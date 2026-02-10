Live TV

Ce îi trebuie Europei ca să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare. Andrius Kubilius: „Să trezim uriaşul adormit”

Data publicării:
The,Shadow,Of,A,Soldier,On,The,Background,Of,The
Uniunea Europeană și strategia de apărare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a afirmat marți, la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, că Europa are nevoie de o uniune a apărării pentru a-și putea asuma responsabilitatea pentru propria apărare, conform Agerpres.

„Responsabilitatea europeană pentru apărare cere un cadru instituţional pentru cooperarea noastră. O uniune europeană a apărării”, a afirmat Kubilius cu ocazia unei debateri privind consolidarea apărării europene.

„Cum construim o apărare europeană în acest mediu internaţional? Intensificaţi producţia de apărare, cu mare urgenţă, cu o energie fără precedent. Produceţi. Produceţi. Produceţi. Industria apărării trebuie să se ridice la înălţimea acestei provocări istorice”, a adăugat el.

El a explicat că o responsabilitate europeană în domeniul apărării nu înseamnă că Alianța Nord-Atlantică nu este la fel de necesară ca până acum, ci doar că această parte europeană trebuie consolidată făcând NATO mai puternică.

Comisarul european pentru Apărare a mai afirmat că înlocuirea unor contribuţii strategice ale SUA, precum informaţiile privind spaţiul şi realimentarea în zbor cu capabilităţi europene ar trebui să reprezinte o prioritate strategică pentru blocul comunitar.

Conform lui Kubilius, Europa a cunoscut un veritabil „big bang” în ceea ce priveşte investiţiile în apărare. „Statele membre vor cheltui 6,8 trilioane de euro pentru apărare până în 2035 dacă îşi îndeplinesc angajamentele pentru apărare asumate în cadrul NATO”.

„Această criză de securitate ne face de asemenea mai puternici. Din punct de vedere istoric, UE este un uriaş economic. În ceea ce priveşte partea de apărare, UE este tot un uriaş, dar un uriaş care doarme. În această lume de uriaşi, trebuie să fim şi noi un uriaş. Dragi prieteni, haideţi să trezim împreună uriaşul adormit european”, a mai spus Kubilius în discursul său.

Eurodeputatul Nicolas Pascual de la Parte, din grupul PPE, a susținut şi el că „avem nevoie de o uniune a apărării, care să-şi ia destinul în propriile mâini”.

Yannis Maniatis, din grupul S&D, a afirmat în intervenţia sa că strategia de apărare a SUA transmite mesaje pe care nu le putem ignora. (...) Nu ne putem bizui pe cineva care nu ne mai consideră un aliat”.

Totodată, a adăugat el, „solidaritatea între statele membre nu trebuie să rămână o dorinţă frumoasă, ci trebuie să fie ceva concret”.

Jordan Bardella, din grupul Patrioţi pentru Europa, a afirmat că „o armată europeană ar duce la o diluare totală a suveranităţii franceze într-un tot federal pe care poporul nostru îl respinge. Dacă revenim la suveranitate, ne luăm în mâini destinul”.

Nathalie Loiseau, din grupul Renew Europe, a subliniat că „nu putem conta decât pe noi înşine şi nu putem avea securitate decât dacă suntem uniţi”, afirmând că UE trebuie să se descurce fără Ungaria lui Viktor Orban, fără Slovacia sau Cehia. 

Citește și:

Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție

UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari exercitiu
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune
armata rusia
Avertisment din Flancul Estic al NATO: Rusia plănuiește o consolidare militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa
Avioane NATO
SUA vor ceda două posturi de comandă NATO europenilor, parte a schimbării echilibrului alianței. Posturi primite la schimb de americani
NDQwJmhhc2g9ZmZiMTFjNmU1YTQ2MDZmMTA3YmRiYzMwZDI4MDZiNzA=.thumb (1)
Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina, avertizează raportul Conferinței de la Munchen
groenlanda santinela artica nato
NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”. Alianța vrea să-și întărească prezența în Nord
Recomandările redacţiei
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan...
judecatori ccr
Încă un blocaj în fața diminuării pensiilor magistraților. Surse: Un...
INSTANT_ACOR_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele ACoR, către Ilie Bolojan: „Folosiţi cuvântul pachet...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan: „Reducerile de personal nu sunt făcute cu barda”...
Ultimele știri
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță: propunerile făcute de primarul PSD deja există în lege și se aplică
Copiii români, tot mai expuși la pericole pe rețelele sociale. Cifre alarmante privind siguranța online a minorilor (sondaj)
Taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE intră la prima raportare. Până când pot declara firmele de curierat livrările din ianuarie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
Ianuarie Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât?
Digi FM
De ce nu a luat Bad Bunny niciun ban pentru spectacolul din pauza Super Bowl 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Moment nostalgic la Super Bowl 2026. Justin Bieber și Ludacris s-au îmbrățișat pe scenă, la 16 ani de la...