer, va trebui să-i mulţumesc mamei mele de o sută de ori pentru că nu m-a lăsat să plec”, a spus ea la priveghiul pentru victime. „Pentru că Dumnezeu ştie unde aş fi acum”, a adăugat tânăra.

Editor : B.P.