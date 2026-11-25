Doi cetățeni români, în vârstă de 31 și 38 de ani, au fost condamnați în Marea Britanie la pedepse care însumează 28 de ani de închisoare, după ce au violat și jefuit un bărbat pe care îl atrăseseră într-o spălătorie auto din orașul Derby.

Victima a fost legată și abandonată într-o dubă încuiată, din care nu putea ieși. Bărbatul a fost salvat după ce angajații spălătoriei au auzit loviturile sale disperate în ușa vehiculului. Cei doi agresori vor fi deportați în România după executarea pedepselor, relatează BBC.

Constantin Neagu, în vârstă de 31 de ani, și Iorel-Răducu Ghimpu, de 38 de ani, au fost condamnați luni, 23 noiembrie 2026, de o instanță din Mansfield, după un proces în care au negat acuzațiile.

Potrivit Poliției din Derbyshire, faptele au avut loc pe 21 mai 2022, la spălătoria auto Waves, situată pe St Thomas Road, în cartierul Normanton din Derby.

Cei doi români au observat un bărbat care trecea prin apropierea spălătoriei și l-au convins să li se alăture pentru a consuma băuturi și a participa la un grătar.

Invitația s-a transformat însă într-un atac violent.

L-au legat, l-au violat și i-au furat banii și telefonul

După ce victima a acceptat invitația, cei doi bărbați au agresat-o și i-au furat bunurile personale, inclusiv bani, telefonul mobil și documentele de identitate.

Potrivit anchetatorilor, Constantin Neagu a violat victima, în timp ce Iorel-Răducu Ghimpu a imobilizat-o, împiedicând-o să se apere.

Ulterior, agresorii au abandonat bărbatul într-o dubă, blocând ușa astfel încât acesta să nu poată ieși.

Victima a rămas captivă în vehicul până când au început să sosească la serviciu angajații spălătoriei auto.

Bărbatul a lovit în repetate rânduri ușa dubei, încercând să atragă atenția persoanelor din exterior.

Angajații au auzit zgomotele și au reușit să îl elibereze.

Imediat după ce a scăpat, victima s-a deplasat la secția de poliție Pear Tree, unde a reclamat agresiunea.

Cei doi români au fost arestați a doua zi

În urma sesizării, polițiștii britanici au declanșat o anchetă și i-au identificat rapid pe suspecți.

Constantin Neagu și Iorel-Răducu Ghimpu au fost arestați pe 22 mai 2022, la o zi după comiterea faptelor.

Fiecare a fost pus sub acuzare pentru două infracțiuni de viol, jaf și neprezentare în fața instanței.

Cei doi au negat acuzațiile, astfel că dosarul a ajuns în fața unui juriu.

Procesul s-a desfășurat în luna iunie 2026 și a durat patru săptămâni.

La finalul audierilor, jurații i-au declarat vinovați pe ambii inculpați pentru toate capetele de acuzare.

Sentințele au fost pronunțate pe 23 noiembrie 2026.

Condamnați la 15 și 13 ani de închisoare. Vor fi deportați în România

Constantin Neagu, care locuia pe Holcombe Street, în cartierul Rose Hill din Derby, a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare.

Complicele său, Iorel-Răducu Ghimpu, domiciliat pe Pear Tree Road, în Normanton, a fost condamnat la 13 ani de închisoare.

În total, cei doi au primit pedepse care însumează 28 de ani.

Autoritățile britanice au confirmat că ambii bărbați vor fi deportați în România după executarea pedepselor.

Poliția britanică: „Sunt indivizi extrem de periculoși”

Detectivul Claire Partridge, care a coordonat ancheta, a apreciat curajul victimei de a reclama agresiunea și de a colabora cu autoritățile pe tot parcursul investigației.

Potrivit polițistei, cei doi români au supus victima unei experiențe traumatizante, iar refuzul lor de a recunoaște faptele a obligat-o să treacă și printr-un proces de lungă durată.

„Victima a așteptat mult timp acest rezultat și, deși nimic nu poate schimba ceea ce i s-a întâmplat, sper că sentința îi va oferi măcar o oarecare alinare, astfel încât să își poată continua viața”, a declarat Claire Partridge.

Anchetatoarea i-a descris pe cei doi condamnați drept persoane extrem de periculoase, care au crezut că vor putea scăpa nepedepsite.

Potrivit acesteia, agresorii au presupus că victima va fi prea speriată pentru a-i reclama la poliție.

„S-au înșelat”, a subliniat detectivul.

Poliția din Derbyshire a transmis că persoanele care au trecut prin experiențe similare sunt încurajate să raporteze agresiunile, precizând că autoritățile le pot pune în legătură cu servicii specializate de sprijin.

Cazul s-a încheiat după mai bine de patru ani de la comiterea faptelor, odată cu pronunțarea celor două condamnări și confirmarea deportării agresorilor după executarea pedepselor.

Editor : Sebastian Eduard