Live TV

Ce este armistițiu aeroportuar. Ucraina cere ajutorul Uniunii Europene pentru a convinge Rusia să se ajungă la un acord

Data publicării:
Kiev Region, Ukraine - January 5, 2012: Antonov Design Buseau An-225 Mriya is taxiing to runway for takeoff on sunset
Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, a propus Uniunii Europene să contribuie la ajungerea unui acord cu Rusia privind renunțarea reciprocă la atacurile asupra aeroporturilor. Potrivit Politico, Sibiga a prezentat această idee în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor UE de la Bruxelles.

El a remarcat că procesul diplomatic sub egida SUA a încetinit, iar Vladimir Putin nu dă semne că ar fi dispus să încheie un acord de pace cuprinzător, de aceea Kievului, potrivit ministrului, „probabil că îi este nevoie de un nou rol al Europei” în cadrul negocierilor. „Poate că vom încerca să ajungem la așa-numita «armistițiu aeroportuar»”, a declarat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, explicând că este vorba despre încetarea reciprocă a atacurilor asupra aeroporturilor.

În opinia lui Sibiga, Rusia ar putea fi interesată de o astfel de înțelegere, deoarece marile aeroporturi rusești se confruntă din ce în ce mai des cu întreruperea activității din cauza atacurilor cu drone. Partenerii europeni ar putea crea o platformă separată sau un grup special pentru a discuta acest format, a precizat ministrul, adăugând că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a discutat deja această idee cu unii lideri europeni. În același timp, Sibiga a subliniat că Ucraina nu propune Europei să înlocuiască SUA în negocieri. „Aceasta ar trebui să fie o direcție complementară — nu una care să înlocuiască sau să fie alternativă”, a spus șeful ministerului de externe.

Ucraina a închis oficial spațiul aerian pentru aviația civilă pe 24 februarie 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă. De atunci, zborurile regulate de pasageri nu mai sunt operate în țară. În Rusia, pe fondul atacurilor cu drone, aeroporturile își încetează periodic activitatea, ceea ce duce uneori la colapsul transporturilor.

Astfel, în 2025, conform datelor publicate de „Kommersant” pe baza calculelor „AlfaStrakhovanie”, peste 4,5 milioane de ruși s-au confruntat cu întârzieri ale zborurilor de trei ore sau mai mult. Principalul motiv — restricțiile de zbor din cauza amenințării dronelor. Doar în zilele de 5 și 6 iulie ale anului trecut, colapsul din activitatea aeroporturilor rusești, în timpul căruia au fost anulate câteva sute de zboruri și amânate aproximativ 2.000, ar fi putut costa companiile aeriene aproximativ 20 de miliarde de ruble, au declarat pentru „Kommersant” reprezentanții transportatorilor și experții.

În luna mai a acestui an, în aeroporturile din Moscova, în decurs de câteva zile, au fost întârziate sau anulate aproape 3.000 de zboruri din cauza atacurilor cu drone, iar pasagerii au fost nevoiți să petreacă zile întregi în terminale.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
5
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nuuk groenlanda
SUA poartă discuții secrete în vederea deschiderii unor noi baze în Groenlanda
pasaport ucraina
Ucraina include România pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie. Kievul adaugă 29 de state noi
Avionul ucrainean în luptă cu dronele rusești. Foto captură vidoe
Cum au reușit ucrainenii să doboare sute de drone rusești, cu un vechi An-28 modificat și echipat cu mitraliere și drone interceptoare
Zelenskyy visit
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat Andrii Iermak, ex-șef de cabinet al lui Zelenski
Alexander Lukașenko la exercițiile militare ruso-belaruse
Cât de pregătit e omul de încredere al lui Putin să invadeze Ucraina: Kievul rămâne vigilent în ce privește granița cu Belarus
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente”. Ce...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre un Executiv minoritar al PSD: PNL nu trebuie să...
profimedia-1086404085
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul...
Presedintele Romaniei il primeste pe premierul slovac Robert Fico la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026.
Nicușor Dan: Nu e vorba de o alegere între UE și SUA. Cu cât Europa...
Ultimele știri
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat despre pericolul ca România să aibă graniță directă cu Rusia și susținerea Ucrainei
HARTĂ Meteorologii au actualizat codurile de ploi, vijelii și vreme rece. E vizată aproape toată țara
Trump dezvăluie care este, în opinia sa, „echipa de vis” la viitoarele alegeri pentru Casa Albă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Luptă acerbă pentru salvarea de la retrogradare. Toate calculele înaintea ultimei etape din play-out-ul...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Un fost magistrat cere 100.000 de euro și rentă viageră de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat...
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Destinația de vacanță iubită de români a rămas fără turiști. Hotelurile și plajele sunt aproape pustii...
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
De la livrator de pizza la câștigător de Oscar. Rami Malek împlineşte 45 de ani. Ce a păstrat după „Bohemian...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...