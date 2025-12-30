Ce cred europenii despre sistemul pensiilor de stat și de ce resping reformele care includ tăieri și creșterea vârstei de pensionare

Majoritatea europenilor cred că sistemele de pensii de stat se confruntă cu presiuni financiare greu de susţinut, însă consideră că plăţile actuale sunt insuficiente pentru un trai decent. În ciuda îngrijorărilor privind costurile viitoare, europenii se opun tăierilor de pensii sau creşterii vârstei de pensionare din motive care ţin de nivelul de trai, echitate şi distribuţia poverii fiscale, potrivit unui studiu YouGov.

Majoritatea europenilor cred că sistemul de pensii de stat din ţara lor va deveni în curând imposibil de susţinut financiar, dar, în acelaşi timp, consideră că schema actuală nu este suficient de generoasă şi nu susţin reformele, precum creşterea vârstei de pensionare, arată un sondaj YouGov citat de The Guardian.

Pe măsură ce populaţiile îmbătrânesc şi ratele de fertilitate scad, sistemele de pensii de stat din Europa, pietre de temelie ale statului social, care s-au bazat întotdeauna pe contribuţiile persoanelor active în muncă pentru plata pensiilor celor retraşi din câmpul muncii, se confruntă cu presiuni tot mai mari.

În contextul în care încercările de reformare s-au lovit de rezistenţă puternică, uneori violentă, în ţări precum Franţa, Germania, Spania şi Italia, un sondaj YouGov realizat în şase ţări arată dimensiunea problemei de opinie publică cu care se confruntă guvernele.

Rutopenii recunosc că sistemele de pensii de stat au probleme

Mulţi recunosc că sistemele de pensii de stat au probleme: majorităţi cuprinse între 61% şi 52% în Italia, Franţa, Germania şi Spania au spus că sistemul lor este deja imposibil de susţinut, la fel ca 45% dintre respondenţii din Polonia. În Marea Britanie, procentul a fost 32%.

Privind spre viitor, oamenii au fost şi mai pesimişti: majorităţi sau aproape majorităţi (49%–66%) în toate cele şase ţări au spus că, până când generaţiile care au acum 30–40 de ani se vor pensiona, sistemul de pensii de stat al ţării lor va deveni imposibil de susţinut.

Pensionarii au fost mai optimişti în privinţa capacităţii statului de a-şi finanţa sistemul de pensii. Pensionarii britanici s-au remarcat printr-un optimism accentuat, 62% spunând că pensia de stat din Marea Britanie este sustenabilă, comparativ cu doar 27% dintre persoanele care nu sunt pensionate.

Cu toate acestea, deşi recunosc costurile nesustenabile, majorităţi cuprinse între 53% şi 83% în toate ţările au spus că sumele primite de pensionari sunt prea mici, sentimentul fiind şi mai puternic (72%–88%) chiar în rândul celor care primesc pensie: pensionarii.

Majoritatea pensionarilor europeni se bazează pe pensia de stat ca venit pentru perioada pensionării, iar în toate cele şase ţări, majorităţi ale populaţiei active, de la 57% în Germania şi Marea Britanie, la 72% în Italia, au spus că nu au încredere că vor avea o pensionare confortabilă.

Întrebaţi ce măsuri ar susţine pentru ca sistemele de pensii de stat să devină mai sustenabile, a existat o reticenţă clară, în toate ţările analizate, faţă de reformele pe care multe guverne încearcă să le aplice.

Opoziție față de reforme

Sondajul a indicat opoziţie netă în toate cele şase ţări faţă de ideile de a creşte vârsta de pensionare, de a majora taxele pentru populaţia activă, de a obliga copiii adulţi să-şi susţină financiar părinţii pensionaţi şi de a reduce valoarea pensiei de stat.

Opoziţia faţă de creşterea vârstei de pensionare a fost puternică, majorităţi sau aproape majorităţi, între 47% în Franţa şi 65% în Germania, declarând că resping ideea de a aştepta mai mult decât vârsta actuală pentru a revendica pensia de stat.

Proporţii cuprinse între 20% în Marea Britanie şi 38% în Polonia au spus că vârsta pensiei de stat ar trebui să fie 60 de ani, iar între 22% (Italia) şi 45% (Marea Britanie) au spus 65 de ani. Un procent relativ majoritar (22%) în Franţa a spus 62 de ani, vârsta actuală, după ce o creştere planificată la 64 de ani a fost suspendată.

Opoziţia faţă de reducerea sumelor primite de pensionari a fost şi mai covârşitoare, de la 81% în Germania, la 61% în Italia. Totuşi, a existat un anumit sprijin pentru obligativitatea contribuţiei legale la pensii private sau ocupaţionale.

Această propunere a fost cea mai populară în Marea Britanie (57%), unde legislaţia recentă a introdus un sistem automat de contribuţii la pensii ocupaţionale, dar a avut sprijin semnificativ şi în Germania (49%) şi Franţa (41%).

Ideea ca statul să ofere sprijin lucrătorilor vârstnici pentru a rămâne mai mult în câmpul muncii în loc de a se pensiona a fost relativ populară, cu susţinere de 57% în Polonia, 42% în Germania şi Franţa şi 27% în Italia.

Italienii s-au remarcat şi în privinţa măsurilor care cresc povara fiscală pentru cei mai bogaţi: 66% au susţinut majorarea taxelor pentru pensionarii cu venituri mari pentru a finanţa pensii mai bune pentru cei cu venituri mici, iar 52% au susţinut excluderea de la pensia de stat a pensionarilor cu venituri mari.

În toate cele şase ţări, mai mulţi respondenţi (28%–55%) au spus că responsabilitatea finanţării unor pensii de stat mai generoase pentru pensionarii cu venituri mici ar trebui să cadă pe pensionarii cu venituri peste medie, comparativ cu doar 15%–31% care spun că povara ar trebui să cadă pe generaţiile tinere.

În general, pensionarii şi populaţia activă au răspuns conform intereselor lor: cei pensionaţi s-au opus reducerii pensiilor, iar cei activi în muncă au respins creşterea taxelor sau a vârstei de pensionare care i-ar afecta.

