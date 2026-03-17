Ce opțiuni are Ucraina dacă Ungaria continuă să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro

Blocarea de către Ungaria a împrumutului de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene pune Kievul în faţa unei incertitudini financiare majore, în timp ce autorităţile ucrainene şi partenerii occidentali caută soluţii pentru a acoperi nevoile bugetare şi militare ale ţării în următorii doi ani.

Ucraina nu are prea multe opțiuni pentru a înlocui un pachet financiar crucial din partea Uniunii Europene, pe care Ungaria continuă să îl blocheze, relatează Kyiv Independent.

Împrumutul, convenit în unanimitate de țările UE la un summit din decembrie, ar urma să ofere Ucrainei 90 de miliarde de euro (în perioada 2026-2027, acoperind aproximativ două treimi din nevoile financiare și militare ale țării. Însă premierul ungar Viktor Orbán a revenit ulterior asupra poziției sale, din cauza unei dispute legate de tranzitul petrolului rusesc prin Ucraina.

Un transfer recent de 1,5 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional și ajutorul din partea Japoniei, care a devansat peste 1 miliard de dolari din fonduri programate inițial pentru mai târziu în cursul anului, vor menține finanțele Kievului pe linia de plutire până la sfârșitul primăverii, potrivit unor oficiali ucraineni familiarizați cu situația financiară a țării.

Însă un oficial ucrainean de rang înalt, care a vorbit cu Kyiv Independent sub protecția anonimatului, a declarat că nu există „o opțiune alternativă fiabilă” după primăvară, dacă fondurile europene nu vor începe să fie deblocate, adăugând că măsuri interne precum contractarea de noi datorii ar fi costisitoare.

Datoria internă, o resursă limitată pentru Ucraina

Oleksandra Myronenko, economist la think tank-ul ucrainean Center for Economic Strategy, a declarat că datoria internă este „o resursă foarte limitată”.

„Avem o capacitate redusă de a contracta mai multă datorie internă. Anul acesta, de fapt, am planificat să rambursăm mai mult decât să ne împrumutăm pe piața internă. Singura resursă pe care ne bazăm este cea de 30 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene”, a spus ea, referindu-se la componenta împrumutului UE destinată nevoilor bugetare.

În plus, aproximativ 6 miliarde de dolari din finanțarea Băncii Mondiale și din programul Ukraine Facility, un mecanism de finanțare al UE, ar putea fi întârziate, în contextul în care parlamentul ucrainean întâmpină dificultăți în adoptarea reformelor necesare pentru deblocarea fondurilor, pe fondul unei crize parlamentare.

Oficialii ucraineni care au vorbit cu Kyiv Independent au declarat că prioritatea rămâne obținerea fondurilor europene. Un oficial a precizat că Bruxelles și Kiev se întâlnesc de două ori pe săptămână pentru a pregăti sosirea banilor în aprilie.

UE încearcă să deblocheze împrumutul pentru Ucraina

„Împreună cu colegii din UE, Ministerul Finanțelor lucrează activ pentru a asigura aceste fonduri. Ucraina are asigurări din partea partenerilor europeni că prima tranșă va fi disponibilă în trimestrul al doilea al anului 2026”, a transmis Ministerul Finanțelor de la Kiev.

Publicația Politico a relatat că un consorțiu de țări nordice și baltice ar putea oferi sprijin bilateral Ucrainei pentru a menține finanțele țării pe linia de plutire până la sosirea împrumutului de 90 de miliarde de euro.

Totuși, Kyiv Independent a aflat că în interiorul UE există îngrijorări că planificarea unor alternative la acest împrumut ar însemna acceptarea și normalizarea „șantajului” Ungariei.

Ministerul de Externe al Estoniei a declarat, de asemenea, că nu are cunoștință de soluții alternative și că accentul ar trebui pus pe avansarea împrumutului de 90 de miliarde de euro.

Citește și Cum îl va ocoli UE pe Viktor Orban pentru a aloca Ucrainei zeci de miliarde de euro vitale pentru economia Kievului

Liderii europeni se vor reuni la Bruxelles pe 19–20 martie, unde este probabil să încerce să convingă Ungaria și Slovacia care a amenințat, de asemenea, că ar putea reveni asupra acordului din decembrie, să aprobe împrumutul.

Finanțele Ucrainei depind de sprijinul extern

Sprijinul extern este esențial pentru Ucraina. De la începutul invaziei la scară largă, țara a depins de injecții masive de capital străin pentru nevoile financiare și militare.

Statele Unite au fost un donator important pentru Ucraina în timpul fostului președinte Joe Biden, însă ajutorul s-a redus aproape complet sub a doua administrație Donald Trump. Kievul se bazează acum în principal pe UE, dar și pe sprijinul altor parteneri importanți precum Japonia, Marea Britanie, Canada și Norvegia. Potrivit Ministerului ucrainean al Finanțelor, țara a primit 5,3 miliarde de dolari din ianuarie 2026.

Ungaria a blocat inițial împrumutul din cauza unei dispute legate de conducta de petrol Drujba, care transportă petrol din Rusia prin Ucraina. Orbán, aflat în scădere în sondaje înaintea alegerilor din 12 aprilie, a transformat opoziția față de Ucraina și UE într-un element central al strategiei sale de campanie. El a declarat că nu va debloca împrumutul până când petrolul nu va începe din nou să curgă prin conducta Drujba, despre care Ucraina spune că a fost avariată într-un atac aerian rusesc la sfârșitul lunii ianuarie.

„Sprijinul partenerilor internaționali rămâne un element important al rezilienței financiare a Ucrainei în 2026”, a transmis Ministerul ucrainean al Finanțelor. „În acest context, decizia Uniunii Europene privind pachetul de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027 este extrem de importantă. Ea oferă Ucrainei încredere în lichiditatea bugetară, în special în acest an.”

Citește și Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE pentru Ucraina: „Nu este acceptabil”

