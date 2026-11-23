Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, 23 noiembrie, cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, care vizează instituțiile financiare și platformele de criptomonede.

Prezentând noile măsuri, Ursula von der Leyen a precizat: „Scopul este acela de a menține presiunea asupra Rusiei pentru ca aceasta să pună capăt războiului de agresiune din Ucraina, iar noi vom continua să propunem noi sancțiuni până când Rusia va da dovadă de o intenție sinceră de a instaura o pace durabilă în Ucraina.

Prin acest pachet de măsuri, intensificăm presiunea în trei moduri: Luptăm mai intens împotriva modalității prin care Rusia își finanțează războiul, vizând băncile și platformele de criptomonede ale acesteia. Continuăm să izolăm Rusia. Închidem ușa participării sale la evenimentele sportive și culturale europene. Înăsprim regulile privind vizele, evenimentele sportive și culturale. Înăsprim regulile privind vizele și intensificăm eforturile de aplicare a legii”.

În ceea ce privește serviciile financiare, noile măsuri „extind interdicția privind tranzacțiile la aproximativ 60 de bănci rusești”, care vor fi excluse din sistemul SWIFT.

„Și luăm măsuri severe împotriva rețelelor de criptomonede și de plăți. Ne vom concentra asupra Rusiei, dar vom include și țările terțe care ajută Rusia să eludeze sancțiunile noastre. Acesta este unul dintre obiectivele principale ale noului nostru pachet de măsuri și un domeniu important în care dorim să ne coordonăm eforturile cu partenerii internaționali, iar acesta este motivul pentru care am înființat, de asemenea, un grup de lucru dedicat sancțiunilor în domeniul criptomonedelor, pentru a sprijini această activitate”, a spus președinta Comisiei Europene, conform The Guardian.

Totodată, UE „extinde interdicția privind serviciile energetice, astfel încât nicio companie europeană să nu poată ajuta Rusia să construiască, să exploateze sau să repare infrastructurile sale energetice și, în special, rafinăriile sale”, a declarat von der Leyen.

„Pentru prima dată, această interdicție se aplică și serviciilor de furnizare a energiei electrice destinate flotei fantomă rusești. Adăugăm pe listă peste 70 de nave suplimentare și propunem interzicerea tuturor navelor-cisternă care se află, pe scurt, în Rusia”.

Von der Leyen a spus că UE va „propune, de asemenea, o interdicție de acordare a vizelor pentru foștii combatanți ruși”: „Am observat recent o intensificare a activităților cinetice neconvenționale desfășurate de agenții ruși în Europa. Iar această interdicție face parte din răspunsul nostru. Foștii combatanți ruși reprezintă un risc pentru securitatea Europei. Nu li se poate permite să circule liber pe teritoriul țărilor noastre. Prin urmare, intrarea în Uniunea Europeană le va fi interzisă”.

Totodată, aceasta a spus, de asemenea, că UE va „interzice europenilor să ocupe în continuare funcții în organele de conducere ale companiilor din Rusia”: „Nu putem continua ca și până acum în relațiile noastre economice cu Rusia”.

UE va introduce, de asemenea, „interdicții privind participarea echipelor și a sportivilor ruși care concurează sub steagul Rusiei”, a mai adăugat von der Leyen.

„Propunem interzicerea afișării simbolurilor oficiale rusești. De asemenea, vom restricționa fluxurile financiare provenite de la sponsori ruși către asociațiile sportive și culturale cu sediul în Europa și vom introduce restricții privind ocuparea de funcții de către cetățeni ruși în cadrul organismelor de conducere ale federațiilor sportive cu sediul în Europa”.

Comunicatul de presă al UE menționează că interdicția impusă sportivilor ruși înseamnă că „statele membre ar trebui, în special, să ia în considerare refuzarea vizelor Schengen pentru sportivii ruși care participă la evenimente sportive în cadrul cărora sunt utilizate simboluri naționale rusești, precum steagul, imnul sau uniformele”.

„Liniile directoare solicită, de asemenea, acordarea unei atenții speciale artiștilor individuali care participă la evenimente culturale, care sunt sponsorizați de autoritățile ruse și care își pot folosi vizibilitatea în favoarea războiului de agresiune al Rusiei”.

Rezumând anunțul, Ursula von der Leyen a declarat: „Poziția noastră este clară. Oferim Ucrainei puterea necesară pentru a asigura pacea. Iar Rusiei, toate motivele pentru a o alege”.

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Editor : A.M.G.