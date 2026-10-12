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Ce loc ocupă Europa printre prioritățile strategice ale SUA. Ambasadorul Matthew Whitaker: „Vă cerem doar să faceți un pas înainte”

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NATO Summit 2026 In Ankara
Matthew Whitaker. Foto: Profimedia
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NATO trebuie să-și modernizeze infrastructura militară pentru a putea deplasa forțele și echipamentele din Europa de Vest în Europa de Est, „unde ne-am aștepta să aibă loc orice conflict viitor”, a declarat luni ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, relatează Politico.

În cadrul unei mese rotunde organizate la Forumul de Securitate de la Varșovia, declarațiile lui Whitaker au venit într-un moment în care Washingtonul își revizuiește prezența militară pe continent — ambasadorul afirmând că Europa ocupă locul al patrulea printre prioritățile strategice ale Washingtonului, după securitatea internă, emisfera vestică și Pacific.

El a menționat bazele militare învechite, lanțurile de aprovizionare cu combustibil și acordurile care reglementează staționarea trupelor americane în Europa ca fiind domenii care necesită atenție în cadrul procesului de revizuire a poziționării forțelor și a bazelor militare americane, aflat în desfășurare.

El a subliniat importanța mobilității militare și a „deplasării resurselor de la vest la est”, făcând referire la discuțiile purtate cu comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius. Oficialii europeni avertizează că Rusia ar putea fi pregătită să atace o țară membră a NATO până la sfârșitul acestui deceniu.

Whitaker nu a anunțat nicio decizie privind relocarea sau retragerea forțelor americane. Cu toate acestea, el a precizat că Washingtonul își reevaluează angajamentele globale pentru a evita dispersarea excesivă a resurselor sale militare.

„Superputerile și marile puteri mondiale s-au confruntat, în general, cu dificultăți atunci când și-au extins prea mult influența”, a afirmat Whitaker, adăugând că președintele SUA, Donald Trump, dorește ca aliații să devină „capabili și independenți”.

„Statele Unite nu fac un pas înapoi. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”, a spus el.

Whitaker a criticat, de asemenea, țările care nu își respectă angajamentele privind cheltuielile de apărare. El a afirmat că a transmis recent un „mesaj foarte ferm” liderilor politici din Cehia. Cheltuielile țării în domeniul apărării pentru acest an se ridică la aproximativ 1,8% din PIB, fiind sub pragul actual de 2% stabilit de NATO.

Guvernele europene trebuie să continue să-și consolideze forțele armate, a susținut el, avertizând că acest continent încă nu dispune de multe dintre capacitățile necesare pentru a se apăra.

Kubilius, pe de altă parte, a subliniat necesitatea reducerii dependenței militare a Europei față de Washington, evidențiind eforturile UE de a-și dezvolta propriile sisteme de apărare împotriva dronelor, precum și capacitățile de comunicații prin satelit și de supraveghere.

Consilierul prezidențial polonez Marcin Przydacz, care a participat și el la reuniune, a îndemnat aliații din Europa de Vest să accelereze creșterea cheltuielilor pentru apărare, subliniind totodată că NATO, și nu UE, trebuie să rămână responsabilă pentru apărarea colectivă a Europei.

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Editor : A.M.G.

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