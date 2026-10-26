Ce nu ți se spune despre piloți: Un sfert zboară extenuați, iar majoritatea au adormit la manșă

Un sondaj care stârnește îngrijorare privind siguranța zborurilor. Trei din patru piloți europeni au ațipit la manșă. Mai mult, aproape un sfert dintre piloții companiilor aeriene europene zboară chiar și atunci când sunt prea obosiți.

Datele sondajului arată că trei din patru piloți au ațipit cel puțin o dată la manșă pe parcursul unei luni. De asemenea, aproape 40% dintre comandanți nu s-au odihnit suficient.

Sondajul mai arată că 24% dintre piloți au recunoscut că de obicei continuă să zboare, în loc să se declare inapți din cauza oboselii, în timp ce alți 16,8% au declarat că în schimb se declară bolnavi, potrivit unui sondaj publicat de Asociația Europeană a Piloților de Cabină.

Sondajul a fost realizat în luna august a acestui an.

Citește și

Filmarea unei femei a devenit virală după ce a explicat de ce a preferat să doarmă peste noapte la aeroport: „Am planificat asta”



Au participat 7200 de comandanți și copiloți din 32 de țări.

Oboseala acumulată din cauza zborurilor lungi, a programului haotic și a schimbărilor de fus orar reprezintă un risc major de siguranță. Conform specialiștilor, extenuarea încetinește reacțiile piloților, le scade vigilența și le afectează grav capacitatea de decizie în momentele critice.

Deși companiile aeriene sunt obligate să dispună de sisteme pentru gestionarea oboselii echipajului, piloții semnalează că sunt supuși unor presiuni de către angajatori și că se tem de sancțiuni.

Editor : Sebastian Eduard