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Ce prevede acordul istoric privind Groenlanda: noi baze militare, reguli pentru investiții și promisiuni pentru NATO

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Foto: Profimedia Images
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Din articol
Aspectele militare ale acordului Cum funcționează pactul cu NATO Ce drepturi are Groenlanda Care sunt aspectele economice ale pactului Ce se întâmplă acum

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat, marți, un acord de securitate menit să pună capăt lunilor de tensiuni privind teritoriul danez autonom, după amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra vastei insule arctice. Reuters a prezentat câteva componente cheie ale acordului, care se adaugă unui pact americano-danez din 1951 privind apărarea Groenlandei, conform unui text publicat de Guvernul danez.

Aspectele militare ale acordului

Acordul permite Statelor Unite să înființeze două noi baze militare - una la Narsarsuaq, în sudul Groenlandei, și cealaltă la Mestersvig, pe coasta de est - și să extindă Baza Spațială Pituffik, în prezent singura bază americană activă de pe insulă.

Aparatele americane, inclusiv avioanele și navele, obțin drepturi de survol, aterizare și submarine în toată Groenlanda, inclusiv în apele teritoriale.

Acordul nu specifică numărul de trupe sau termenele limită.

Cum funcționează pactul cu NATO

Acordul exprimă sprijin pentru o prezență NATO mai puternică în Arctica, iar Danemarca se angajează să își consolideze în continuare propria postură de securitate în regiune.

Dacă Groenlanda va deveni vreodată independentă, Danemarca și Groenlanda trebuie să se asigure că noul stat rămâne în NATO, solicitând aderarea dacă este necesar.

Statele care nu sunt membre NATO nu au voie să aibă o prezență militară continuă în Groenlanda.

Ce drepturi are Groenlanda

Acordul prevede că respectă dreptul Groenlandei la autodeterminare. Conform acordului, SUA trebuie să acționeze într-un mod care respectă societatea groenlandeză și modul de viață groenlandez.

Care sunt aspectele economice ale pactului

Acordul nu abordează interesele sau investițiile SUA în sectorul minier și de resurse al Groenlandei.

Acordul interzice investitorilor din afara statelor membre NATO, a partenerilor NATO sau a Uniunii Europene să dețină controlul sau o influență majoră asupra sectoarelor sensibile din Groenlanda.

Groenlanda va verifica investițiile pentru a aplica aceste reguli.

Ce se întâmplă acum

Parlamentele Groenlandei și Danemarcei trebuie să aprobe acordul înainte ca acesta să intre în vigoare. Pactul nu are o dată de expirare și poate fi modificat doar prin acord reciproc.

Editor : Ș.R.

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