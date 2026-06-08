Ce paradă pregătește Franța de ziua sa națională, 14 iulie: „Europa nu este singură”. Ucraina va fi omagiată

Parada militară de pe 14 iulie de pe Champs Elysées va fi „mai masivă”, va avea drept temă „trezirea strategică a Europei” şi va încerca să arate că Franţa este „hotărâtă” şi „nu este singură”, a anunţat luni guvernatorul militar al Parisului, relatează AFP.

„Vom avea o defilare mai masivă, mai puternică, mai modernă”, a declarat generalul Loic Mizon în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.

Parada va mobiliza aproape 8.500 de participanţi, dintre care 6.500 defilează pe jos. Aproape 300 de vehicule, între care circa o sută de motociclete, 95 de avioane, 35 de elicoptere, precum şi 193 de cai ai Gărzii Republicane, vor participa de asemenea.

Ucraina, intrată în al cincilea an de război declanşat de Rusia în 2022, va fi omagiată. Patrula Franţei va deschide defilarea aeriană, însoţită de două avioane Mirage 2000 pilotate de echipaje franco-ucrainene.

Cele 35 de ţări din Coaliţia de Voinţă, gata să furnizeze garanţii de securitate Ucrainei odată încheiat un armistiţiu cu Rusia, au fost invitate să participe de preşedintele de preşedintele Emmanuel Macron, care va asista la cea de a zecea şi ultima sa defilare în calitate de şef de stat.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, şi generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO, au fost de asemenea invitaţi.

Soldaţii francezi din batalioanele multinaţionale ale NATO desfăşurate pe flancul de Est al Europei (România, Estonia) vor defila pe celebrul bulevard parizian.

Prezenţa aliaţilor şi partenerilor trebuie să stea mărturie faptului că „Europa nu este singură”, a spus generalul Mizon.

Scopul acestei defilări este de asemenea de a concretiza în ochii francezilor „eforturile bugetare consacrate de 10 ani forţelor armate”, a mai precizat el.

Comisariatul digital de apărare va defila pentru prima dată, pentru a „sublinia transformarea digitală a Ministerului Armatelor”.

Două blocuri de rezervişti vor participa de asemenea la defilare: unul format din rezervişti al SNCF şi celălalt din rezervişti ai Airbus France.

Marina naţională, care sărbătoreşte în acest an 400 de ani de existenţă, va încheia defilarea în sunetul unei orchestre bretone de la Lann-Bihoué, în apropiere de Lorient.

Parada militară va dura două ore şi se va încheia cu imnul european „Odă bucuriei”.

Editor : B.E.