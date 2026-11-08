Live TV

Ce naţionalități au cetăţenii străini răniţi în atacul din Cracovia

Data publicării:
Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia, 7 noiembrie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Atac într-o piață publică

Cei cinci cetăţeni străini răniţi în atacul comis sâmbătă la Cracovia de un tânăr polonez, prezentat de autorităţi ca „fascinat” de ideile extremei drepte, sunt de naţionalitate britanică, portugheză, rusă, germană şi austriacă, a declarat poliţia duminică pentru agenţia de presă poloneză PAP, citată de AFP și Agerpres.

Zece cetăţeni polonezi au fost de asemenea răniţi, între care doi poliţişti în timpul acestui atac care a avut loc în fost capitală poloneză, cunoscută destinaţie turistică din Polonia.

Starea de sănătate a celor 15 persoane spitalizate pentru răni prin împuşcare s-a ameliorat uşor în cursul nopţii, dar nu toate sunt în afara pericolului, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliţiei citate de media poloneze.

Şase persoane au fost ucise, între care un cetăţean britanic.

Atacatorul a fost rănit grav de poliţie. Operat, el se afla duminică dimineaţa în stare critică, a indicat aceeaşi purtătoare de cuvânt.

Anchetatorii, convinşi că el a acţionat singur, se străduiesc să stabilească motivaţiile şi profilul său psihologic.

Identificat în presă prin prenume şi iniţiala numelui - Mihal O., născut în 2002 - locuia împreună cu părinţii săi şi sora sa într-un apartament din Ostrowiec Swietokrzyski, un orăşel situat la două ore de drum cu maşina de Cracovia.

Corpurile lor au fost găsite la domiciliul lor.

„Am descoperit corpurile a trei persoane într-un apartament din centrul Ostrowiec Swietokrzyski: un bărbat de 53 de ani şi două femei de 52 şi 21 de ani. Acestea erau părinţii şi sora” atacatorului, a indicat poliţia într-un comunicat duminică.

„Corpurile lor purtau răni de gloanţe”, potrivit aceleiaşi surse. Au fost confiscate şapte arme de foc.

Atac într-o piață publică

Atacatorul a năvălit la bordul unei maşini la marginea pieţei centrale din Cracovia, foarte frecventată de turişti străini şi a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, turişti, şoferi de taxi şi vizitii ale unor trăsuri emblematice ale oraşului.

Poliţia a intervenit în câteva minute. O cursă contra cronometru de urmărire s-a angajat între autorul faptelor, aflat la volanul unui Subaru negru, şi un echipaj al poliţiei locale.

La o intersecţie, bărbatul a lovit o maşină care staţiona. În ţinută militară, mascat, cu cască, cu o vestă tactică, el a ieşit din maşină şi a angajat un schimb de focuri cu doi poliţişti. Era înarmat cu o puşcă semiautomată AR-15.

Cei doi agenţi au fost atinşi de gloanţe, dar unul dintre ei, în pofida rănilor, a reuşit să-l neutralizeze. Imagini cu acest schimb de focuri au făcut înconjurul reţelelor de socializare.

Potrivit anchetatorilor, citaţi de presa poloneză, Michal O. nu avea antecedente judiciare. El era membru, împreună cu tatăl său, al unui club de tir.

Ministrul de interne a avansat sâmbătă seara ipoteza unui bărbat sensibil la idei „ultranaţionaliste”. „Totul arată că el era fascinat de ideologii de extremă dreaptă”, a afirmat Marcin Kierwinski.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
1
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
2
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
3
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin...
Shooting on the Main Square in Krakow
4
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
Ce înseamnă cifrele menționate pe ouă. Foto Getty Images
5
Ce înseamnă cifrele de pe ouă. Diferența dintre codurile 0, 1, 2 și 3 și ce să verifici...
Lovitură de proporții! Donald Trump a primit răspunsul, după ce a spus: ”Dana, te rog, acceptă oferta”
Digi Sport
Lovitură de proporții! Donald Trump a primit răspunsul, după ce a spus: ”Dana, te rog, acceptă oferta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Cine sunt victimele sale
Ancheta continuă, centrul vechi este în continuare închis în Cracovia. Foto Profimedia
Doi renumiți chirurgi se aflau la un restaurant în apropierea zonei atacului din Cracovia. Au fost salvatorii poliștilor răniți
Security services outside the home of the Krakow attacker in Ostrowiec Swietokrzyski.
Mama, tatăl și sora presupusului autor al atacului de Cracovia, au fost găsiți morți în locuința din Ostrowiec Swietokrzyski
Shooting on the Main Square in Krakow
Ce s-a descoperit în casa suspectului atacului din Cracovia. Donald Tusk: „Asta arată imaginea surprinsă de dronă”
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mesajul lui Nicușor Dan, după atacul din Cracovia: „România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul său”
Recomandările redacţiei
elcen-facebook
ELCEN anunță că introduce suplimentar 1.860.000 litri de apă...
În timp ce încerca să scape, șoferul a accidentat un polițist FOTO Captură
Cursă cu forțele de ordine în trafic după ce un șofer a accidentat un...
alegeri locale stampila vot
Referendum într-o comună din Sibiu pentru un proiect de exploatare...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus.
Ce pretext a găsit Maria Zaharova pentru a exclude Europa de la masa...
Ultimele știri
Posibilă implicare a Rusiei în căderea guvernului austriac al lui Sebastian Kurz. Mesajele secrete ale fostului director Wirecard
Clădiri afectate în Riad după ce Arabia Saudită a transmis că a interceptat două rachete balistice ale rebelilor
Cel puțin 22 de răniți în Japonia după ce un cutremur a zguduit țara. Vitrinele a zeci de magazine au fost distruse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă radical viața pentru 3 zodii până la final de noiembrie. Norocul le surâde după o perioadă plină...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Titular de la FCSB intrat pe „lista neagră” a lui Reghecampf: „Nu sunt mulțumiți de el!”
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Bulgarul care a ruinat-o pe U Craiova și-a găsit de lucru! Face echipă cu un fost fotbalist de la FCSB
Adevărul
„Nebunii” sultanului, călăreții care au băgat în sperieți Europa. Povestea adevărată a războinicilor în...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în Cracovia. Ce au descoperit polițiștii despre bărbatul care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în...
Pro FM
Bonnie Tyler, o iubire de-o viață cu Robert Sullivan. Viața neconvențională pe care artista a construit-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a...
Newsweek
21 de documente trebuie depuse pentru a ieși la pensie limită de vârstă. Lipsește unul, dosarul e respins
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
Momentul când o șopârla scapă din gura unui șarpe. Imaginile cu lupta celor două reptile sunt virale
Film Now
Trăia într-o dubă și era ospătar, dar o întâmplare a schimbat totul pentru Chris Pratt. Azi e ginerele lui...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...