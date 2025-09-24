CE: Mesajele Ursulei von der Leyen se șterg automat, „altfel, telefonul ar lua foc”. Explicații după dispariția unui SMS de la Macron

Comisia Europeană a fost nevoită să dea explicații după ce s-a aflat că mesajele Ursulei von der Leyen se șterg automat de pe telefonul său mobil. Detaliile au venit în urma unei controverse generate de dispariția unui SMS trimis de Emmanuel Macron, prin care cerea blocarea acordului UE-Mercosur.

Mesajele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se șterg automat de pe telefonul său mobil, a confirmat miercuri instituția, explicând că este o măsură „pentru spațiu” și pentru a reduce riscul de scurgeri de informații, scrie Politico.

„Mesajele \[președintei Comisiei] sunt șterse automat după o vreme, doar din motive de spațiu. Altfel, telefonul ar lua foc”, a spus purtătorul de cuvânt Olof Gill, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

Explicația vine după dezvăluirea unui SMS trimis în 2024 de președintele Franței, Emmanuel Macron, care îi cerea Ursulei von der Leyen să blocheze acordul comercial UE-Mercosur. Mesajul nu mai există, iar Ombudsmanul european a deschis o anchetă în acest caz.

Comisia susține că von der Leyen respectă regulile interne privind folosirea aplicației Signal, care recomandă activarea funcției de mesaje temporare. „Pe de o parte, reduce riscul de scurgeri și breșe de securitate, iar pe de altă parte ține de spațiul de pe telefon — o utilizare eficientă a dispozitivului”, a declarat purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari.

Utilizarea mesajelor care dispar este recomandată într-un ghid al Comisiei Europene din 2022, intitulat „Checklist to Make Your Signal Safer”. Documentul conține reguli interne pentru folosirea în siguranță a aplicației de mesagerie criptată Signal, pe care o utilizează și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Potrivit Comisiei, SMS-urile trebuie arhivate doar dacă există un impact administrativ sau juridic, ceea ce nu s-ar fi aplicat în cazul mesajului lui Macron. Decizia a fost luată de von der Leyen împreună cu șeful său de cabinet, Bjoern Seibert.

Nu este pentru prima dată când obiceiurile digitale ale Ursulei von der Leyen ridică semne de întrebare. Schimburile sale de mesaje cu CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, privind contractele pentru vaccinuri anti-Covid, nu au fost niciodată arhivate, episod care a declanșat o altă anchetă a Ombudsmanului, supranumită „Pfizergate”.

