Ungaria nu va accepta niciun compromis sau propunere privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-3034 care ar implica reducerea fondurilor europene de care poate beneficia şi creşterea semnificativă a contribuţiei sale la bugetul comunitar, a declarat vineri la Bruxelles premierul ungar Peter Magyar, după eşecul unui summit european pe care l-a descris drept total inutil, relatează agenţia MTI.

Vorbind în faţa presei, Magyar a subliniat că, din perspectiva Ungariei, este esenţial ca viitorul buget multianual al UE să nu prevadă o reducere a fondurilor alocate Politicii de Coeziune şi Politicii Agricole Comune, şi de asemenea ca orice noi resurse de venituri pentru acest buget să nu împovăreze excesiv bugetul naţional al Ungariei.

„Nu contează dacă, pe ansamblu, bugetul este mai mic sau mai mare (...) Sumele alocate altor capitole pot fi reduse, dar ceea ce contează din punctul de vedere al Ungariei este ca fondurile alocate Politicii de Coeziune şi Politicii Agricole Comune să nu fie diminuate”, a precizat şeful guvernului ungar.

Cât despre condiţionarea bugetului UE de ajutorul financiar pentru Ucraina, condiţionare cerută în special de cancelarul german Friedrich Merz, premierul Magyar a precizat că Ungaria ar putea beneficia de fonduri europene de aproximativ 32-34 de miliarde de euro din bugetul UE pe şapte ani, ceea ce ar însemna un beneficiu net de circa 15 miliarde de euro, adică diferenţa dintre fondurile europene primite şi contribuţia la bugetul UE.

În acest timp, a explicat el, propunerea de buget comunitar sugerează că Ucraina, care nu este membră a UE, ar putea primi până la 100 de miliarde de euro, iar în plus bugetul UE ar putea fi deschis împrumuturilor „nelimitate” şi plăţii dobânzilor aferente ajutoarelor financiare pentru Ucraina, ceea ce „este inacceptabil”.

Unele state membre ale UE susţin Ucraina şi sunt solidare „în felul lor” cu această ţară aflată în război, a continuat Magyar, subliniind însă că Ungaria nu poate accepta să fie obligată să ofere sprijin Ucrainei în sume semnificativ mai mari prin directive centrale venite de la Bruxelles, mai ales într-o perioadă când Ungaria se confruntă cu o situaţie bugetară foarte dificilă.

Mai mult, a avertizat el, statele care furnizează acest sprijin financiar ar trebui să aibă dreptul de a stabili scopul, modalitatea şi mecanismele de verificare privind cheltuirea unor astfel de fonduri.

Ungaria nu este singură în această poziţie, a subliniat şeful guvernului de la Budapesta, menţionând că şi celelalte ţări ale Grupului de la Vişegrad şi coaliţia „Prietenii Coeziunii”, formată din 17 state membre ale UE, solicită menţinerea nivelurilor de finanţare pentru Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună şi de asemenea se opun oricărei creşteri semnificative a contribuţiilor plătite la bugetul UE.

Premierul Peter Magyar a mai afirmat că, după modul cum au decurs joi discuţiile la summitul european extraordinar, vede şanse minime de a se ajunge la un compromis pe 16 decembrie - când va avea loc o nouă reuniune - pe baza propunerilor actuale privind bugetul multianual al UE.

„Reuniunea Consiliului de astăzi a fost total inutilă”, a concluzionat el după summitul încheiat mai devreme din cauza dezacordurilor, estimând că poziţiile statelor membre cu privire la bugetul UE pe termen lung sunt acum chiar şi mai divergente decât erau joi dimineaţă.

Înaintea summitului, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, prezentase o propunere de compromis, cu un buget multianual pe şapte ani (2028-2034) de 1.780 de miliarde de euro, cu 204 miliarde de euro mai puţin decât propunerea Comisiei Europene.

Dar statele contributoare nete, în frunte cu Germania, au insistat asupra unei reduceri mai substanţiale a bugetului, în timp ce ţările beneficiare nete au insistat pentru menţinerea sumelor alocate politicilor agricolă şi de coeziune, divergenţele privind finanţarea acestor politici fiind legate şi de cele asupra modului de finanţare a noilor priorităţi ale UE, precum apărarea şi competitivitatea.

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Editor : M.I.