Ce naţionalități au cetăţenii străini răniţi în atacul din Cracovia

Cei cinci cetăţeni străini răniţi în atacul comis sâmbătă la Cracovia de un tânăr polonez, prezentat de autorităţi ca „fascinat” de ideile extremei drepte, sunt de naţionalitate britanică, portugheză, rusă, germană şi austriacă, a declarat poliţia duminică pentru agenţia de presă poloneză PAP, citată de AFP și Agerpres.

Zece cetăţeni polonezi au fost de asemenea răniţi, între care doi poliţişti în timpul acestui atac care a avut loc în fost capitală poloneză, cunoscută destinaţie turistică din Polonia.

Starea de sănătate a celor 15 persoane spitalizate pentru răni prin împuşcare s-a ameliorat uşor în cursul nopţii, dar nu toate sunt în afara pericolului, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliţiei citate de media poloneze.

Şase persoane au fost ucise, între care un cetăţean britanic.

Atacatorul a fost rănit grav de poliţie. Operat, el se afla duminică dimineaţa în stare critică, a indicat aceeaşi purtătoare de cuvânt.

Anchetatorii, convinşi că el a acţionat singur, se străduiesc să stabilească motivaţiile şi profilul său psihologic.

Identificat în presă prin prenume şi iniţiala numelui - Mihal O., născut în 2002 - locuia împreună cu părinţii săi şi sora sa într-un apartament din Ostrowiec Swietokrzyski, un orăşel situat la două ore de drum cu maşina de Cracovia.

Corpurile lor au fost găsite la domiciliul lor.

„Am descoperit corpurile a trei persoane într-un apartament din centrul Ostrowiec Swietokrzyski: un bărbat de 53 de ani şi două femei de 52 şi 21 de ani. Acestea erau părinţii şi sora” atacatorului, a indicat poliţia într-un comunicat duminică.

„Corpurile lor purtau răni de gloanţe”, potrivit aceleiaşi surse. Au fost confiscate şapte arme de foc.

Atac într-o piață publică

Atacatorul a năvălit la bordul unei maşini la marginea pieţei centrale din Cracovia, foarte frecventată de turişti străini şi a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, turişti, şoferi de taxi şi vizitii ale unor trăsuri emblematice ale oraşului.

Poliţia a intervenit în câteva minute. O cursă contra cronometru de urmărire s-a angajat între autorul faptelor, aflat la volanul unui Subaru negru, şi un echipaj al poliţiei locale.

La o intersecţie, bărbatul a lovit o maşină care staţiona. În ţinută militară, mascat, cu cască, cu o vestă tactică, el a ieşit din maşină şi a angajat un schimb de focuri cu doi poliţişti. Era înarmat cu o puşcă semiautomată AR-15.

Cei doi agenţi au fost atinşi de gloanţe, dar unul dintre ei, în pofida rănilor, a reuşit să-l neutralizeze. Imagini cu acest schimb de focuri au făcut înconjurul reţelelor de socializare.

Potrivit anchetatorilor, citaţi de presa poloneză, Michal O. nu avea antecedente judiciare. El era membru, împreună cu tatăl său, al unui club de tir.

Ministrul de interne a avansat sâmbătă seara ipoteza unui bărbat sensibil la idei „ultranaţionaliste”. „Totul arată că el era fascinat de ideologii de extremă dreaptă”, a afirmat Marcin Kierwinski.

Editor : B.P.