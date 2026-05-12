Ce este armistițiu aeroportuar. Ucraina cere ajutorul Uniunii Europene pentru a convinge Rusia să se ajungă la un acord

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, a propus Uniunii Europene să contribuie la ajungerea unui acord cu Rusia privind renunțarea reciprocă la atacurile asupra aeroporturilor. Potrivit Politico, Sibiga a prezentat această idee în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor UE de la Bruxelles.

El a remarcat că procesul diplomatic sub egida SUA a încetinit, iar Vladimir Putin nu dă semne că ar fi dispus să încheie un acord de pace cuprinzător, de aceea Kievului, potrivit ministrului, „probabil că îi este nevoie de un nou rol al Europei” în cadrul negocierilor. „Poate că vom încerca să ajungem la așa-numita «armistițiu aeroportuar»”, a declarat șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, explicând că este vorba despre încetarea reciprocă a atacurilor asupra aeroporturilor.

În opinia lui Sibiga, Rusia ar putea fi interesată de o astfel de înțelegere, deoarece marile aeroporturi rusești se confruntă din ce în ce mai des cu întreruperea activității din cauza atacurilor cu drone. Partenerii europeni ar putea crea o platformă separată sau un grup special pentru a discuta acest format, a precizat ministrul, adăugând că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a discutat deja această idee cu unii lideri europeni. În același timp, Sibiga a subliniat că Ucraina nu propune Europei să înlocuiască SUA în negocieri. „Aceasta ar trebui să fie o direcție complementară — nu una care să înlocuiască sau să fie alternativă”, a spus șeful ministerului de externe.

Ucraina a închis oficial spațiul aerian pentru aviația civilă pe 24 februarie 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă. De atunci, zborurile regulate de pasageri nu mai sunt operate în țară. În Rusia, pe fondul atacurilor cu drone, aeroporturile își încetează periodic activitatea, ceea ce duce uneori la colapsul transporturilor.

Astfel, în 2025, conform datelor publicate de „Kommersant” pe baza calculelor „AlfaStrakhovanie”, peste 4,5 milioane de ruși s-au confruntat cu întârzieri ale zborurilor de trei ore sau mai mult. Principalul motiv — restricțiile de zbor din cauza amenințării dronelor. Doar în zilele de 5 și 6 iulie ale anului trecut, colapsul din activitatea aeroporturilor rusești, în timpul căruia au fost anulate câteva sute de zboruri și amânate aproximativ 2.000, ar fi putut costa companiile aeriene aproximativ 20 de miliarde de ruble, au declarat pentru „Kommersant” reprezentanții transportatorilor și experții.

În luna mai a acestui an, în aeroporturile din Moscova, în decurs de câteva zile, au fost întârziate sau anulate aproape 3.000 de zboruri din cauza atacurilor cu drone, iar pasagerii au fost nevoiți să petreacă zile întregi în terminale.

