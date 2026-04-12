Premierul Viktor Orban a transmis mai multe mesaje ferme în ziua alegerilor din Ungaria, afirmând că a intrat în cursă pentru victorie și că ar respecta regulile democratice în cazul unei înfrângeri. Declarațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor prezenți la secția de vot, potrivit agenției Magyar Tavirati Iroda (MTI).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat despre așteptările sale în ziua scrutinului, liderul partidului Fidesz a răspuns direct: „Am venit să câștig”, subliniind că obiectivul principal al campaniei sale rămâne menținerea guvernării.

În cadrul discuțiilor cu presa, Orban a evitat să transmită un mesaj direct contracandidatului său, Peter Magyar. Întrebat ce i-ar spune acestuia în dimineața alegerilor, premierul a răspuns: „Păi, tocmai le-am spus alegătorilor”, fără a intra într-un schimb de replici directe.

Totodată, el a respins ideea că ar subestima opoziția, afirmând: „Noi nu subestimăm pe nimeni”, într-un context electoral considerat de presa maghiară drept unul dintre cele mai tensionate din ultimii ani.

Întrebat ce tip de înfrângere ar trebui să sufere pentru a demisiona din fruntea partidului, funcție pe care o deține de peste două decenii, Orban a răspuns succint: „Una gravă”.

În același context, premierul a răspuns curiozității jurnaliștilor dacă l-ar felicita pe liderul opoziției în cazul unei victorii electorale: „Da, respect întotdeauna normele civilizației”, sugerând că ar recunoaște rezultatul votului.

Referitor la strategia electorală, Orban a afirmat că nu ar schimba nimic semnificativ în campanie, considerând că partidul său a acționat în condiții dificile în ultimii ani. El a menționat că unele obiective ar fi putut fi atinse mai rapid dacă situația internațională ar fi fost mai favorabilă.

Întrebat dacă regretă ceva din ultimii 16 ani de guvernare, premierul a răspuns: „Mulțumesc foarte mult, sunt bine.”

Oficialul a fost chestionat și despre relațiile internaționale, inclusiv despre legătura sa cu liderii globali. El a afirmat că politica Ungariei este orientată spre cooperare.

„Ungaria se străduiește să aibă relații prietenoase cu liderii tuturor statelor importante și, din fericire, avem mulți prieteni în lume”, a precizat Viktor Orban.

De asemenea, a fost întrebat dacă, în locul lui Zelenski, ar ceda teritorii Rusiei, la care a răspuns: „Din fericire, nu sunt Zelenski.”

Editor : C.A.