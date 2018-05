Ce melodie neconvențională au ales prinţul Harry şi Meghan Markle pentru primul lor dans de la nuntă

Prinţul Harry şi logodnica lui, Meghan Markle, ar fi ales melodia „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” a cântăreţei Whitney Houston pentru primul lor dans la petrecerea care va urma cununiei lor, ce va avea loc pe 19 mai, scrie The Mirror.

Foto: Guliver/GettyImages

Această alegere neconvenţională, notează The Sun, face parte dintr-un playlist „distractiv şi ritmat”.

De asemenea, la petrecere ar urma să cânte Elton John, care a anulat două concerte din Las Vegas pentru a participa la evenimentul de la Castelul Windsor. Potrivit unor surse, un pian mare va fi instalat pentru ca Elton John să cânte în timpul recepţiei.

Acest detaliu vine după ce familia regală a confirmat că Meghan Markle va fi condusă spre altar de tatăl ei.

Un purtător de cuvânt a spus că ziua nunţii prinţului Harry va celebra, de asemenea, amintirea prinţesei Diana, fraţii ei fiind invitaţi la eveniment.

Meghan Markle nu va avea o domnişoară de onoare, ci doar copii care o vor însoţi în ziua nunţii. Numele acestora vor fi anunţate cu câteva zile înainte de nuntă.

Este posibil ca Prinţul Filip, care se recuperează după o intervenţie chirurgicală recentă de înlocuire de şold, să nu poată participa la eveniment.

Meghan Markle, în vârstă de 36 de ani, şi prinţul Harry, în vârstă de 33 de ani, se vor căsători pe 19 mai, la Capela St. George, pe domeniul Castelului Windsor.

Sursa: News.ro