Ce îi trebuie Europei ca să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare. Andrius Kubilius: „Să trezim uriaşul adormit”

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a afirmat marți, la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, că Europa are nevoie de o uniune a apărării pentru a-și putea asuma responsabilitatea pentru propria apărare, conform Agerpres.

„Responsabilitatea europeană pentru apărare cere un cadru instituţional pentru cooperarea noastră. O uniune europeană a apărării”, a afirmat Kubilius cu ocazia unei debateri privind consolidarea apărării europene.

„Cum construim o apărare europeană în acest mediu internaţional? Intensificaţi producţia de apărare, cu mare urgenţă, cu o energie fără precedent. Produceţi. Produceţi. Produceţi. Industria apărării trebuie să se ridice la înălţimea acestei provocări istorice”, a adăugat el.

El a explicat că o responsabilitate europeană în domeniul apărării nu înseamnă că Alianța Nord-Atlantică nu este la fel de necesară ca până acum, ci doar că această parte europeană trebuie consolidată făcând NATO mai puternică.

Comisarul european pentru Apărare a mai afirmat că înlocuirea unor contribuţii strategice ale SUA, precum informaţiile privind spaţiul şi realimentarea în zbor cu capabilităţi europene ar trebui să reprezinte o prioritate strategică pentru blocul comunitar.

Conform lui Kubilius, Europa a cunoscut un veritabil „big bang” în ceea ce priveşte investiţiile în apărare. „Statele membre vor cheltui 6,8 trilioane de euro pentru apărare până în 2035 dacă îşi îndeplinesc angajamentele pentru apărare asumate în cadrul NATO”.

„Această criză de securitate ne face de asemenea mai puternici. Din punct de vedere istoric, UE este un uriaş economic. În ceea ce priveşte partea de apărare, UE este tot un uriaş, dar un uriaş care doarme. În această lume de uriaşi, trebuie să fim şi noi un uriaş. Dragi prieteni, haideţi să trezim împreună uriaşul adormit european”, a mai spus Kubilius în discursul său.

Eurodeputatul Nicolas Pascual de la Parte, din grupul PPE, a susținut şi el că „avem nevoie de o uniune a apărării, care să-şi ia destinul în propriile mâini”.

Yannis Maniatis, din grupul S&D, a afirmat în intervenţia sa că strategia de apărare a SUA transmite mesaje pe care nu le putem ignora. (...) Nu ne putem bizui pe cineva care nu ne mai consideră un aliat”.

Totodată, a adăugat el, „solidaritatea între statele membre nu trebuie să rămână o dorinţă frumoasă, ci trebuie să fie ceva concret”.

Jordan Bardella, din grupul Patrioţi pentru Europa, a afirmat că „o armată europeană ar duce la o diluare totală a suveranităţii franceze într-un tot federal pe care poporul nostru îl respinge. Dacă revenim la suveranitate, ne luăm în mâini destinul”.

Nathalie Loiseau, din grupul Renew Europe, a subliniat că „nu putem conta decât pe noi înşine şi nu putem avea securitate decât dacă suntem uniţi”, afirmând că UE trebuie să se descurce fără Ungaria lui Viktor Orban, fără Slovacia sau Cehia.

Editor : A.M.G.